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Цветелина Грахич събра погледите с чисто гола СНИМКА

Цветелина Грахич събра погледите с чисто гола СНИМКА

Скандалната изпълнителка напомни за себе си с разголен кадър

Публикувана: 3 Август, 2019 18:24
87 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 12856
Цветелина Грахич събра погледите с чисто гола СНИМКА
Снимка: Инстаграм
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Вашата оценка:
Оценка 1.4 от 21 гласа.

Бившата вокалистка на Слави Трифонов - Цветелина Грахич, реши да покаже фигура и прикова вниманието към себе си по много интересен начин.

Татуираната певица публикува чисто гола снимка от банята, но реши все пак да цензурира задните си части. Грахич често публикува по-разголени фотоси под претекст, че снима многобройните си татуси. Любопитно е, че коментарите към скандалната снимка са изключени и не се вижда какво мислят последователите ѝ за искрения фотос.


Това в никакъв случай не е първата разголена снимка на певицата, за която предизвикателното поведение не е никак чуждо. След като се пребори с хранително разстройство, Грахич е по-уверена в тялото си и пуска все по-провокативни снимки.

Изглежда обаче, че кариерата ѝ в момента стои на едно място и не сме чували за нов проект, върху който да работи Грахич през последните месеци. Може би затова тя е решила да привлече внимание по алтернативен начин.

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Оценка 1.4 от 21 гласа.

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Коментар:
Коментари към статията
Сочна слива
(гост)

Неутрално
1 18:25
 
03.08.19 Отговор
Брулетеее!

Оценка:
-7 +38

заинтригуван
(гост)

Неутрално
2 18:28
 
03.08.19 Отговор
Малко са и криви краците и откъм диференциал е малко ячка ,ама става . Колко е тарифата (за половин час) ?

Коментиран от #8


Оценка:
-7 +53

град козлодуй
(гост)

Неутрално
3 18:29
 
03.08.19 Отговор
пордната злато тьрсачка п р о с т и т у т к а

Оценка:
-4 +63

Верчето
(гост)

Неутрално
4 18:31
 
03.08.19 Отговор
Тръгва от 250 лв за 1 час зависи от договорката.и какво желаят клиентите

Оценка:
-2 +52

1122
(гост)

Неутрално
5 18:34
 
03.08.19 Отговор
За тая.... 2 лв не давам.

Оценка:
-10 +35

Липсва само
(гост)

Неутрално
6 18:37
 
03.08.19 Отговор
тоалетната хартия в ръката отзад!

Оценка:
-7 +33

ПЕТЛЕТО ТЬРНОВО
(гост)

Неутрално
7 18:39
 
03.08.19 Отговор
БАЙ КУРТИ ДЕЙСТВАЙ НЕ ПРОПУСКАЙ СВОЯ ШАНС

Оценка:
-4 +9

А твойте крака
(гост)

Неутрално
8 18:40
 
03.08.19 Отговор

До коментар #2 от "заинтригуван":


Да не мислиш че са прави. И ти крив.

Оценка:
-12 +0

Малката Джулка
(гост)

Неутрално
9 18:43
 
03.08.19 Отговор
Ох ох ох ох ох ох ох

Коментиран от #10


Оценка:
-3 +12

Прасковата
(гост)

Неутрално
10 18:48
 
03.08.19 Отговор

До коментар #9 от "Малката Джулка":


Защо охкаш/пъшкаш??

Оценка:
-2 +7

Радо
(гост)

Неутрално
11 18:50
 
03.08.19 Отговор
Кви са тия черепи одзаде на гърбъ и - тая и за задна прашка не става, котуз се е окепазила с тия тъпите татуси.

Оценка:
-3 +45

Тончо манафа Зън, Зън, Зън...!
(гост)

Неутрално
12 18:50
 
03.08.19 Отговор
Завидях и, аз с тоз 100 кг леш, за никъде не съм...!!!

Оценка:
-6 +4

13 18:52
 
03.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
Питам все пак
(гост)

Неутрално
14 18:53
 
03.08.19 Отговор
НАРКОМАНКА ЛИ Е ???

