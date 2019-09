Мегз се разсъблече и...

Много здраво в съзнанието ми са се запечатали две случки относно начина, по който изглеждам. Първата е как съм на 16 - може би - и гледам снимка на Андреа (казвам го с цялото си добро чувство и коментирам периода 2005-2007). На снимката тя се е облегнала на нещо като гримьорна маса и се гледа в огледало. Красива, руса, съвършена. По онова време аз съм 16 годишно девойче от Раковски, което живее на общежитие в Пловдив и приближавам около 20 пъти снимката, чудейки се как е възможно да е толкова идеална. И защо аз като се снимам въпреки, че съм слабичка и имам уж хубаво тяло никога просто не ми се получава така. Бях си спестила за едно дигитално фотоапаратче - тогава това си беше хит- и се опитвах да се снимам сама. 200 пъти позирах в различни стойки и веднъж дори не бях и 1/10та толкова хубава. Втората - познайте какво беше първото нещо, което направих като започнах малко да изкарвам пари. Отидох и се наблъсках с филъри в лицето. Спомням си как изкарах снимка на Алена Шинкова( супер популярна руска инстаграмърка) и казах на лекарката - “моля те искам да изглеждам ей така”. Трябваха ми години, за да се превърна самата аз в една от популярните жени в България, за да осъзная колко глупав е този стремеж към съвършеното. Трябваше ми много работа върху себеоценката ми, за да повярвам, че мога да бъда и давам пример за нещо повече от фалшиво съвършенство.

