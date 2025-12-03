Новини
Любопитно »
Нова драма в "Ергенът: Любов в рая": Калоян криел тайна, оказа се, че не харесва жени

Нова драма в "Ергенът: Любов в рая": Калоян криел тайна, оказа се, че не харесва жени

3 Декември, 2025 07:13 668 5

  • ергенът: любов в рая-
  • калоян-
  • габи-
  • гей-
  • тайна

Калоян бил в сериозна връзка с мъж от години

Нова драма в "Ергенът: Любов в рая": Калоян криел тайна, оказа се, че не харесва жени - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Калоян Кънчев, който го играеше най-благородния и стоящ далеч от скандалите участник в „Ергенът: Любов в рая“, се оказа най-големият лъжец. Бившият баскетболист е излъгал всички за сексуалните си предпочитания, за да може да влезе в шоуто и да стане известен, пише kliuki.bg.

Калата цял сезон го играе влюбен в Габриела, но истината е съвсем различна. Той няма как да е влюбен в нея, защото не харесва жени.

Калоян бил в сериозна връзка с мъж от години и именно затова зрителите видяха да напуска за кратко шоуто. Под предтекст, че ще ходи на сватбата на брат си, Калата излъгал дори продуцентите на предаването, за да се види с партньора си.

Разследване на хора от продукцията обаче разкрило голямата измама на финансиста. На самата сватба той бил с гаджето си мъж, с което се гушкали публично.

В епизода в понеделник беше излъчена именно голямата тайна на Калоян. Габи беше съсипана и скъса с него със скандал.

Освен това двуметровият Ерген е излъгал и за друго нещо от биографията си. Той се представя за финансист с успешен бизнес, а истината е, че е обикновен счетоводител на заплата.

Калоян е решил да участва в „Ергенът: Любов в рая“ по bTV само за слава. След като кариерата му като баскетболист се провалила, той изпаднал в депресия, защото искал да бъде известен. Чрез шоуто видял възможност да реализира голямата си мечта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хопа

    3 1 Отговор
    Попръц… ням…ням… попръъъц

    07:18 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мортиша

    7 0 Отговор
    Ами да му слагат джуки и в следващия сезон да е в отбора на момите. А иначе се сещам за мъдростта и магаре да покажеш по телевизията ще стане знаменитост.

    07:21 03.12.2025

  • 4 Тити

    1 1 Отговор
    Ма то как може да харесаш тези к
    изтривалки?

    07:26 03.12.2025

  • 5 Амчи то при тия

    1 2 Отговор
    жени дет са ги наблъскали в това предаване... май е по-лесно да минеш на левия бряг...

    07:28 03.12.2025