Оценка:
-3 +18

дявола
(гост)

Неутрално
15 18:54
 
03.08.19 Отговор
Много елементарна

Оценка:
-4 +20

vvvvv
(гост)

Неутрално
16 18:56
 
03.08.19 Отговор
И. Цялата е в тунинг. Ужас.

Оценка:
-3 +21

Оххххх колко
(гост)

Неутрално
17 18:56
 
03.08.19 Отговор
Искам да я пуцам. Жалко че не съм наблизо. Май ще трябва да майстробирам върху нейната снимка.

Оценка:
-9 +9

Малката
(гост)

Неутрално
18 19:11
 
03.08.19 Отговор
Ездачката!

Оценка:
-2 +10

Лудата ковра
(гост)

Неутрално
19 19:21
 
03.08.19 Отговор
Искам на кристалното трупче....

Оценка:
-1 +6

Обикновен човек
(гост)

Неутрално
20 19:29
 
03.08.19 Отговор
Шаврантия !!

Оценка:
-3 +11

Развлечение
(гост)

Неутрално
21 19:34
 
03.08.19 Отговор
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ В РОДОПИТЕ ВЪРЛУВА СТРАШНА СВИНСКА ЧУМА

БОЖЕ КАКВОТО РЕШИШ

Оценка:
-7 +2

Голям прос
(гост)

Неутрално
22 20:14
 
03.08.19 Отговор
Само акъла и татусите не и харесвам. Ама и не ми трябват

Оценка:
-2 +10

Гъба врътулка
(гост)

Неутрално
23 20:23
 
03.08.19 Отговор
Ах изядете ме скъпи тираджии за вас на промоция 50 лв за 40 минути. За пълната програмаа

Оценка:
-3 +6

24 20:40
 
03.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
25 20:54
 
03.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
Верчето
(гост)

Неутрално
26 20:59
 
03.08.19 Отговор
Голямата баданарка

Оценка:
-3 +3

Митьо
(гост)

Неутрално
27 21:18
 
03.08.19 Отговор
Яко кефиш ме кефиш ме ...във ваната охаааа

Коментиран от #29


Оценка:
-2 +4

Хана
(гост)

Неутрално
28 21:27
 
03.08.19 Отговор
Doiche веле mahn en buter al ibrahim чурунай. Чурулике кекеке хайлеее

Оценка:
-2 +3

Мръсницата
(гост)

Неутрално
29 21:28
 
03.08.19 Отговор

До коментар #27 от "Митьо":


За 3 дена?

Оценка:
-0 +5

Шуренайкатааа
(гост)

Неутрално
30 21:36
 
03.08.19 Отговор
Половин Бълг. спала с тях уникална нация надарена и раздаваща се на максимум

Оценка:
-1 +5

Гост
(гост)

Неутрално
31 21:43
 
03.08.19 Отговор
Тази въопще не може да ми събере погледа. Странно създание , мяза на тираджия в кртичната си възраст.

Оценка:
-4 +7

Странни създания...!!!
(гост)

Неутрално
32 21:55
 
03.08.19 Отговор
Хахаха...! Постоянно сме заобиколени от такива...!

Оценка:
-1 +9

QUESTION
(гост)

Неутрално
33 21:56
 
03.08.19 Отговор
ФОТОТО ОТ САЙТ ЗА КОМПАНИЯ ЛИ Е ????

Оценка:
-1 +7

Милка
(гост)

Неутрално
34 22:03
 
03.08.19 Отговор
Има ли тираджии които са готови?

Оценка:
-2 +1

Малката
(гост)

Неутрално
35 22:16
 
03.08.19 Отговор
Мълчиш и мразиш ме с очи, мрази ме - мен не ме боли! Не съм виновна, че го изпусна, че за него съм по-вкусна! Мълчиш и мразиш ме, нали? Но знаеш ли - до мен гори? Ръцете парят.. иска още Дъхът му спира.. ИСКА ОЩЕЕЕ Сега червило грешно ще сложа - ДА! По парещата му кожа.. дрехите горят Чувствата крещят, а нощта сега започва. Любовница ме наричай - да, така е.. НЕ ОТРИЧАМ! Тази вечер той е с мене, тебе дявол да те вземе. "Любовница" - изкрещи го, по-добра съм РАЗБЕРИ ГО! Той е мъж и иска страст.. давам му я аз!!! Защо вината търсиш в мен? При тебе бил е всеки ден. Нима очакваш да те съжалявам, съчувствието си не давам! Мълчиш и мразиш ме, нали? Но знаеш ли - до мен гори? Ръцете парят.. иска още Дъхът му спира.. ИСКА ОЩЕЕЕ..

