Българче с кралско потекло покори модните подиуми в Москва (СНИМКИ)

7-годишно българче, в чийто вени тече истинска кралска кръв, завладя сърцата и умовете на публиката по време на тазгодишната Седмица на висшата мода в Москва. Всъщност, малката Елизабет-Амитис Абдулджалил прави това за трети пореден път.

Момиченцето посети Москва за трета поредна година, за да вземе участие в бляскавото модно събитие, което се състоя между 10-и и 15-и март в руската столица.

Седмицата на висшата мода в Москва, която се проведе в историческата сграда "Мираж", близо до Кремъл, е сред знаковите светски събития в световен мащаб. На него всяка година присъстват повече от 1200 журналисти от цял свят, за да отразят представянето на над 100 модни дизайнера пред над 30 хиляди посетители и зрители.

7-годишното българче бе избрано за лице на колекцията на Кристина Кибовская, която е сред най-обещаващите руски дизайнери, лауреат е на няколко конкурса за моден дизайн и облича много от звездите на популярната музика. Тазгодишната колекция на известната дизайнерка пресъздава приказната реалност и вечната тема за красивата принцеса и принца на сърцето ѝ.

Елизабет-Амитис дефилира в 4 ревюта на 25-метровия подиум — 2 излизания с официални тоалети, едно дефиле в спортна колекция Art&Fashion by Kristina Kibovskaya и дефиле на Choupette. Тя е и единственият представител на България в световния форум на висшата мода в Москва.

При предишните си две посещения в руската столица през 2016 г. и 2017 г., в рамките на международния детски фестивал Prince and Princess of the Universe, Елизабет грабна короната в своята възрастова категория и двата пъти взе короната, пише вестник "Монитор".

Въпреки крехката си възраст, малката красавица е донесла на България множество призове и медали от световни конкурси в Русия, Турция, Чехия и др. Участвала е в балетни постановки, както и в представления на Нешка Робева. Произходът ѝ по бащина линия я свързва с последния сирийски крал, на когото тя е правнучка.

България