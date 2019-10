Жени Джаферович на премиера с Анджелина Джоли

#Maleficent herself 🤭 Не ме питайте как успях да направя тази снимка... дори и аз не разбрах как стана 🙈 Ще пробвам да ви го разкажа, когато ми слегне цялата информация 🙈♥️ сега съм просто щастлива и доволна! И да! Много е красива, мила и любезна! ♥️ #AngelinaJolie

A post shared by Evgenia Dzaferovic 🇧🇬🇭🇷 (@evgenia.dzaferovic) on Oct 10, 2019 at 8:00am PDT