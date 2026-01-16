Новини
Костадинов: България има нужда от бързи избори

16 Януари, 2026 11:16

Той обяви, че след справка на сайта на Министерски съвет става ясно, че след оставката на кабинета „Желязков“ до днес са похарчени минимум половин млрд. лева

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„България има нужда от най-скорошни избори. Румен Радев отпусна достатъчно време на ГЕРБ и ДПС“, категоричен бе лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Той обяви, че след справка на сайта на Министерски съвет става ясно, че след оставката на кабинета „Желязков“ до днес са похарчени минимум половин млрд. лева.

Костадинов смята, че 19 април не е подходяща дата за избори, защото част от кампанията няма да се състои.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Народен Съд

    19 5 Отговор
    Има нужда.

    11:19 16.01.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    15 13 Отговор
    Тоя жив ли е!? Преди 3 месеца де дра на жълтите павета, че ще се жертва за Лева!

    Популист гнусен копанар лъжлив Републикански агент 🇮🇱🇺🇲 -> това е Волен Сидеров го потвърди!

    Коментиран от #29

    11:20 16.01.2026

  • 4 Майора

    15 17 Отговор
    Копейкин , на какво се надяваш , страната влезе в Еврозоната , парите от Митрофанова свършиха , така че връщай парите от субсидиите и парите с които си купи къща и такава на сина ти за 1 000 000 лв и заминавай при твоя любим диктатор Путин и Русия!

    Коментиран от #27

    11:20 16.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Даа

    14 9 Отговор
    Бърза Костадинов ,докато електората му още не е размислил

    11:21 16.01.2026

  • 7 Родолюбец

    11 11 Отговор
    България има нужда от съд и затвор за всички национални предатели и корумпирани политици! България има спешна нужда от Възраждане!

    11:22 16.01.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    Точно така! Бизнес модела на Костадин Костадинов е "вечната опозиция == вечна субсидия"! Никога няма да управлява самостоятелно, защото е невъзможно. Никоя партия не може да го направи.

    Сега като падне под 10% и се види, че хората ме му вярват и се доказа като поредния популист, ще се коалира с ГЕРБ като всички преди него. За да "кеш аутне" за последно, като итн славуца

    Коментиран от #20

    11:23 16.01.2026

  • 9 Абе

    5 4 Отговор
    Някой запознат ли е ,на тия на всички избори ли им дават субсидия

    Коментиран от #21

    11:25 16.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 кога

    10 1 Отговор
    Защо не приемете видеоматериалите в комисиите да бъдат признати за доказателствен материал при извършена дейност засягаща честността на вота.За изчезнали такива материали дори и при времеви отрязък от целия процес да се носи също наказателна отговорност от който трябва еднолично. Камери навсякъде при преброяване и за манипулации при гласуване.

    11:27 16.01.2026

  • 12 Айде

    4 2 Отговор
    поне да почнат феврутарските гладни бунтове.

    11:28 16.01.2026

  • 13 Сър Полковник Николай Марков

    2 12 Отговор
    Виждам, като всички вас, какво прави Слави Трифонов! Виждам.

    И ще го подкрепям докрай. Като човек и истински българин. Объркан е, обиден и накърнен, но това не променя отношението ми към него. За мен този човек, в това здравословно състояние има нужда и заслужава само подкрепа! И дори да остана единствения българин, който го разбира, той може да разчита на мен до свършека. Зная, че моята помощ не му трябва. Зная.

    За онези, които си мислят че искам или някога съм искал нещо от Слави ще им кажа, че това не е истина. Никога и нищо не съм искал. Освен да е жив и здрав! Но, уви. Това може да се случи на всеки от вас и само тогава ще разберете за какво ви говоря днес. Ваше право е да гласувате или не за Слави, но ваше духовно задължение е да бъдете човеци. На онези, които го обиждат, унижават и заклеймяват, ще кажа само едно, идва и вашия ред. Той вас не обиди с нищо, но вие накърнихте човешкото в човека и ще плащате скъпа цена. И поколенията ви ще плащат, защото закона е такъв. Казвам ви го с мир, не ви го желая! Българи.

