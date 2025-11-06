Прочутият екстрасенс Кашпировски припадна на летище в Москва, лекувал се сам от рак

Психотерапевтът Анатолий Кашпировски е хоспитализиран в Москва, съобщи mk.ru.

Според източника, на 86-годишният телевизионен водещ му е прилошало на едно от московските летища, откъдето е планирал да лети до Истанбул. Психотерапевтът е смятал да пътува до Полша през Турция, но внезапно е загубил съзнание на гишето за регистрация, според репортажа.

Журналистите отбелязват, че Кашпировски е хоспитализиран в лечебно заведение в югозападна Москва. Според авторите на репортажа, лекарите смятат, че телевизионният водещ е получил мини-инсулт. В момента текат прегледи на пациента.

През октомври Telegram каналът Baza съобщи, че здравословното състояние на Кашпировски се е влошило поради развитието на рак, който той опитвал да лекува със собствени методи. Според канала, психотерапевтът е страдал от коремни болки от дълго време, но е отказал да потърси медицинска помощ и се е лекувал сам.