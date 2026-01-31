Попфолк певицата Андреа стана художничка: “Ще покажа и картини, които рисувах с Кубрат Пулев"

Фолкзвездата Андреа стана художник и рисува в това число пингвини.
"Готвя изложба в галерия на жълтите павета. Тя ще съвпадне с отбелязването на 20-годишнината от певческата ми кариера на сцената", обясни звездата пред "Телеграф“.
“Ще покажа и картини, които рисувах с Кубрат Пулев", заяви още певицата. Тя обаче предпочете да остави засега в тайна дали на тях ще има портрет на боксьора, с когото години наред бяха двойка. Загадка е и дали тези творби са правени заедно от двамата, или само съвпадат по време.
Андреа обясни и за пингвините, които показа из социалните мрежи.
Тя твърди, че се възхищава на тези същества заради голямата им издръжливост. За нея те са символ на кураж. Гледала документален филм за Антарктида как един пингвин се отделя от групата и с упоритост успява да намери пътя, макар и по различен начин. Това я вдъхновило.
Тези дни Андреа изкара почивка в Банско покрай рождения си ден, където едновременно се радвала на сняг и горещи минерални води. Преди това пък бе на по-топли места и в страни, където хората се радваха на красотите ѝ.
А като се върнала в София, веднага отишла да си купи нови бои и четки за рисуване. В живописта певицата не е самоука, ами е изучавала тънкостите на рисуването в изтъкнати школи. Даже като малка имала време, когато искала да се занимава основно с това.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #15, #18
13:20 31.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 аБе,
Коментиран от #5
13:23 31.01.2026
4 Художник и детектив
13:25 31.01.2026
5 Тренера 🥊 Боксев
До коментар #3 от "аБе,":И теб да те бият ли главата....Кобрата я побърка, що текмета ядеше
Коментиран от #7
13:27 31.01.2026
6 Ку брат
Това, че е от "калъпа", не значи, че вече се завива с мекотиите Господни !
13:27 31.01.2026
7 аБе,
До коментар #5 от "Тренера 🥊 Боксев":Яно и е харесвало щом още бълнува по него... "бий ме, обичам те"
13:29 31.01.2026
8 Див селянин
13:31 31.01.2026
9 Сомелиер
13:35 31.01.2026
10 Да така
13:36 31.01.2026
11 Р Г В
13:46 31.01.2026
12 Кубрат.. 👀
13:47 31.01.2026
13 Добре де
13:51 31.01.2026
14 123456
13:54 31.01.2026
15 плевен
До коментар #1 от "Красимир Петров":Ако ми плати и аз ще я наричам "певица". Ако добави нещо, ще я нарека и "художничка". Нищо лично.
14:17 31.01.2026
16 Мдаааа
14:24 31.01.2026
17 Тома
14:26 31.01.2026
18 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Красимир Петров":Иначе навремето си ги наричахме ку@@@,времената се промениха модерно е
14:26 31.01.2026