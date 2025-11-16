Мария Игнатова провокира със секси СНИМКИ от плажа

Телевизионната водеща Мария Игнатова вдигна градусите в социалните мрежи. Тя сподели серия от секси плажни кадри, на които позира само по черен бански, леко прикрит с дебел плетен пуловер.
Феновете буквално полудяха в коментарите. Постът ѝ отприщи лавина от догадки – къде е заснела фотосесията и кой е фотографът.
Снимките бяха публикувани на 14 ноември 2025 г., придружени само от едно закачливо емоджи, което добави мистерия и интрига към публикацията, пише marica.bg.
1 Да ме простава Господ
А, да и простаци!
Коментиран от #6
10:35 16.11.2025
2 Щом има кампания
10:36 16.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аман
Не ни интересува как изглежда- и гола и облечена - все е неприятна баба Я.
10:40 16.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бай Ставри
До коментар #1 от "Да ме простава Господ":Аааа има и загорели мераклии от моя отряд...
11:02 16.11.2025
7 MМара отварачката
Не знам кой би могъл да се провокира.
Никой не ще овче, всеки иска агнешко.
СМЕЕЕЕХ
11:11 16.11.2025
8 ШЕФА
11:22 16.11.2025
9 Варна
11:24 16.11.2025
10 Няма спирачка тая
11:34 16.11.2025
11 БАРС
11:35 16.11.2025
12 Смешник
11:36 16.11.2025
13 123456
11:40 16.11.2025
14 делфините и лимузините
Копнея да чуя отнейде гларуски крясък.
Писна ми от лимузините,
заедно бързат нататък.
Щото животът е кратък,
много кратък и затова викам делфините.
Много са фини те,
а не свините от лимузините...
11:42 16.11.2025
15 венке мари таз кифлица
и двете сте слаби и перхидрирани
мязате си и двете
11:45 16.11.2025
16 Буда
11:47 16.11.2025
17 Залез
11:48 16.11.2025