Сега червило грешно ще сложа - ДА! По парещата му кожа.. дрехите горят Чувствата крещят, а нощта сега започва. Любовница ме наричай - да, така е.. НЕ ОТРИЧАМ! Тази вечер той е с мене, тебе дявол да те вземе. "Любовница" - изкрещи го, по-добра съм РАЗБЕРИ ГО! Той е мъж и иска страст.. давам му я аз!!!

Оценка:
-5 +4

Дългият
(гост)

Неутрално
36 22:32
 
03.08.19 Отговор
Че с какво горката да привлече погледи...освен с дупе...

Коментиран от #37, #41


Оценка:
-1 +6

Лоренция
(гост)

Неутрално
37 22:34
 
03.08.19 Отговор

До коментар #36 от "Дългият":


Хейтърите, хейтърите се активират, дразнят се на влюбените, от яд умират. Дразнят се на щастието, не им се вярва, как някой с някой яко си изкарва.
Пиле мое, пиле мое, нека видят с нас какво е. Пиле мое, пиле мое, всяко твое става вече мое.

Коментиран от #38


Оценка:
-5 +3

Дългият
(гост)

Неутрално
38 22:38
 
03.08.19 Отговор

До коментар #37 от "Лоренция":


Какъв хейтър бе бастун,ти нещо да си чул ново за Грахич...освен татуси...голям поет се извъди...

Оценка:
-4 +7

Търрсиии
(гост)

Неутрално
39 22:42
 
03.08.19 Отговор
Богат балък

Оценка:
-1 +3

Знойната
(гост)

Неутрално
40 22:44
 
03.08.19 Отговор
6 без 10

Оценка:
-1 +3

Лорчето
(гост)

Неутрално
41 22:48
 
03.08.19 Отговор

До коментар #36 от "Дългият":


Дълъг , дълъг колко да си дълъг. ...

Оценка:
-3 +1

Отврат
(гост)

Неутрално
42 22:58
 
03.08.19 Отговор
Грозна картина ...........................

Оценка:
-5 +1

град козлодуй
(гост)

Неутрално
43 23:03
 
03.08.19 Отговор
до госпожица грахич извинявам се много госпожице грахич приятна вечер чао

Коментиран от #45


Оценка:
-2 +1

пидирунгел
(гост)

Неутрално
44 23:06
 
03.08.19 Отговор
а кьдеее рошко тираджията

Оценка:
-1 +0

45 23:09
 
03.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
Сочна слива
(гост)

Неутрално
46 23:13
 
03.08.19 Отговор
Брулете бързо само за софиянци нахъсани и диви

Оценка:
-0 +2

град козлодуй
(гост)

Неутрално
47 23:14
 
03.08.19 Отговор
до малката преведими значението на англииските думи на бьлгарски приятна вечер ти бе в шоуто на слави нали

Коментиран от #49, #50, #51


Оценка:
-0 +2

Малката
(гост)

Неутрално
48 23:18
 
03.08.19 Отговор
Вид, размер, дължина и доволна ли съм била, ще научиш всичко това. Хайде викай от яд, ще си тръгна чак на обяд, после ще разкажа на теб. От приятелите ти един, имам който ми е най-любим, досещай се сам, но по на там, яд те е знам ти си го заслужи добре, дълго унижава ме, при него ще отида сега, как е било ще узнаеш ти първо.

Оценка:
-2 +2

Малката
(гост)

Неутрално
49 23:19
 
03.08.19 Отговор

До коментар #47 от "град козлодуй":


Посочи кои думи ? :Р Лека вечер

Оценка:
-1 +1

Малката
(гост)

Неутрално
50 23:19
 
03.08.19 Отговор

До коментар #47 от "град козлодуй":


Да ?

Оценка:
-0 +1

Малката
(гост)

Неутрално
51 23:23
 
03.08.19 Отговор

До коментар #47 от "град козлодуй":


До господин град козлодуй. Ти от софия ли си?

