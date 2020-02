Мъртвият син на Жорж Башур се върнал в дома на Емилия

Отиде си едно прекрасно,възпитано,добро и с огромно сърце дете,което беше оценено и обичано от родителите си,от цялото си семейство,от приятелите си,от учителите си,от любовта на живота си - Деспина. Отиде си едно прекрасно дете,което беше прието в най-престижния университет Boston university и имаше мечти за бъдещето си,но Господ реши друго...Няма отговор на въпроса: ЗАЩО?????????? Може би никога няма да намерим отговора на този въпрос. Не са верни нещата,които се изписаха по медиите и нещата,които се казаха по телевизиите!!! Пътувахме нормално и спокойно със скорост не повече от 110 км в час и неочаквано попаднахме на аквапланинг,който предизвика тази тежка катастрофа....В Библията пише:”Не пречете на децата да дойдат при мен,защото е тяхно Царството небесно!!!” Казват,че ако Господ те обича,те прибира млад при него от този греховен свят!!! Времето не лекува,но показва пътя,по който трябва да продължим...Трудно е да си СИЛЕН в такъв момент,трудно е да продължиш в такъв момент,но трябва да го направиш заради всички останали,които обичаш и които те обичат - дължиш им го...и ние ще продължим...Федка,почивай в мир - ние ще продължим живота си,но не без теб... Ти винаги ще си с нас навсякъде!!!

