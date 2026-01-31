Новини
Попфолк певицата Андреа стана художничка: “Ще покажа и картини, които рисувах с Кубрат Пулев"

31 Януари, 2026 13:18 689 18

  • андреа-
  • художничка-
  • кубрат пулев-
  • изложба

"Готвя изложба в галерия на жълтите павета.", заяви певицата

Попфолк певицата Андреа стана художничка: “Ще покажа и картини, които рисувах с Кубрат Пулев" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолкзвездата Андреа стана художник и рисува в това число пингвини.

"Готвя изложба в галерия на жълтите павета. Тя ще съвпадне с отбелязването на 20-годишнината от певческата ми кариера на сцената", обясни звездата пред "Телеграф“.

“Ще покажа и картини, които рисувах с Кубрат Пулев", заяви още певицата. Тя обаче предпочете да остави засега в тайна дали на тях ще има портрет на боксьора, с когото години наред бяха двойка. Загадка е и дали тези творби са правени заедно от двамата, или само съвпадат по време.

Андреа обясни и за пингвините, които показа из социалните мрежи.

Тя твърди, че се възхищава на тези същества заради голямата им издръжливост. За нея те са символ на кураж. Гледала документален филм за Антарктида как един пингвин се отделя от групата и с упоритост успява да намери пътя, макар и по различен начин. Това я вдъхновило.

Тези дни Андреа изкара почивка в Банско покрай рождения си ден, където едновременно се радвала на сняг и горещи минерални води. Преди това пък бе на по-топли места и в страни, където хората се радваха на красотите ѝ.

А като се върнала в София, веднага отишла да си купи нови бои и четки за рисуване. В живописта певицата не е самоука, ами е изучавала тънкостите на рисуването в изтъкнати школи. Даже като малка имала време, когато искала да се занимава основно с това.


  • 1 Красимир Петров

    13 1 Отговор
    Спрете да лансират и наричате тази п,а,ч,а певица

    Коментиран от #15, #18

    13:20 31.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 аБе,

    7 1 Отговор
    Коя е тази жена на снимката? Иначе горките родители на Андрешка,вместо да и плащат прищевките да бяха обърнали внимание на менталното и здраве.

    Коментиран от #5

    13:23 31.01.2026

  • 4 Художник и детектив

    6 0 Отговор
    ...как яко върти четките,не е истина,чак рисува, тя отдавна е художник 👍

    13:25 31.01.2026

  • 5 Тренера 🥊 Боксев

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "аБе,":

    И теб да те бият ли главата....Кобрата я побърка, що текмета ядеше

    Коментиран от #7

    13:27 31.01.2026

  • 6 Ку брат

    3 1 Отговор
    Тъ-по, тъ-по, тъ-по, та кръгло.
    Това, че е от "калъпа", не значи, че вече се завива с мекотиите Господни !

    13:27 31.01.2026

  • 7 аБе,

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тренера 🥊 Боксев":

    Яно и е харесвало щом още бълнува по него... "бий ме, обичам те"

    13:29 31.01.2026

  • 8 Див селянин

    2 2 Отговор
    Убава си е наш Андрейка, с тия големи бозки, няма сляа от ней

    13:31 31.01.2026

  • 9 Сомелиер

    2 0 Отговор
    Като я гледам, ми се препи бо3а🤣

    13:35 31.01.2026

  • 10 Да така

    3 0 Отговор
    беше, Сульо и Пульо и слагаше кожената четка отзад и рисуваха по 2-3дена.

    13:36 31.01.2026

  • 11 Р Г В

    1 0 Отговор
    Зуека няма да е единак художник от средите на непреуспелите в певческия жанр. Остава да видим тази " пойна " птичка за коя държава ще отлети. Пожелавам и успех в странство с изложбите , само да не си изпразни банковата сметка и като Зуека да разчита на доходи от концерти на Нац. стадион по празниците.

    13:46 31.01.2026

  • 12 Кубрат.. 👀

    3 0 Отговор
    И картините фалшиви като визията и..🙈

    13:47 31.01.2026

  • 13 Добре де

    1 0 Отговор
    Защо и слагате снимка от преди 20 години ,що ако и сложите актуална никой няма да я познае

    13:51 31.01.2026

  • 14 123456

    2 0 Отговор
    Туй е Зуйка - на Зуека ученичка !

    13:54 31.01.2026

  • 15 плевен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Ако ми плати и аз ще я наричам "певица". Ако добави нещо, ще я нарека и "художничка". Нищо лично.

    14:17 31.01.2026

  • 16 Мдаааа

    1 0 Отговор
    Кожената четка с бялата боичка.

    14:24 31.01.2026

  • 17 Тома

    0 0 Отговор
    Рисувани са с голата четка на Пулев

    14:26 31.01.2026

  • 18 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Иначе навремето си ги наричахме ку@@@,времената се промениха модерно е

    14:26 31.01.2026