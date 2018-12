Агресивни шимпанзета, пуснати от лаборатория, живеят на свой остров (ВИДЕО)

Те са огромни, агресивни и инфектирани с опасни болести. Колония от шимпанзета, пусната на свобода от американска изследователска лаборатория, днес живее изолирана на своя собствена „Планета на маймуните“ дълбоко в джунглите на Либерия. Маймуните обитават група островчета насред реката и плашат до смърт местните хора и туристите.

Историята за шимпанзета от Либерия е добре известна и често става тема на ожесточени дискусии и спорове.

Всичко започва през далечната 1974 г., когато Нюйоркският център за кръвопреливане (NYBC), създава лаборатория за тестване на вируси в страната. За целите на изследванията си, от лабораторията започват да ловят диви шимпанзета и да ги затварят в специално съоръжение. Години наред маймуните са подлагани на най-различни медицински експерименти и умишлено са били заразявани с най-различни опасни и дори смъртоносни заболявания, като хепатит и други патогени. Всичко това имало за цел да се подпомогне разработването на редица ваксини.

Но през 2005 г. лабораторията в Либерия е затворена и всички изследвания — прекратени. Оставал обаче въпроса с лабораторните шимпанзета, които нито можело да бъдат умъртвени, нито пък пуснати в естествената им среда в джунглата. Така било взето решението маймуните да бъдат "пенсионирани" на група малки островчета в естуара на реката, където редовно получавали вода, храна и грижи от доброволци, назначени от NYBC, за скромната сума от около 20 000 щатски долара на месец.

Но през март 2015 г., NYBC изведнъж спира финансирането на програмата за грижа, отричайки да има каквито и да е ангажименти към шимпанзетата. С това свое решение те обричат колонията, която към онзи момент наброява около 85 примата, на гладна смърт. Маймуните са затворници на собствения си остров. Там няма достатъчно храна и питейна вода, а те не могат да избягат, защото не могат да плуват.