    Слави, бъди силен докрай!

    11:28 16.01.2026

  • 14 То пък

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    Голяма нужда има от другите.

    11:29 16.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЧИЧО

    3 3 Отговор
    Ненаядните политици все недоволни,все нещо им пречи. Единни са само когато си гласуват увеличенията на заплатите.

    11:34 16.01.2026

  • 17 прав е Костя

    5 8 Отговор
    Това ще е бой последен. Изборите трябва да минат преди да са се уталожили нещата с Еврото и народа да е усетил благинките на Еврозоната. После вече всичките руски партии изтичат у канала.

    11:35 16.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Късопuш

    7 3 Отговор
    Повече от 10% не може да вземе, какво се плючи от сутрин до вечер?

    Коментиран от #26

    11:38 16.01.2026

  • 20 Лин Баба

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    Бакшишо разбира от всичко...

    Коментиран от #43

    11:39 16.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Точен

    5 9 Отговор
    Евроеничарите ги е страх от Костадинов и плащат на тролове да го клеветят и обиждат. Никой не показва снимка на уж "строящата" се вила край Тюленово, просто защото такава няма, но нали уж нродолюбецът имал сестра и тя.... Що се отнася до субсидиите, ГЕРБ са получили 10-15 пъти повече, но никой не ги коментира. А за кражбите на статуквото във властта вече не се и коментира...

    Коментиран от #24

    11:41 16.01.2026

  • 23 Дедовия

    8 1 Отговор
    Туй циг@нe кючек играе ли ?

    11:43 16.01.2026

  • 24 Чочен

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Точен":

    Аве нали Костя щеше да умре ама да не допусне Еврото в България. Сега какво става?

    11:43 16.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мъдрец

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Късопuш":

    И 10 са му много. Не трябва никой интелигентен българин да гласува за тези предатели, подкрепящи убийците на украински деца.

    Коментиран от #31

    11:45 16.01.2026

  • 27 Бизнесмен

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Майора":

    Костадинов е бизнесмен и Възраждяне е неговият бизнес. Какво ще прави в Русия? Там такива като него не им трябват. Може да го ползват за пушечно месо в Покровск.

    11:51 16.01.2026

  • 28 нннн

    4 1 Отговор
    „България има нужда от най-скорошни избори", но не и по пазарджишки! Изборните правила трябва леко да се коригират, а МВР и службите да си вършат работата, за която им плащаме.

    11:51 16.01.2026

  • 29 Мнение

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    Кой Волен Сидеров???
    Тоя дето го играеше златен пръст на Боко и Доган ли???
    Тва също като Барека!
    В ядиния момент е дясна ръка на дпс, а в другия обяснява по разни медии и подкасти, колко бил за народа?!

    Веднъж предател, цял живот предател!!!
    Не вярвайте на сидеровци, фараони, бареци и др "патрЕоти"!
    Естествено и Възраждане трябва да са под народна лупа, НО всичко се изяснява най-добре при участие в управлението!

    11:52 16.01.2026

  • 30 Омазана ватенка

    7 2 Отговор
    Тоя щеше да умирга и за Шенген, и за Мочата и за розовият домат.

    Коментиран от #58

    11:54 16.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хаха

    9 1 Отговор
    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.
    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България.

    Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира.

    11:55 16.01.2026

  • 33 хаха

    7 0 Отговор
    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки.

    11:55 16.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    2 4 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. България НЕ само има нужда от бързи избори, но и да прилмючим веднъж за винаги с тази престъпна вредна и опасна идеология наречена Атлантизъм

    12:00 16.01.2026

  • 39 оката

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Пак ли

    12:00 16.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лин Баба":

    Аре кажи кое не вярно?

