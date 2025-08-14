Новини
Драма във фитнеса: Британка "напусна" тялото си след 17-минутно спиране на сърцeто

„Носех се близо до тавана и същевременно гледах надолу към себе си на пода на фитнеса.", споделя Виктория Томас

Драма във фитнеса: Британка "напусна" тялото си след 17-минутно спиране на сърцeто - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Англичанка преживяла сърдечен арест и почувствала, че напуска собственото си тяло, пише Daily Star.

Според Виктория Томас, тя се е почувствала зле след тренировка във фитнеса. 35-годишната жена се е почувствала замаяна и паднала на пода. Сърцето ѝ е спряло. Според Томас, първоначално около нея е имало мрак, а след това е осъзнала, че се наблюдава отвън.

„Носех се близо до тавана и същевременно гледах надолу към себе си на пода на фитнеса. Първата ми мисъл беше, че краката ми изглеждат наистина дебели“, каза Томас за видяното. Жената си спомня, че не е чувствала никакво спокойствие и не е виждала никаква светлина. Благодарение на 17 минути реанимация сърцето ѝ е започнало да бие отново. Томас трябвало да се подложи на операция за поставяне на пейсмейкър и прекарала три дни в кома, преди да дойде на себе си.

Тя отбеляза, че след този инцидент е била диагностицирана с рядко генетично заболяване - болест на Данон, което води до сърдечна недостатъчност. Сърцето ѝ работело толкова зле, че след диагнозата ѝ било казано, че ще живее само няколко месеца. Също така, заради болестта, през 2021 г. тя трябвало да се подложи на цезарово сечение: естественото раждане било изключително опасно за нея.

Всичко се променило през 2023 г., когато Томас получила ново сърце. Оттогава тя се върнала към нормалния си живот. „Чувствам се сякаш ми беше даден втори шанс да живея и да бъда майка. Това е най-големият подарък, за който някога бих могла да мечтая“, казва 41-годишната днес жена.


  • 1 Ами

    2 4 Отговор
    По добре да си беше намерила добър любовник! Ефектът е същият , но много по приятен?

    18:40 14.08.2025