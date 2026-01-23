Новини
Депутатите с нов опит да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс

23 Януари, 2026 07:21 448 3

Новите изборни правила бяха одобрени преди дни в Правната комисия на среднощно заседание продължило близо 14 часа

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се нов опит на депутатите за окончателно гласуване на промените в Изборния кодекс в пленарната зала. Вчера точката влезе извънредно в дневния ред на Народното събрание, но поради липса на кворум заседанието се провали.

Новите изборни правила бяха одобрени преди дни в Правната комисия на среднощно заседание продължило близо 14 часа. Според предложените текстове, сегашният тип машини отпада, а гласуването трябва да се извършва чрез сканиращи устройства. Именно това предложение се оказа ябълката на раздора между опозиция и управляващи през последните дни.

Правната комисия одобри и предложението на ГЕРБ, ако за предстоящия вот не се осигурят нови машини да се запази гласуването с устройствата, от предишните избори или с хартиени бюлетини. Одобрение получи и предложението на "Възраждане" за ограничаване на изборните секции в страни, извън ЕС. Там ще може да се разкриват максимум 20 секции извън дипломатическите представителства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ще го гласуват.

    07:22 23.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Не е важно как се гласува а кой брои.Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Изходът е електронно гласуване по телефона с блокчейн и спестяваме 500 млн за избори.

    07:23 23.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Вместо да ИЗГРАДЯТ нов, те само БОЯДИСВАТ стария ❗

    07:36 23.01.2026

