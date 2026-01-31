Новини
Мъск и Епстийн планирали "най-щурото парти" на частния остров на финансиста

31 Януари, 2026 09:31 556 2

Мъск многократно е отричал връзки с Епстийн

Мъск и Епстийн планирали "най-щурото парти" на частния остров на финансиста - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският милиардер Илон Мъск е кореспондирал с развратния финансист Джефри Епстийн поне няколко години, сочат нови документи по делото срещу покойника, разкрити от Министерството на правосъдието на САЩ.

Според тях, в края на ноември 2012 г. двамата са обсъдили подробности за транспортирането на предприемача и Талула Райли, с която той е бил във връзка, до частния остров на финансиста.

„Вероятно ще бъдем само аз и Талула. Кой ден или нощ ще бъде най-щурото парти на вашия остров?“, пише Мъск в писмо от 25 ноември 2012 г., отговаряйки на въпроса на Епстийн за броя на пътниците за хеликоптерен трансфер до острова.

В друго писмо милиардерът го пита за времето на евентуално посещение на острова.

„Всъщност бих могъл да се върна по-рано, на 3-ти. Ще бъдем в Сейнт Бартс. Кога трябва да се отправим към вашия остров?“ „На 2-ри (януари 2014 г. – бел. ред.)“, се казва в писмото от 25 декември 2013 г.

Мъск многократно е отричал връзки с Епстийн. През 2020 г. и 2022 г. той отхвърли снимката от 2014 г. с Гислейн Максуел като съвпадение, а през септември 2025 г. отрече да е посещавал острова, твърдейки, че е отказал всички покани.

Междувременно, през 2022–2025 г., самият Мъск публично поиска Министерството на правосъдието на САЩ да разкрие списъка с клиенти на финансиста и да накаже отговорните.

В петък заместник-главният прокурор Тод Бланш обяви завършването на публикуването на материали по делото Епстийн. С последното публикуване общият обем на публикуваните данни надхвърля 3,5 милиона файла, включително документи, имейли, снимки и видеоклипове, свързани с разследването на вече починалия финансист на трафик на хора за сексуална експлоатация.


  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Никой нищо няма да разкрие , защото цялата говедарска тиня е там !!! Опитват се да удрят избирателно , но им беше подсказано че ако са много настоятелни , всичко ще бъде разсекретено, и ще изгорят вкупом !!!

    09:35 31.01.2026

  • 2 Госあ

    0 0 Отговор
    Идола на простолюдието 😂 геният на гениите 😂

    09:40 31.01.2026