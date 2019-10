Ето кое е провалило сексуалния живот на Фреди Меркюри

Изминаха почти три десетилетия от смъртта на Фреди Меркюри. Този забележителен музикант обаче продължава да е притегателна сила и вдъхновение за милиони по света, а всичко около неговата и живот е обект на непрестанен интерес. С течение на времето излизат все повече нови любопитни подробности около легендарния вокалист на „Куин“ и то свързани с интимния му живот.

Коя е любовта на живота на Фреди?

Тази роля често се отрежда на Мери Остин. Меркюри обаче имал един навик, който направо побърквал приятелката му. Фронтменът на Queen има връзка с Мери до декември 1976 г., но тя явно не издържала на ексцентричното му поведение и най-вече на факта, че я „зарязвал“ в леглото, за да се отдаде на внезапно връхлетялото го вдъхновение. В едно интервю Фреди споделя, че имал навика да става нощем и да взима пианото си до леглото, за да композира нова песен и това до голяма степен пречело на любовния му живот.

Тези факти стават ясни от нова книга за легендарния изпълнител, която се казва „Freddie Mercury: A Life, In His Own Words“, и в която са събрани някои от най-известните му интервюта и цитати.

Веднъж Фреди Меркюри, който определено е признат за един от най-великите музиканти в света, споделя: "От леглото исках да стигам клавишите. Една нощ, докато с Мери живеехме заедно, се събудих и една песен не можеше да ми излезе от главата. Просто трябваше да седна и да я напиша. Затова завлачих пианото до леглото, за да мога да стигам клавишите.“

Явно Мери е търпяла това положение за известно време, но самият Фреди казва, че да свири на в леглото наистина си е било прекалено. В друго интервю след време той казва: „Това не продължи дълго. Тя не можеше да го понесе. И не мога да кажа, че съм изненадан. Но вдъхновението просто ме спохожда навсякъде. Идва, когато най-малко го очаквам, и проваля сексуалния ми живот. Мога да получа вдъхновение и докато седя във ваната“.

Всъщност това е нещо напълно нормално за гениите в изкуството. Винаги е имало някаква цена, която те плащат за сметка на гениалността. "Аз съм истински романтик. Става дума за любов и емоции, и чувства. Става дума за настроения. Повечето от песните, които пиша, са любовни балади, в които става въпрос за тъга и болка, но в същото време са фриволни и разказани шеговито. Такава е цялата ми природа, предполагам. Аз съм истински романтик", казва той.

Тази романтика в музиката и това внезапно вдъхновение очевидно провалят връзката между Фреди Меркюри и Мери Остин. Драмата за великия музикант обаче е голяма. Въпреки своята подчертана ексцентричност, той казва: „Единственият ми приятел това е Мери и не искам никой друг“.

За нетрадиционната сексуална ориентация на легендарния солист на групата Queen знаят всички, а жената, която винаги е обичал, остава в сянка, пише BoredPanda. Мери е 19-годишна, когато в началото на 70-те години за първи път се среща с Фреди - прякорът, зад който се крие роденият в Занзибар Фарок Булсара. Тогава тя работи в модния магазин „Биба“ в Кенсингтън, Западен Лондон, когато се запознава с „нестандартно“ изглеждащия музикант.

В свое интервю Мери казва: „Той беше абсолютно уникален и уверен в себе си за разлика от мене. Трябваха ми три години, за да се влюбя в него истински. Но такова чувство не съм изпитвала към никого. С него се чувствах защитена“. Двамата с Мери започват да живеят в малко жилище – тогава Меркюри все още не е звезда. Отношенията им продължават 7 години и певецът нееднократно повтаря, че за него Мери е незаменим приятел. И въпреки че отношенията им са все повече платонични – заради увлечението на певеца към мъже – връзката им се задълбочава.

„Нашият романс ще приключи със сълзи, но от тях възникна дълбока връзка и това никой не може да ни го отнеме“, казва Фреди. „Никой от любовниците ми не може да замени Мери. Тя беше моят единствен приятел, моята съпруга. Да, аз възприемах тези отношения като брак“, допълва той.

Фреди купува жилище на своята приятелка близо до неговото имение и разкрива душата си пред нея. А тя се грижи за него, когато певецът се разболява от СПИН. Остава с Фреди до самия му край, а той ѝ оставя по-голямата част от състоянието си.

