Нова драма в "Ергенът: Любов в рая": Калоян криел тайна, оказа се, че не харесва жени

Калоян Кънчев, който го играеше най-благородния и стоящ далеч от скандалите участник в „Ергенът: Любов в рая“, се оказа най-големият лъжец. Бившият баскетболист е излъгал всички за сексуалните си предпочитания, за да може да влезе в шоуто и да стане известен, пише kliuki.bg.

Калата цял сезон го играе влюбен в Габриела, но истината е съвсем различна. Той няма как да е влюбен в нея, защото не харесва жени.

Калоян бил в сериозна връзка с мъж от години и именно затова зрителите видяха да напуска за кратко шоуто. Под предтекст, че ще ходи на сватбата на брат си, Калата излъгал дори продуцентите на предаването, за да се види с партньора си.

Разследване на хора от продукцията обаче разкрило голямата измама на финансиста. На самата сватба той бил с гаджето си мъж, с което се гушкали публично.

В епизода в понеделник беше излъчена именно голямата тайна на Калоян. Габи беше съсипана и скъса с него със скандал.

Освен това двуметровият Ерген е излъгал и за друго нещо от биографията си. Той се представя за финансист с успешен бизнес, а истината е, че е обикновен счетоводител на заплата.

Калоян е решил да участва в „Ергенът: Любов в рая“ по bTV само за слава. След като кариерата му като баскетболист се провалила, той изпаднал в депресия, защото искал да бъде известен. Чрез шоуто видял възможност да реализира голямата си мечта.