Оценка:
-0 +1

град козлодуй
(гост)

Неутрално
52 23:25
 
03.08.19 Отговор
лека нощ госпожице грахич благодаря за чата чао

Коментиран от #53


Оценка:
-1 +1

Малката
(гост)

Неутрално
53 23:26
 
03.08.19 Отговор

До коментар #52 от "град козлодуй":


Лека нощ

Оценка:
-0 +1

Холи Доли
(гост)

Неутрално
54 23:27
 
03.08.19 Отговор
Ох ох... тукаа се завърта любов май ....

Коментиран от #56


Оценка:
-2 +1

55 23:27
 
03.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
Малката
(гост)

Неутрално
56 23:28
 
03.08.19 Отговор

До коментар #54 от "Холи Доли":


Каква любов те гони. Да не си почати човек. Господина ме питаше нещо ... чети внимателно преди да пишеш глупости!

Оценка:
-1 +2

Лорчето
(гост)

Неутрално
57 23:29
 
03.08.19 Отговор

До коментар #55 от "град козлодуй":


На 100 процента ли си глух?

Оценка:
-1 +1

град козлодуй
(гост)

Неутрално
58 23:36
 
03.08.19 Отговор
67 процента глухота имам и психо заболяване ивинявай нали не те тормозя

Коментиран от #60


Оценка:
-1 +1

град козлодуй
(гост)

Неутрално
59 23:38
 
03.08.19 Отговор
госпожице грахич в козлодуй идвала ли си познаваш ли някой от козлодуй

Коментиран от #62


Оценка:
-1 +0

Лорчето
(гост)

Неутрално
60 23:40
 
03.08.19 Отговор

До коментар #58 от "град козлодуй":


Не не ме тормозиш. Ами не може ли да се лекуваш? Мнението ми е по-скоро съжеление защо такива хора не се опитат да оздравеят по-някакъв начин. Смятам че е трудно наистина, но сигурно има шанс.

Оценка:
-1 +1

град козлодуй
(гост)

Неутрално
61 23:42
 
03.08.19 Отговор
лорче кьдето пипне господ медицината е безцилна

Коментиран от #64


Оценка:
-1 +2

До коментар 59
(гост)

Неутрално
62 23:43
 
03.08.19 Отговор

До коментар #59 от "град козлодуй":


Нали каза лека й нощ , разтрои момичето. С никнейм малката не е Грахич, а Ванеса.Напиши пайнер мюзик и ще ти излезе. Писа ти че не е поетеса а певица . Доколкото следях коментарите

Оценка:
-1 +2

63 23:44
 
03.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
Лорчето
(гост)

Неутрално
64 23:44
 
03.08.19 Отговор

До коментар #61 от "град козлодуй":


Много съжелявам, но това не бива да те отказва. Има хора които не виждат или имат слабо зрение но пак се справят в живота. Кураж !

Оценка:
-2 +1

Холи Доли
(гост)

Неутрално
65 23:45
 
03.08.19 Отговор
Тука се завърта играта .

Оценка:
-1 +2

гост
(гост)

Неутрално
66 23:46
 
03.08.19 Отговор
няма по долно нещо от подигравката а тук има подигравки

Коментиран от #67


Оценка:
-1 +1

Малката
(гост)

Неутрално
67 23:49
 
03.08.19 Отговор

До коментар #66 от "гост":


Съгласна съм. И вместо въпросната да се извини тя продължава да пише че има любов...

Оценка:
-1 +1

никой
(гост)

Неутрално
68 23:51
 
03.08.19 Отговор
ванеса нее от пайнер а от ара мюзик има такава песен малката но това е само песен всяка дама може да си сложи ник ли стих малката а ванеса е чернокоса и е видинлиева от ара мюзик фнтв

Оценка:
-1 +1

гост
(гост)

Неутрално
69 23:53
 
03.08.19 Отговор
истинската ванеса в моментанее отворила факти бг факт

Коментиран от #72


Оценка:
-1 +1

Лоренция
(гост)

Неутрално
70 23:54
 
03.08.19 Отговор
В пайнер е . Бях си пуснала нейна песен. Като продуцент пише пайнер мюзик. Пуснете си песента - Не ме занимавай .

