Цветелина Грахич събра погледите с чисто гола СНИМКА

Бившата вокалистка на Слави Трифонов - Цветелина Грахич, реши да покаже фигура и прикова вниманието към себе си по много интересен начин.

Татуираната певица публикува чисто гола снимка от банята, но реши все пак да цензурира задните си части. Грахич често публикува по-разголени фотоси под претекст, че снима многобройните си татуси. Любопитно е, че коментарите към скандалната снимка са изключени и не се вижда какво мислят последователите ѝ за искрения фотос.

Това в никакъв случай не е първата разголена снимка на певицата, за която предизвикателното поведение не е никак чуждо. След като се пребори с хранително разстройство, Грахич е по-уверена в тялото си и пуска все по-провокативни снимки.

Изглежда обаче, че кариерата ѝ в момента стои на едно място и не сме чували за нов проект, върху който да работи Грахич през последните месеци. Може би затова тя е решила да привлече внимание по алтернативен начин.