„Ако всичко се случваше по друг начин, ти щеше да бъдеш моята съпруга и при всички случаи всичко, което имам, щеше да бъде и твое“, пише той в своето завещание. Остин се омъжва впоследствие за бизнесмена Ник Холфорд, но бракът се оказва нетраен. Има роман и с художника Пиърс Камерън, от когото са и двамата ѝ синове и с когото също се разделя.

Мери, както смятат нейните приятели, така и не си намира мъж, чиито душевни качества би могла да сравни с тези на Фреди. „Със смъртта на Фреди аз изгубих моето семейство. Той беше за мен всичко – с изключение на синовете ми“, казва тя след смъртта му.

67-годишната Мери Остин получава 51,3 млн. долара за филма „Бохемска рапсодия“, при това без да участва в него и без да има някакво отношение към сценария. От нея се искало само да даде съгласието си за заснемането му.

За какво е получила огромната сума?

Преди смъртта си Фреди ѝ завещава 50% от своите бъдещи доходи от всички произведения, свързани с неговото име. Участниците от групата Queen – Фреди Меркюри, Брайън Мей, Роджър Тейлър и Джон Дийкън са си поделяли финансовите постъпления на четири части. В завещанието си певецът разделя своята част между Мери, родителите и сестра си. На Остин той завещава 50%, и по 25% на родителите и на сестра си. След смъртта на родителите му тяхната част от наследството отива при Мери, така че сега тя получава 75%.

Тя живее в огромно имение оценявано на 25,6 млн. долара, състоящо се от 28 стаи, в западната част на Лондон, което преди е принадлежало на певеца, и рядко общува с журналисти. А наследството ѝ включва не само дома, но и колекцията от произведения на изкуството и стил Людовик XV, които легендарният певец е събирал през целия си живот.

Днес Фреди Меркюри трябваше да бъде на 73 години. Има много неща, които широката публика не знае за него. Ето някои от тях:

Брайън Мей се притеснявал, че Фреди няма да може да запише песента Show Must Go On, защото болестта му вече била много напреднала и той едва се движел. Но певецът изпил порядъчно количество водка и казал на Мей: „Ще го направя, скъпи“, и записал песента от първия път.

Фреди Меркюри често дегизирал принцеса Даяна в мъжки дрехи, за да може тя да излиза с тях по клубовете и никой да не я разпознае.

Когато го попитали какъв е смисълът на припева на Bohemian Rhapsody, Фреди отговорил, че в него няма смисъл, а е съставен от безсмислици, които се римуват. Вокалът на The Who Роджър Долтри казва за Меркюри: „Той е най-виртуозният рок изпълнител на всички времена. Той можеше да изпее всяка песен във всеки жанр. Можеше да променя стила си на пеене от стих на стих и, божичко, това е истинско изкуство. Той беше брилянтен“. Според легендите гласовият диапазон на Фреди е бил 4 октави. Учените не са успели да докажат тези твърдения, но певецът е имал невероятен контрол върху гласа си и е можел бързо да променя звученето си от бас до тенор. Освен това е любопитно, че когато говорел, гласът му бил по-скоро баритон, но при пеене звучал като тенор.

Фреди Меркюри и Майкъл Джексън се опитали да запишат няколко песни заедно, но очевидно нещата не са се получили. Според слуховете виновен е бил Майкъл Джексън, който непрестанно водел домашната си лама в студиото. По едно време Фреди е имал 10 котки. Той дори им посвещава албум (Mr. Bad Guy), както и песен (Delilah). Фреди изобщо не харесвал зъбите си и се срамувал от тях, но не искал да ги променя, защото се страхувал, че това ще промени уникалното звучене на гласа му.

Кърт Кобейн споменава Фреди в бележката, която оставя, преди да се самоубие. В нея той пише, че винаги се е възхищавал на музикалните му възможности. Фреди сам измислил прочутото лого на Queen. В него ще видите зодиакалните знаци на всички членове на групата: два лъва за Дийкън и Тейлър, рак за Мей и две феи за Меркюри, който е роден под знака на Девата.

Ето какво казва Брайън Мей за записването на последния им албум Made in Heaven: „Той все ми повтаряше „Пиши още, напиши ми още песни. Просто искам да ги изпея и когато си отида, ти можеш да ги довършиш“.Той наистина беше безстрашен“. В анкетата на BBC за най-великите британци в историята Фреди е на 59-о място, въпреки че е роден в Занзибар.