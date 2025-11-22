Sony Pictures започнаха работа по филм за куклите Лабубу

Sony Pictures придоби филмовите права върху Лабубу – популярните заекоподобни кукли с ужасяващи зъбати усмивки от колекционерската серия „The Monsters“, създадена от хонконгския художник Кейсинг Лун. Студиото разработва игрален филм по персонажа, като планира да използва на големия екран неговата масова популярност в световния пазар на колекционерски фигурки.
Проектът е част от стратегията на Sony да разшири присъствието си в сегмента на лицензирани франчайзи, след като фигури като Лабубу се превърнаха в културен феномен и се наложиха в т.нар. blind-box пазар. Очаква се филмът да пресъздаде характерното съчетание между фантазия, детска невинност и леко анархичен хумор, което стои в основата на успеха на героя от дебюта му през 2015 г.
Информация за сюжета не се разкрива, но се предполага, че продукцията ще изследва света и митологията на „The Monsters“, известни със своя специфичен визуален стил и невероятни създания. С решението да подготви игрална адаптация Sony цели да въведе успешна азиатска интелектуална собственост в мащабна холивудска продукция с глобално разпространение.
Засега студиото не посочва подробности, нито график за реализацията на проекта.
До коментар #2 от "Пич":Какъв Запад бре , това си е поредната китайска измишльотина . Плагиатство от японските анимации както е било винаги . А за да бъде поверено китайско творение на чужда компания - в случая Sony , не може да стане без одобрение от ККП !
07:30 23.11.2025