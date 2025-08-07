Новини
Любопитно »
55-годишната Наоми Кембъл впечатли феновете с ново фитнес селфи

55-годишната Наоми Кембъл впечатли феновете с ново фитнес селфи

7 Август, 2025 18:07 899 2

  • наоми кембъл-
  • фитнес-
  • селфи

Супермоделът за пореден път доказа, че възрастта е само число, а добрата форма и самочувствието са въпрос на постоянство и мотивация

55-годишната Наоми Кембъл впечатли феновете с ново фитнес селфи - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската модна икона Наоми Кембъл отново прикова вниманието на последователите си, след като сподели свежо селфи от фитнес залата в своя Instagram профил. Легендарната манекенка, която наскоро отпразнува 55-ия си рожден ден, демонстрира завидна форма и спортен дух.

На кадъра, който бързо събра хиляди харесвания, Кембъл позира пред огледалото, облечена в стилен черен клин с лилави и сиви акценти. Елегантният спортен сутиен с тънки презрамки подчертаваше изящната ѝ фигура, а свободно пуснатата коса и златните бижута – верижка с две висулки и няколко гривни – придаваха завършеност на визията ѝ.

55-годишната Наоми Кембъл впечатли феновете с ново фитнес селфи
Снимка: Instagram

С тази публикация супермоделът за пореден път доказа, че възрастта е само число, а добрата форма и самочувствието са въпрос на постоянство и мотивация. Феновете не пропуснаха да я засипят с комплименти и окуражителни коментари, възхищавайки се на нейната енергия и вдъхновение.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    3 4 Отговор
    Е не горната снимка. Дърта мазна негърка.

    18:09 07.08.2025

  • 2 МАЙНА

    0 0 Отговор
    Това си е ДНК майна. Колкото и да вдигам няма шанс.

    19:07 07.08.2025