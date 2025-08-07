55-годишната Наоми Кембъл впечатли феновете с ново фитнес селфи

Британската модна икона Наоми Кембъл отново прикова вниманието на последователите си, след като сподели свежо селфи от фитнес залата в своя Instagram профил. Легендарната манекенка, която наскоро отпразнува 55-ия си рожден ден, демонстрира завидна форма и спортен дух.
На кадъра, който бързо събра хиляди харесвания, Кембъл позира пред огледалото, облечена в стилен черен клин с лилави и сиви акценти. Елегантният спортен сутиен с тънки презрамки подчертаваше изящната ѝ фигура, а свободно пуснатата коса и златните бижута – верижка с две висулки и няколко гривни – придаваха завършеност на визията ѝ.
С тази публикация супермоделът за пореден път доказа, че възрастта е само число, а добрата форма и самочувствието са въпрос на постоянство и мотивация. Феновете не пропуснаха да я засипят с комплименти и окуражителни коментари, възхищавайки се на нейната енергия и вдъхновение.
