Преслава си пусна СНИМКА от съблекалнята на фитнеса

Колко мързел има в мен 😂, просто не е истина, но след тренировка не ме мързи да си щракна едно селфи и да ви попитам вие какви ги вършите тази неделя? 🤓😛 #preslava #sunday #pulse #fitness #lazygirl #goodjob #photooftheday #selfi #mirror #lazyday #loveyou

A post shared by Preslava (@preslava_official) on Jan 26, 2020 at 6:36am PST