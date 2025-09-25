Папараци издебнаха 46-годишната Кейт Хъдсън изтощена след фитнес (СНИМКА)

Американската актриса Кейт Хъдсън беше заснета от папараци след тренировка и се сблъска с критики онлайн. Снимки и коментари за случая се появиха на уебсайта на Daily Mail.

46-годишната звезда от „Почти известни“ и „Войни на булките“ беше забелязана в Лос Анджелис. Тя се появи пред камерите в коралов анцуг, състоящ се от къс топ с дълъг ръкав и клин. Носеше бели маратонки с черни връзки и блуза, завързана на талията. На публикуваните снимки звездата беше без грим и с разпусната коса.

Снимка: Интернет

Читателите на портала бяха разделени относно естествения вид на актрисата и започнаха да го обсъждат в коментарите. „Изглежда изтощена“, „Къде отидоха очите ѝ?“, „Забавно е как известните личности изглеждат като обикновени хора без много грим“, „Мислех, че е в страхотна форма, но социалните ѝ медии лъжат“, „Изглежда съвсем различно без грим. Не бих я познал, дори да ми сервира сутрешното кафе“, написаха те.