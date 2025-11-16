Новини
Мария Игнатова провокира със секси СНИМКИ от плажа

16 Ноември, 2025 10:33 1 666 17

Постът ѝ отприщи лавина от догадки – къде е заснела фотосесията и кой е фотографът

Мария Игнатова провокира със секси СНИМКИ от плажа - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Телевизионната водеща Мария Игнатова вдигна градусите в социалните мрежи. Тя сподели серия от секси плажни кадри, на които позира само по черен бански, леко прикрит с дебел плетен пуловер.


Феновете буквално полудяха в коментарите. Постът ѝ отприщи лавина от догадки – къде е заснела фотосесията и кой е фотографът.

Снимките бяха публикувани на 14 ноември 2025 г., придружени само от едно закачливо емоджи, което добави мистерия и интрига към публикацията, пише marica.bg.


  • 1 Да ме простава Господ

    12 7 Отговор
    Тая може да я харесват извратеняци и алкохолице!
    А, да и простаци!

    Коментиран от #6

    10:35 16.11.2025

  • 2 Щом има кампания

    16 2 Отговор
    А, да не сменяме спонсора?

    10:36 16.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аман

    22 4 Отговор
    От това нахално животно по гащи!
    Не ни интересува как изглежда- и гола и облечена - все е неприятна баба Я.

    10:40 16.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай Ставри

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да ме простава Господ":

    Аааа има и загорели мераклии от моя отряд...

    11:02 16.11.2025

  • 7 MМара отварачката

    10 1 Отговор
    Остаре си и тя.
    Не знам кой би могъл да се провокира.
    Никой не ще овче, всеки иска агнешко.
    СМЕЕЕЕХ

    11:11 16.11.2025

  • 8 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Мъката и напъните да се привлече внимание са големи,но за жалост съдбата на всички случайници и анонимници е винаги една и съща,забрава.

    11:22 16.11.2025

  • 9 Варна

    6 0 Отговор
    Ако Мимето започне да практикува най старата професия успеха ще и е по голям от опитите да привлече внимание за да се върне на екран.Всичко свърши Мими.

    11:24 16.11.2025

  • 10 Няма спирачка тая

    3 0 Отговор
    Взела се насериозно тази е решила да изцеди до край заблуденият си съпруг. Какво самочувствие на стари години, поне Рачков се отърва, но колко му е струвала той си знае. Лесни пари на вятъра.

    11:34 16.11.2025

  • 11 БАРС

    2 0 Отговор
    И НИЕ КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ СЛЕД КАТО МАРЧЕТО БИЛА НА РЛАЖА.НИЩО ИНТЕРЕСТНО.ОТ НЕЯ ИМА МНООООГО ПО КРАСИВИ И С РО СТРОЙНИ ДЪЛГИ КРАКА.АКО ЕДИНСТВЕННАТА НА ПЛАЖ ДЕТО ХОДИ А ДРУГИ ЖЕНИ НИКОГА НЕ СА ХОДИЛИ ТО РАЗБИРАМ .С ЕДНА ДУМА НИЩО ИНТЕРЕСТНО НА ХОРИЗОНТА

    11:35 16.11.2025

  • 12 Смешник

    2 0 Отговор
    Докато прави секси снимки на плажа Нойзи здраво се напива

    11:36 16.11.2025

  • 13 123456

    3 0 Отговор
    Чуди се вече с какво да стане интересна дъртата чанта! Мина вече ерата с Рачков !

    11:40 16.11.2025

  • 14 делфините и лимузините

    0 0 Отговор
    Пак съм сама на студения пясък.
    Копнея да чуя отнейде гларуски крясък.
    Писна ми от лимузините,
    заедно бързат нататък.
    Щото животът е кратък,
    много кратък и затова викам делфините.
    Много са фини те,
    а не свините от лимузините...

    11:42 16.11.2025

  • 15 венке мари таз кифлица

    2 0 Отговор
    май на теб лрилича
    и двете сте слаби и перхидрирани
    мязате си и двете

    11:45 16.11.2025

  • 16 Буда

    2 0 Отговор
    Игнатова,без бански ще ти се получи,може да е за кратко ,но ще има някакъв ефект,сега показваш банални снимки.

    11:47 16.11.2025

  • 17 Залез

    1 0 Отговор
    Абе става все още, но като се знае целият пакет който върви с тялото …. благодаря, но не благодаря. Не искам да я гледам на екран, виждам на живо или слушам.

    11:48 16.11.2025