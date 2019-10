Новата любима на Брад Пит е... (ВИДЕО)

Това лято името на Брад Пит често се споменаваше заедно с това на южноафриканската актриса Чарлийз Терон, а американските таблоиди непрестанно публикуваха слухове за любовна авантюра между тях. Сега обаче, става ясно, че бившият съпруг на Анджелина Джоли е намерил своята нова половинка далеч от филмовите студиа на Холивуд, пише британският таблоид Daily Mail.

Според изданието Брад Пит е във връзка със Сат Хари Калса. Двамата се познават от около три години. Брад отново се срещнал със Сат Хари миналата година, докато бил в Индия. Въпреки това романсът им започнал едва преди три месеца.

Новата жена в живота на актьора е дизайнер на и духовен учител.

44-годишната Сат Хари беше забелязана на премиерата на най-новия филм на Брад “Ad Astra”. След края на филма тя побърза да си тръгне сама и не остана до края на вечерта с половинката си. Причината за това била, че не искала да отклонява вниманието на медиите към връзката им.

На свой ред американското списание US Weekly съобщава, че Брад Пит започнал новата си любовна връзка, след като емоционалната му връзка с холивудската красавица Чарлийз Терон рухнала внезапно.

Това не е първият път, когато двамата биват свързвани и се понасят истории за любовна история помежду им. Но както в миналото, така и сега, упоритият слух може да се окаже фалшив.

Според източници на вестник Sun, близки до 55-годишната холивудска звезда, информацията за афера между Пит и индийския гуру, е невярна.

Актьорът бе сниман да седи до дизайнерката на бижута в Музикалната консерватория Силвърлейк, по време на годишния търг за изкуство. Тогава списание The Hollywood Reporter съобщи, че двамата са присъствали на събитието заедно, като двойка.

Двамата бяха забелязани да се смеят и разговарят на благотворителното парти след края на търга. Тази близост остави американските таблоиди с убеждението, че Брад и Сат са двойка.