    12:03 16.01.2026

  • 44 таксиджия 🚖

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Запомнете го ей младите!":

    И Републиканците са атлантици. Не само Демократите.

    Коментиран от #52

    12:04 16.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да питам само

    3 1 Отговор
    Костадинката жив ли е, че щеше да умира за лева, ако влезе еврото?

    12:05 16.01.2026

  • 47 бялият

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":

    Верността ли?

    12:05 16.01.2026

  • 48 москат

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":

    Май май

    12:06 16.01.2026

  • 49 Само две коалиции трябва

    3 3 Отговор
    Да има на изборите. На престъпните атлантици и на нормалните хора. Всичко друго е измама и хибридна подлост и статукво

    12:06 16.01.2026

  • 50 тейко

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":

    Сигурта

    12:07 16.01.2026

  • 51 грамаден

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":

    Аферим

    12:07 16.01.2026

  • 52 Така е колега

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "таксиджия 🚖":

    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората... !

    12:09 16.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пачо

    1 0 Отговор
    Давай да ги направим изберете вдругиден неделя.Можеш да спечелиш , ама надали.И вий , ще изтече в канала.

    12:10 16.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА

    4 0 Отговор
    КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН РАЗПОРИ М.О.Ч.А. ПЪЛНИ ГО Е ЕВРАЦИ

    Коментиран от #57, #59, #60, #63, #64, #65, #69, #70

    12:14 16.01.2026

  • 57 картаген

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Сега ла

    12:14 16.01.2026

  • 58 Предателите-атлантици колега

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Омазана ватенка":

    За какво точно са готови да умиргат?

    12:15 16.01.2026

  • 59 бурята

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Сега ли се случи

    12:15 16.01.2026

  • 60 рокито

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Шъ видим бъ

    12:16 16.01.2026

  • 61 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    0 3 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. България НЕ само има нужда от бързи избори, но и да приключим веднъж за винаги с тази престъпна вредна и опасна идеология наречена Атлантизъм

    12:16 16.01.2026

  • 62 Гласоподавател

    0 2 Отговор
    България има спешна нужда да се вкарат в затвора всички партии и да се изберат независими хора от цяла България.

    12:16 16.01.2026

  • 63 чичаритото

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Както кажеш ли

    12:16 16.01.2026

  • 64 магазинът бор

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Стискам се на видно място

    12:18 16.01.2026

  • 65 тотото

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Ко стана с тототото

    12:18 16.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 бспето

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":

    Всичко се връща

    12:21 16.01.2026

  • 68 распадори

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":

    Бнр и сието зхж вмр

    12:21 16.01.2026

  • 69 тянкуто

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Винетуто знае

    12:22 16.01.2026

  • 70 еманацията

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Еманация на мизантропията

    12:23 16.01.2026

  • 71 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    2 0 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    12:24 16.01.2026

  • 72 богинята Урсула страпоняса монгола

    2 0 Отговор
    Пори го кат ярка(ярка е млада кокошка на ямболски

    Коментиран от #73, #74, #75

    12:26 16.01.2026

  • 73 чат бот

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "богинята Урсула страпоняса монгола":

    Времето е хубаво и да се постави

    12:27 16.01.2026

  • 74 дъното

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "богинята Урсула страпоняса монгола":

    0цбт да се обърна към вас

    12:27 16.01.2026

  • 75 сикаджия

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "богинята Урсула страпоняса монгола":

    Харесай това не бях буквално себе да ми изпратите оферта

    12:28 16.01.2026

  • 76 Българин

    0 0 Отговор
    България се е управлявала от ДС, управлява се от ДС и ще се управлява от ДС. А на изборите се решава, кой ще служи на ДС. Защото властта е определена да е в ДС на геостратегическо ниво и никой тука не може да промени това. Още повече сега, когато Тръмп открито заяви, че европата е изцяло в руската зона наподчинение и сао в Кремъл ще се решава съдбата на европейските народи.

    12:31 16.01.2026

