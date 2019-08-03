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Цветелина Грахич събра погледите с чисто гола СНИМКА
Скандалната изпълнителка напомни за себе си с разголен кадър
Бившата вокалистка на Слави Трифонов - Цветелина Грахич, реши да покаже фигура и прикова вниманието към себе си по много интересен начин.
Татуираната певица публикува чисто гола снимка от банята, но реши все пак да цензурира задните си части. Грахич често публикува по-разголени фотоси под претекст, че снима многобройните си татуси. Любопитно е, че коментарите към скандалната снимка са изключени и не се вижда какво мислят последователите ѝ за искрения фотос.
Това в никакъв случай не е първата разголена снимка на певицата, за която предизвикателното поведение не е никак чуждо. След като се пребори с хранително разстройство, Грахич е по-уверена в тялото си и пуска все по-провокативни снимки.
Изглежда обаче, че кариерата ѝ в момента стои на едно място и не сме чували за нов проект, върху който да работи Грахич през последните месеци. Може би затова тя е решила да привлече внимание по алтернативен начин.
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Коментиран от #8
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8 18:40
До коментар #2 от "заинтригуван":
Да не мислиш че са прави. И ти крив.
-12 +0
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9 18:43
Коментиран от #10
-3 +12
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Неутрално
10 18:48
До коментар #9 от "Малката Джулка":
Защо охкаш/пъшкаш??
-2 +7
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11 18:50
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БОЖЕ КАКВОТО РЕШИШ
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23 20:23
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27 21:18
Коментиран от #29
-2 +4
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Неутрално
28 21:27
-2 +3
(гост)
Неутрално
29 21:28
До коментар #27 от "Митьо":
За 3 дена?
-0 +5
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Неутрално
30 21:36
-1 +5
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Неутрално
31 21:43
-4 +7
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32 21:55
-1 +9
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Неутрално
33 21:56
-1 +7
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Неутрално
34 22:03
-2 +1
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Неутрално
35 22:16
Сега червило грешно ще сложа - ДА! По парещата му кожа.. дрехите горят Чувствата крещят, а нощта сега започва. Любовница ме наричай - да, така е.. НЕ ОТРИЧАМ! Тази вечер той е с мене, тебе дявол да те вземе. "Любовница" - изкрещи го, по-добра съм РАЗБЕРИ ГО! Той е мъж и иска страст.. давам му я аз!!!
-5 +4
(гост)
Неутрално
36 22:32
Коментиран от #37, #41
-1 +6
(гост)
Неутрално
37 22:34
До коментар #36 от "Дългият":
Хейтърите, хейтърите се активират, дразнят се на влюбените, от яд умират. Дразнят се на щастието, не им се вярва, как някой с някой яко си изкарва.
Пиле мое, пиле мое, нека видят с нас какво е. Пиле мое, пиле мое, всяко твое става вече мое.
Коментиран от #38
-5 +3
(гост)
Неутрално
38 22:38
До коментар #37 от "Лоренция":
Какъв хейтър бе бастун,ти нещо да си чул ново за Грахич...освен татуси...голям поет се извъди...
-4 +7
(гост)
Неутрално
39 22:42
-1 +3
(гост)
Неутрално
40 22:44
-1 +3
(гост)
Неутрално
41 22:48
До коментар #36 от "Дългият":
Дълъг , дълъг колко да си дълъг. ...
-3 +1
(гост)
Неутрално
42 22:58
-5 +1
(гост)
Неутрално
43 23:03
Коментиран от #45
-2 +1
(гост)
Неутрално
44 23:06
-1 +0
(гост)
Неутрално
46 23:13
-0 +2
(гост)
Неутрално
47 23:14
Коментиран от #49, #50, #51
-0 +2
(гост)
Неутрално
48 23:18
-2 +2
(гост)
Неутрално
49 23:19
До коментар #47 от "град козлодуй":
Посочи кои думи ? :Р Лека вечер
-1 +1
(гост)
Неутрално
50 23:19
До коментар #47 от "град козлодуй":
Да ?
-0 +1
(гост)
Неутрално
51 23:23
До коментар #47 от "град козлодуй":
До господин град козлодуй. Ти от софия ли си?
-0 +1
(гост)
Неутрално
52 23:25
Коментиран от #53
-1 +1
(гост)
Неутрално
53 23:26
До коментар #52 от "град козлодуй":
Лека нощ
-0 +1
(гост)
Неутрално
54 23:27
Коментиран от #56
-2 +1
(гост)
Неутрално
56 23:28
До коментар #54 от "Холи Доли":
Каква любов те гони. Да не си почати човек. Господина ме питаше нещо ... чети внимателно преди да пишеш глупости!
-1 +2
(гост)
Неутрално
57 23:29
До коментар #55 от "град козлодуй":
На 100 процента ли си глух?
-1 +1
(гост)
Неутрално
58 23:36
Коментиран от #60
-1 +1
(гост)
Неутрално
59 23:38
Коментиран от #62
-1 +0
(гост)
Неутрално
60 23:40
До коментар #58 от "град козлодуй":
Не не ме тормозиш. Ами не може ли да се лекуваш? Мнението ми е по-скоро съжеление защо такива хора не се опитат да оздравеят по-някакъв начин. Смятам че е трудно наистина, но сигурно има шанс.
-1 +1
(гост)
Неутрално
61 23:42
Коментиран от #64
-1 +2
(гост)
Неутрално
62 23:43
До коментар #59 от "град козлодуй":
Нали каза лека й нощ , разтрои момичето. С никнейм малката не е Грахич, а Ванеса.Напиши пайнер мюзик и ще ти излезе. Писа ти че не е поетеса а певица . Доколкото следях коментарите
-1 +2
(гост)
Неутрално
64 23:44
До коментар #61 от "град козлодуй":
Много съжелявам, но това не бива да те отказва. Има хора които не виждат или имат слабо зрение но пак се справят в живота. Кураж !
-2 +1
(гост)
Неутрално
65 23:45
-1 +2
(гост)
Неутрално
66 23:46
Коментиран от #67
-1 +1
(гост)
Неутрално
67 23:49
До коментар #66 от "гост":
Съгласна съм. И вместо въпросната да се извини тя продължава да пише че има любов...
-1 +1
(гост)
Неутрално
68 23:51
-1 +1
(гост)
Неутрално
69 23:53
Коментиран от #72
-1 +1
(гост)
Неутрално
70 23:54
-1 +1
(гост)
Неутрално
72 23:56
До коментар #69 от "гост":
Да малко вероятно е! Попринцип известните не пишат. Или е просто нейна почитателка или е неизвестна все още певица факт. Но видимо й подръжава.
-1 +1
(гост)
Неутрално
73 00:00
-1 +0
(гост)
Неутрално
74 00:00
-0 +1
(гост)
Неутрално
75 00:02
-0 +1
(гост)
Неутрално
76 00:04
-0 +1
(гост)
Неутрално
78 00:18
-1 +0
(гост)
Неутрално
79 00:31
-1 +0
(гост)
Неутрално
80 00:32
-0 +1
(гост)
Неутрално
81 00:42
-0 +1
(гост)
Неутрално
82 00:50
-0 +1
(гост)
Неутрално
83 00:51
-0 +2
(гост)
Неутрално
84 00:57
-1 +0
(гост)
Неутрално
85 00:57
-0 +1
(гост)
Неутрално
86 01:12
СЛАБА БИЛА АНОРЕКСИЧКА БИЛА
САМО ГЛУПОСТИ И ЗАВИСТ
А ТЯ СИ Е ШЕСТАРКА
-3 +4
(гост)
Неутрално
87 09:46
-2 +0