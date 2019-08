Лесли е жена на 63 г., но има тяло на богиня

The only person stopping you is yourself! We can reach our dreams whatever age we are. #noexcuses I believe in you💓 xoxo . #youcandoit #doitforyou #justdoit #wednesdayinspiration #fitnessgoals #fitover50 #ageless #strongissexy #strongisthenewskinny #womenwholift #personaltrainer #fitnessprofessional #fitatanyage #healthiswealth

A post shared by Lesley Maxwell (@lesleymaxwell.fitness) on Aug 21, 2019 at 1:28am PDT