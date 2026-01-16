Костадинов: България има нужда от бързи избори

„България има нужда от най-скорошни избори. Румен Радев отпусна достатъчно време на ГЕРБ и ДПС“, категоричен бе лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
Той обяви, че след справка на сайта на Министерски съвет става ясно, че след оставката на кабинета „Желязков“ до днес са похарчени минимум половин млрд. лева.
Костадинов смята, че 19 април не е подходяща дата за избори, защото част от кампанията няма да се състои.
2 Народен Съд
11:19 16.01.2026
3 таксиджия 🚖
Популист гнусен копанар лъжлив Републикански агент 🇮🇱🇺🇲 -> това е Волен Сидеров го потвърди!
Коментиран от #29
11:20 16.01.2026
4 Майора
Коментиран от #27
11:20 16.01.2026
6 Даа
11:21 16.01.2026
7 Родолюбец
11:22 16.01.2026
8 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Последният Софиянец":Точно така! Бизнес модела на Костадин Костадинов е "вечната опозиция == вечна субсидия"! Никога няма да управлява самостоятелно, защото е невъзможно. Никоя партия не може да го направи.
Сега като падне под 10% и се види, че хората ме му вярват и се доказа като поредния популист, ще се коалира с ГЕРБ като всички преди него. За да "кеш аутне" за последно, като итн славуца
Коментиран от #20
11:23 16.01.2026
9 Абе
Коментиран от #21
11:25 16.01.2026
11 кога
11:27 16.01.2026
12 Айде
11:28 16.01.2026
13 Сър Полковник Николай Марков
И ще го подкрепям докрай. Като човек и истински българин. Объркан е, обиден и накърнен, но това не променя отношението ми към него. За мен този човек, в това здравословно състояние има нужда и заслужава само подкрепа! И дори да остана единствения българин, който го разбира, той може да разчита на мен до свършека. Зная, че моята помощ не му трябва. Зная.
За онези, които си мислят че искам или някога съм искал нещо от Слави ще им кажа, че това не е истина. Никога и нищо не съм искал. Освен да е жив и здрав! Но, уви. Това може да се случи на всеки от вас и само тогава ще разберете за какво ви говоря днес. Ваше право е да гласувате или не за Слави, но ваше духовно задължение е да бъдете човеци. На онези, които го обиждат, унижават и заклеймяват, ще кажа само едно, идва и вашия ред. Той вас не обиди с нищо, но вие накърнихте човешкото в човека и ще плащате скъпа цена. И поколенията ви ще плащат, защото закона е такъв. Казвам ви го с мир, не ви го желая! Българи.
Слави, бъди силен докрай!
11:28 16.01.2026
14 То пък
До коментар #1 от "Последният Софиянец":Голяма нужда има от другите.
11:29 16.01.2026
16 ЧИЧО
11:34 16.01.2026
17 прав е Костя
11:35 16.01.2026
19 Късопuш
Коментиран от #26
11:38 16.01.2026
20 Лин Баба
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":Бакшишо разбира от всичко...
Коментиран от #43
11:39 16.01.2026
22 Точен
Коментиран от #24
11:41 16.01.2026
23 Дедовия
11:43 16.01.2026
24 Чочен
До коментар #22 от "Точен":Аве нали Костя щеше да умре ама да не допусне Еврото в България. Сега какво става?
11:43 16.01.2026
26 Мъдрец
До коментар #19 от "Късопuш":И 10 са му много. Не трябва никой интелигентен българин да гласува за тези предатели, подкрепящи убийците на украински деца.
Коментиран от #31
11:45 16.01.2026
27 Бизнесмен
До коментар #4 от "Майора":Костадинов е бизнесмен и Възраждяне е неговият бизнес. Какво ще прави в Русия? Там такива като него не им трябват. Може да го ползват за пушечно месо в Покровск.
11:51 16.01.2026
28 нннн
11:51 16.01.2026
29 Мнение
До коментар #3 от "таксиджия 🚖":Кой Волен Сидеров???
Тоя дето го играеше златен пръст на Боко и Доган ли???
Тва също като Барека!
В ядиния момент е дясна ръка на дпс, а в другия обяснява по разни медии и подкасти, колко бил за народа?!
Веднъж предател, цял живот предател!!!
Не вярвайте на сидеровци, фараони, бареци и др "патрЕоти"!
Естествено и Възраждане трябва да са под народна лупа, НО всичко се изяснява най-добре при участие в управлението!
11:52 16.01.2026
30 Омазана ватенка
Коментиран от #58
11:54 16.01.2026
32 хаха
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България.
Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира.
11:55 16.01.2026
33 хаха
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки.
11:55 16.01.2026
38 Атлантизма е еманацията на нацизма...
12:00 16.01.2026
39 оката
До коментар #37 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Пак ли
12:00 16.01.2026
43 таксиджия 🚖
До коментар #20 от "Лин Баба":Аре кажи кое не вярно?
12:03 16.01.2026
44 таксиджия 🚖
До коментар #42 от "Запомнете го ей младите!":И Републиканците са атлантици. Не само Демократите.
Коментиран от #52
12:04 16.01.2026
46 Да питам само
12:05 16.01.2026
47 бялият
До коментар #45 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":Верността ли?
12:05 16.01.2026
48 москат
До коментар #45 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":Май май
12:06 16.01.2026
49 Само две коалиции трябва
12:06 16.01.2026
50 тейко
До коментар #45 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":Сигурта
12:07 16.01.2026
51 грамаден
До коментар #45 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":Аферим
12:07 16.01.2026
52 Така е колега
До коментар #44 от "таксиджия 🚖":Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората... !
12:09 16.01.2026
54 Пачо
12:10 16.01.2026
56 БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА
Коментиран от #57, #59, #60, #63, #64, #65, #69, #70
12:14 16.01.2026
57 картаген
До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Сега ла
12:14 16.01.2026
58 Предателите-атлантици колега
До коментар #30 от "Омазана ватенка":За какво точно са готови да умиргат?
12:15 16.01.2026
59 бурята
До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Сега ли се случи
12:15 16.01.2026
60 рокито
До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Шъ видим бъ
12:16 16.01.2026
61 Атлантизма е еманацията на нацизма...
12:16 16.01.2026
62 Гласоподавател
12:16 16.01.2026
63 чичаритото
До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Както кажеш ли
12:16 16.01.2026
64 магазинът бор
До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Стискам се на видно място
12:18 16.01.2026
65 тотото
До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Ко стана с тототото
12:18 16.01.2026
67 бспето
До коментар #66 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":Всичко се връща
12:21 16.01.2026
68 распадори
До коментар #66 от "БОГИНЯТА УРСУЛА РАЗПОРИ МОНГОЛА":Бнр и сието зхж вмр
12:21 16.01.2026
69 тянкуто
До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Винетуто знае
12:22 16.01.2026
70 еманацията
До коментар #56 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А.-БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Еманация на мизантропията
12:23 16.01.2026
71 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
12:24 16.01.2026
72 богинята Урсула страпоняса монгола
Коментиран от #73, #74, #75
12:26 16.01.2026
73 чат бот
До коментар #72 от "богинята Урсула страпоняса монгола":Времето е хубаво и да се постави
12:27 16.01.2026
74 дъното
До коментар #72 от "богинята Урсула страпоняса монгола":0цбт да се обърна към вас
12:27 16.01.2026
75 сикаджия
До коментар #72 от "богинята Урсула страпоняса монгола":Харесай това не бях буквално себе да ми изпратите оферта
12:28 16.01.2026
76 Българин
12:31 16.01.2026