Известната английска актриса, светска дама и предприемач Давиния Тейлър разкри тайната на младежкия си вид на 48 години, пише DailyMail.

"Януари не е най-добрият месец за започване на нов живот.", смята актрисата. Тя вярва, че това е подготвителен етап за поставяне на цели и постепенно въвеждане на промени в ежедневието ѝ. Тейлър обаче подчертава, че има едно правило, което важи независимо от месеца или времето на годината. „Не съм пила алкохол от почти 20 години и честно казано, мисля, че повече хора трябва да го опитат, поне като експеримент“, сподели тя.

Звездата отбеляза също, че ежедневните разходки, джогингът и здравословната диета са повлияли положително на външния ѝ вид. Тя обясни, че е заменила ултрапреработените храни и растителните масла с пълноценни храни и протеини. Това е направило кожата ѝ по-стегната и гладка.