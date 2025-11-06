Новини
6 Ноември, 2025 12:42

Психотерапевтът е смятал да пътува до Полша през Турция

Прочутият екстрасенс Кашпировски припадна на летище в Москва, лекувал се сам от рак - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Психотерапевтът Анатолий Кашпировски е хоспитализиран в Москва, съобщи mk.ru.

Според източника, на 86-годишният телевизионен водещ му е прилошало на едно от московските летища, откъдето е планирал да лети до Истанбул. Психотерапевтът е смятал да пътува до Полша през Турция, но внезапно е загубил съзнание на гишето за регистрация, според репортажа.

Журналистите отбелязват, че Кашпировски е хоспитализиран в лечебно заведение в югозападна Москва. Според авторите на репортажа, лекарите смятат, че телевизионният водещ е получил мини-инсулт. В момента текат прегледи на пациента.

През октомври Telegram каналът Baza съобщи, че здравословното състояние на Кашпировски се е влошило поради развитието на рак, който той опитвал да лекува със собствени методи. Според канала, психотерапевтът е страдал от коремни болки от дълго време, но е отказал да потърси медицинска помощ и се е лекувал сам.


  • 1 да пробва

    1 2 Отговор
    здрав мужик ва, има и уронотерапия

    12:47 06.11.2025

  • 2 Къш Пировски

    3 1 Отговор
    Най-сетне работодателят му е решил да удовлетвори молбата му за пенсиониране.

    12:47 06.11.2025

  • 3 Кашпировски:

    6 2 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    13:12 06.11.2025

  • 4 86-годишният Кашпировски

    1 0 Отговор
    Нека да е жив поне още 100 години

    13:14 06.11.2025