Оценка:
-1 +1

71 23:55
 
03.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
Лоренция
(гост)

Неутрално
72 23:56
 
03.08.19 Отговор

До коментар #69 от "гост":


Да малко вероятно е! Попринцип известните не пишат. Или е просто нейна почитателка или е неизвестна все още певица факт. Но видимо й подръжава.

Оценка:
-1 +1

гост
(гост)

Неутрално
73 00:00
 
04.08.19 Отговор
КОЗЛОДУЙ ДИВАНЕ ЛИ СИ НЯМА ЛОРЕНЦИЯ НЯМА ЛОРА НЯМА ВАНЕСА ТУК СААНОНИМНИ САМО АЙПИТО Е ВЯРНО АРЕ ВРИ ДА СПИШ ЩЕ ТЕ ПОБАРКАТ ТИЯ КАТО ТЕ ПОБАРКА ЕДИНУЖ БИЛ ОТ БУРГАС ЧАТИХТЕСИВ БЛИЦ НЯКОЙ СИ СТОЮ ГЕОРГИЕН ОТСЛАВЕЙКОВ ТАКЬВ НЯМА

Оценка:
-1 +0

dido
(гост)

Неутрално
74 00:00
 
04.08.19 Отговор
Otkoga e biv6a vokaliska na Slavi.Do kolkoto razbra cqla Balgariq, do 15 septemvri vsi4ki sa na more.A tyk nqkoi ve4e sanyvat mokri sani6a i kritikyvat.Obarkana rabota.Vagno e dali pee dobre,no tyk saznanieto e kato na ingener Ganev.Kakvoto i da gledam vse za e.......... si mislim.DEMOKRATI na kilogram:))))))))))))))))))))))

Оценка:
-0 +1

ГРАД КОЗЛОДУЙ
(гост)

Неутрално
75 00:02
 
04.08.19 Отговор
ЛОРЕНЦИЯ ТИ КОЯ СИ ЧАО

Оценка:
-0 +1

ГРАД КОЗЛОДУЙ
(гост)

Неутрално
76 00:04
 
04.08.19 Отговор
ГОСПОДИН ДИДО ТУК ПОДИГРАВАТ ЛИ МИ СЕ

Оценка:
-0 +1

77 00:12
 
04.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
гост
(гост)

Неутрално
78 00:18
 
04.08.19 Отговор
ванеса е ВАНЯ СТОЯНОВА родена 2002 година вЯМБОЛ с псеводним малката ара мюзикнаВАСИЛ КАСЬМОВ то тук нее грахичнито малката

Оценка:
-1 +0

град козлодуй
(гост)

Неутрално
79 00:31
 
04.08.19 Отговор
цвети грахич на линия ли си е хо

Оценка:
-1 +0

град козлодуй
(гост)

Неутрално
80 00:32
 
04.08.19 Отговор
цвети обадисе моля те

Оценка:
-0 +1

Малката Джулка
(гост)

Неутрално
81 00:42
 
04.08.19 Отговор
Онзи ден

Оценка:
-0 +1

Малката
(гост)

Неутрално
82 00:50
 
04.08.19 Отговор
Малката избухна всички пръсна с 1 милион на ден... хайде нмз ако обичате.

Оценка:
-0 +1

град козлодуй
(гост)

Неутрално
83 00:51
 
04.08.19 Отговор
а коя е госпожица джулка

Оценка:
-0 +2

град козлодуй
(гост)

Неутрално
84 00:57
 
04.08.19 Отговор
джулиани гани е родом в пловдив2002 год

Оценка:
-1 +0

Джулиана Гани
(гост)

Неутрално
85 00:57
 
04.08.19 Отговор
До град Козлодуй : Известна е в средите на скромните и успяли жени на България. Много истински,успял и стойностен човек !

Оценка:
-0 +1

vasik atanasova
(гост)

Неутрално
86 01:12
 
04.08.19 Отговор
ОХА А
СЛАБА БИЛА АНОРЕКСИЧКА БИЛА
САМО ГЛУПОСТИ И ЗАВИСТ
А ТЯ СИ Е ШЕСТАРКА

Оценка:
-3 +4

бай Кольо
(гост)

Неутрално
87 09:46
 
04.08.19 Отговор
До кога ще ни занимавате с тоя мръшляк македонски?

Оценка:
-2 +0

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