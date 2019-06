Бела Торн качи голи СНИМКИ и натри носа на изнудвач

Звездата на Disney Бела Торн разказа за свое ужасно преживяване, с което е намерила начин да се справи. 21-годишната актриса и певица написа в Twitter, че хакер е заплашил да качи нейни интимни снимки в мрежата. Тя разказа за преживяванията си и качи скрийншотове с кореспонденцията. Най-важното обаче е, че тя сама публикува въпросните голи снимки, за да натрие носа на хакера.

"Чувствам се отвратително. Чувствам, че ме наблюдават и че някой ми е отнел това, което исках да покажа само на един специален човек", споделя Бела.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51