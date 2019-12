Наум Шопов прибра Теа и бебето

Лежим си тримата и си се радваме ♥️ @teaminkova e добре, Амая също, всичко е супер! Много ви благодарим за всички поздравления и пожелания. Няма да имаме възможност да отговорим на всички, но го оценяваме! ♥️

A post shared by Д-р Наум Шопов (@shopov) on Dec 7, 2019 at 8:41am PST