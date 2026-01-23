Новини
FT: Зеленски без конкретни договорености след разговорите с Тръмп в Давос
  Тема: Украйна

FT: Зеленски без конкретни договорености след разговорите с Тръмп в Давос

23 Януари, 2026 07:17

Financial Times определя срещите като неуспех, въпреки по-умерените оценки от Киев и Вашингтон

FT: Зеленски без конкретни договорености след разговорите с Тръмп в Давос - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски не е успял да постигне споразумения за следвоенното възстановяване на Украйна и за дългосрочни гаранции за сигурност по време на срещите си с американския президент Доналд Тръмп и европейски лидери в Давос. Това пише Financial Times, който характеризира дипломатическите разговори като неуспех за украинския държавен глава, предава News.bg.

Според изданието документите, на които Зеленски е разчитал, са били предварително обсъждани с представители на САЩ още преди форума, но преговорите не са завършили с окончателно съгласие и не е било положено подписване.

Financial Times отбелязва, че Зеленски е направил опит да убеди Тръмп да поеме по-конкретни ангажименти към Киев. След срещата обаче американският президент е напуснал Давос без сключени договорености. Разговорът между двамата е продължил около час.

По-различна оценка дава Axios, според който срещата е преминала добре и Тръмп е бил в позитивно настроение, определяйки я като една от най-добрите между двамата лидери досега.

Самият Зеленски заяви след разговорите, че документите, свързани с прекратяването на войната, са „практически готови“. По думите му са били обсъдени и въпроси, свързани със защитата на украинското въздушно пространство, като той определи диалога като конструктивен.

Съветникът по комуникациите на украинския президент Дмитро Литвин също оцени срещата като успешна. От своя страна Доналд Тръмп я определи като „много добра“.

Междувременно е насрочена тристранна среща с участието на представители на Русия, Украйна и Съединените щати, която трябва да се проведе в петък и събота.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    В Абу Даби ще подпише всичко.

    07:18 23.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи

    10 1 Отговор
    А вий знайте ли как маленкий зеле се разписувал на матушка, на татушка и т.н. И как тропал ядосано с маленките си крачета !!

    07:23 23.01.2026

  • 6 Наблюдател

    11 2 Отговор
    Зеленият Клоун играе всяка една театрална роля която му напишат кукловодите.
    Жална им майка на хората оказали се в този театър. Амин.

    07:23 23.01.2026

  • 7 Иво

    13 0 Отговор
    Коя подред среща е това,че им загубих бройката? Зеленски се среща с някой през ден и какво постигна?!?

    07:23 23.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фен

    12 0 Отговор
    Тоя боклук ще продължи да предизвиква смърт и страдание на народа си.

    07:24 23.01.2026

  • 10 Брендо

    4 0 Отговор
    Нищо, нали знаеш, че при мен, купонът несвършва.

    07:26 23.01.2026

  • 11 Защо

    8 0 Отговор
    ли на снимката Зеления престъпник гледа, като пребозал ?

    07:26 23.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Рублевка

    1 1 Отговор
    Тая снимка ще я принтирам и ще я залепя в тоалетната, да я гледам като се напъвам.

    07:39 23.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Олга

    3 2 Отговор
    Сега задача на Зеленски да спаси живота си след като извърши страшно престъпление - геноцид на нациата си.

    Коментиран от #19

    07:41 23.01.2026

  • 18 Рублевка

    1 1 Отговор
    Отровните гъби като ги счупиш стават ЗЕЛЕНИ. 🍄‍🟫🍄‍🟫🍄‍🟫

    07:41 23.01.2026

  • 19 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Олга":

    Лев Троцки избяга в Мексико, но и там го намериха и ликвидираха. Зеленски може да се спаси, ако стане бездомен и спи под мостовете в кашон.

    07:45 23.01.2026

  • 20 Вова Ботокса

    1 0 Отговор
    Без кремълското джудже Светът ще бъде едно по-добро място,въпреки че той е просто кукла на конци.Но причинява повече страдания на Русия и руснаците заради безкрайната си алчности омраза и заради зависимостта си от наркотиците също.

    07:46 23.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кака Нашева

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Как е котьо😼 ,буха ли кюмбето в Максуда ?

    07:49 23.01.2026

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    Къде са желаещите?

    07:57 23.01.2026

