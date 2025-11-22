Новини
Sony Pictures започнаха работа по филм за куклите Лабубу

22 Ноември, 2025

Студиото все още не разкрива подробности за филма, но е ясно, че е закупило правата над куклите

Sony Pictures започнаха работа по филм за куклите Лабубу - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Sony Pictures придоби филмовите права върху Лабубу – популярните заекоподобни кукли с ужасяващи зъбати усмивки от колекционерската серия „The Monsters“, създадена от хонконгския художник Кейсинг Лун. Студиото разработва игрален филм по персонажа, като планира да използва на големия екран неговата масова популярност в световния пазар на колекционерски фигурки.

Проектът е част от стратегията на Sony да разшири присъствието си в сегмента на лицензирани франчайзи, след като фигури като Лабубу се превърнаха в културен феномен и се наложиха в т.нар. blind-box пазар. Очаква се филмът да пресъздаде характерното съчетание между фантазия, детска невинност и леко анархичен хумор, което стои в основата на успеха на героя от дебюта му през 2015 г.

Информация за сюжета не се разкрива, но се предполага, че продукцията ще изследва света и митологията на „The Monsters“, известни със своя специфичен визуален стил и невероятни създания. С решението да подготви игрална адаптация Sony цели да въведе успешна азиатска интелектуална собственост в мащабна холивудска продукция с глобално разпространение.

Засега студиото не посочва подробности, нито график за реализацията на проекта.


