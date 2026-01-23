Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 23 януари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 23 януари 2026 г. Честито!

23 Януари, 2026 05:30 10 024 2

  • имен ден-
  • църква-
  • честване-
  • свети свещеномъченик климент

Църквата чества Св. свещеномъченик Климент, епископ Анкирски

Кой има имен ден днес, 23 януари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес Църквата чества Св. свещеномъченик Климент, епископ Анкирски.

Свети Климент се родил в гр. Анкира (днешната столица на Турция), в областта Галатия – една от люлките на малоазийското християнство, което оставило спомена за безбройни и славни изповедници на евангелската вяра. Майката на Свети Климент, Ефросиния, била силно вярваща християнка. Омъжили я млада за върл езичник. Света Ефросиния полагала усилия да въведе своя съпруг в света на християнството, но той отказвал и в същото време се опитвал нея да превърне в езичник. Водейки тази трудна духовна борба, Света Ефросиния постоянно се молела на Всевишния да ѝ дава сили, за да успее. Но Господ имал други планове за нея.

Малко след като Ефросиния родила момченце, което кръстили Климент, мъжът ѝ починал. Когато Свети Климент навършил 12 години, Света Ефросиния починала и той останал кръгъл сирак. За него започнала да се грижи приятелка на неговата майка – София. София била богата и благородна дама.

Настанали тежки години. Голям глад убивал населението на Анкира, а бедните семейства оставяли на улицата и на произвола на съдбата своите деца, понеже не можели да се грижат за тях. Точно в този момент се проявил младият Свети Климент. Той събирал децата от улицата и ги настанявал в огромния палат на неговата осиновителка София. София обличала и хранела бедните деца, а Свети Климент започнал да ги учи на християнските ценности, за да може след време да получат Свето Кръщение.

Отдаден на духовни занимания, на 20 години Свети Климент станал епископ на Анкира. Не след дълго езичниците предприели 9-то гонение над християните. Този път римските войници не преследвали обикновените вярващи, а онези които ги подбуждат да почитат Иисус Христос – епископи, клирици, дори четците в храмовете. Сред заловените и изпратени на мъчения бил и Свети Климент. Толкова много го били, драли кожата му, пробождали с шишове плътта му, че на края даже вътрешностите му се виждали. Върнали го едва дишащ в килията на затвора, а на следващата сутрин той бил като нов. Нямало и една следа от мъченията.

По заповед на императора, Свети Климент и неговият ученик Агатангел били местени от град на град. Навсякъде публично ги измъчвали, а на следващата сутрин те били съвсем здрави. Това продължило няколко години. Свети Климент понасял с непознато търпение мъченията и никога не си позволил да плаче, да се оплаче или да реагира по друг начин. Накрая император Максимиан заповядал да върнат затворниците обратно в Анкира. По заповед на градоначалника били затворени в тъмница.

На Богоявление Свети Климент бил пуснат от затвора, за да отслужи празничната служба за Кръщението на Иисус Христос. По време на службата бил екзекутиран, заедно с неговите помощници Христофор и Харитон, и Агатангел. Това се случило на 23 януари 312 г.

Имен ден празнуват: Климент, Климо, Климентин, Климентина, Клементина, Христофор и Харитон.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 6 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ХОРАТА имащи ИМЕН ДЕН

    09:53 23.01.2023

  • 2 Ама и днес ли някой има имен ден

    0 0 Отговор
    Даже са били и трима...

    13:03 23.01.2025