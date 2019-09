Принц Хари пое смъртоносен риск

Херцогът на Съсекс принц Хари тръгна по стъпките на покойната си майка – принцеса Даяна, слагайки бронежилетки и защитна козирка, за да мине през частично разчистено минно поле, съобщава Daily Mail, цитиран от "Блиц".

Херцогът на Съсекс тръгна между предупредителните знаци по тесен разминиран коридор на активно минно поле в Дирико, Ангола. Преди това помогна за дистанционното взривяване на мина. Всичко това напомни за постъпката на майка му Даяна. Месеци преди трагичната ѝ смърт през 1997 г. и 22 години преди сина си, принцесата на народа работи по същата мисия.

