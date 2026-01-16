Новини
Давиния Тейлър разкри тайната на младежкия си вид на 48 години

Давиния Тейлър разкри тайната на младежкия си вид на 48 години

16 Януари, 2026 09:41 1 009 6

„Не съм пила алкохол от почти 20 години и честно казано, мисля, че повече хора трябва да го опитат, поне като експеримент“, сподели тя

Давиния Тейлър разкри тайната на младежкия си вид на 48 години - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известната английска актриса, светска дама и предприемач Давиния Тейлър разкри тайната на младежкия си вид на 48 години, пише DailyMail.

"Януари не е най-добрият месец за започване на нов живот.", смята актрисата. Тя вярва, че това е подготвителен етап за поставяне на цели и постепенно въвеждане на промени в ежедневието ѝ. Тейлър обаче подчертава, че има едно правило, което важи независимо от месеца или времето на годината. „Не съм пила алкохол от почти 20 години и честно казано, мисля, че повече хора трябва да го опитат, поне като експеримент“, сподели тя.

Звездата отбеляза също, че ежедневните разходки, джогингът и здравословната диета са повлияли положително на външния ѝ вид. Тя обясни, че е заменила ултрапреработените храни и растителните масла с пълноценни храни и протеини. Това е направило кожата ѝ по-стегната и гладка.



  • 1 Моята

    10 1 Отговор
    приятелка е на 60, а изглежда много по-добре от тази смачкана и изсъхнала жаба.

    09:47 16.01.2026

  • 2 пфуууу бре

    11 1 Отговор
    Поздравления, съвсем се е спаружила, изглжеда на 58 точно. Алкохол не била пила, диети пази, голям праз. И какво - изсушила се е като чируз.

    09:53 16.01.2026

  • 3 Ужас

    3 0 Отговор
    Изглежда на 68.

    10:27 16.01.2026

  • 4 Не си пила алкохол,

    1 0 Отговор
    и защо си живяла, хе, хее…

    10:33 16.01.2026

  • 5 Венелино

    1 0 Отговор
    това ти ли си ма?

    10:34 16.01.2026

  • 6 Титак

    0 0 Отговор
    Вижте видеото, там е още по-зле. Английско изсушено бабе. И това ако е пример...........

    10:48 16.01.2026