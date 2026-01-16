Костадинов: България има нужда от бързи избори

„България има нужда от най-скорошни избори. Румен Радев отпусна достатъчно време на ГЕРБ и ДПС“, категоричен бе лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Той обяви, че след справка на сайта на Министерски съвет става ясно, че след оставката на кабинета „Желязков“ до днес са похарчени минимум половин млрд. лева.

Костадинов смята, че 19 април не е подходяща дата за избори, защото част от кампанията няма да се състои.