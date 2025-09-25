Новини
Папараци издебнаха 46-годишната Кейт Хъдсън изтощена след фитнес (СНИМКА)

25 Септември, 2025 08:47 994 6

Читателите на портала бяха разделени относно естествения вид на актрисата

Папараци издебнаха 46-годишната Кейт Хъдсън изтощена след фитнес (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Кейт Хъдсън беше заснета от папараци след тренировка и се сблъска с критики онлайн. Снимки и коментари за случая се появиха на уебсайта на Daily Mail.

46-годишната звезда от „Почти известни“ и „Войни на булките“ беше забелязана в Лос Анджелис. Тя се появи пред камерите в коралов анцуг, състоящ се от къс топ с дълъг ръкав и клин. Носеше бели маратонки с черни връзки и блуза, завързана на талията. На публикуваните снимки звездата беше без грим и с разпусната коса.

Снимка: Интернет

Читателите на портала бяха разделени относно естествения вид на актрисата и започнаха да го обсъждат в коментарите. „Изглежда изтощена“, „Къде отидоха очите ѝ?“, „Забавно е как известните личности изглеждат като обикновени хора без много грим“, „Мислех, че е в страхотна форма, но социалните ѝ медии лъжат“, „Изглежда съвсем различно без грим. Не бих я познал, дори да ми сервира сутрешното кафе“, написаха те.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Горката

    5 0 Отговор
    Можеше да се изтощи и след по приятни занимания ! Пак щеше да изглежда така уморена , но не кисела , а доволна !

    08:53 25.09.2025

  • 2 зелен петел

    3 0 Отговор
    Кате Худсон е нормална,като всяка възрастна жена.

    08:54 25.09.2025

  • 3 на село

    2 0 Отговор
    Кисела и киселова.

    08:55 25.09.2025

  • 4 Стенли

    0 0 Отговор
    М м да нищо общо с двете снимки но важното човек да е здрав защото не може цял живот човек да изглежда блестящо било то мъж или жена и Брад Пит се опитва да измами времето но това е до известно време

    09:04 25.09.2025

  • 5 Аз бих казал че

    0 1 Отговор
    не желая да ми сервира сутрешното кафе.
    Ако се опита да го направиш ще и дам пари за такси за да си тръгне.

    09:10 25.09.2025

  • 6 Киселова

    0 0 Отговор
    И аз се изморих

    09:15 25.09.2025