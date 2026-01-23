FT: Зеленски без конкретни договорености след разговорите с Тръмп в Давос

Украинският президент Володимир Зеленски не е успял да постигне споразумения за следвоенното възстановяване на Украйна и за дългосрочни гаранции за сигурност по време на срещите си с американския президент Доналд Тръмп и европейски лидери в Давос. Това пише Financial Times, който характеризира дипломатическите разговори като неуспех за украинския държавен глава, предава News.bg.

Според изданието документите, на които Зеленски е разчитал, са били предварително обсъждани с представители на САЩ още преди форума, но преговорите не са завършили с окончателно съгласие и не е било положено подписване.

Financial Times отбелязва, че Зеленски е направил опит да убеди Тръмп да поеме по-конкретни ангажименти към Киев. След срещата обаче американският президент е напуснал Давос без сключени договорености. Разговорът между двамата е продължил около час.

По-различна оценка дава Axios, според който срещата е преминала добре и Тръмп е бил в позитивно настроение, определяйки я като една от най-добрите между двамата лидери досега.

Самият Зеленски заяви след разговорите, че документите, свързани с прекратяването на войната, са „практически готови“. По думите му са били обсъдени и въпроси, свързани със защитата на украинското въздушно пространство, като той определи диалога като конструктивен.

Съветникът по комуникациите на украинския президент Дмитро Литвин също оцени срещата като успешна. От своя страна Доналд Тръмп я определи като „много добра“.

Междувременно е насрочена тристранна среща с участието на представители на Русия, Украйна и Съединените щати, която трябва да се проведе в петък и събота.