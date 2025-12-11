Откриха мъртъв номинирания за „Грами“ оперен певец Джубилант Сайкс, задържан е психично болният му син

Номинираният за награда „Грами“ оперен певец Джубилант Сайкс е намерен мъртъв в Калифорния. Полицията е арестувала сина на певеца във връзка с убийството, съобщава ABC News.

В понеделник, 8 декември, полицията е открила 71-годишния оперен певец убит в дома му. Според съобщенията, служители на реда са пристигнали в дома след обаждане на 911 от съпругата на починалия за нападение, но Сайкс е намерен с „тежки наранявания, съответстващи на прободна рана“.

31-годишният син на Сайкс, Мика Сайкс, е намерен в дома и задържан без инциденти, според полицията. Той ще бъде обвинен в убийство, но полицията казва, че „обстоятелствата около инцидента остават обект на разследване“. Заподозреният има анамнеза за психично заболяване, но точната причина за инцидента остава неясна, съобщиха служители на реда. На местопрестъплението е намерено и оръжие на убийството полицията не е разкрила никакви подробности за него. Случаят ще бъде препратен към окръжната прокуратура на Лос Анджелис за по-нататъшно разследване.

Джубилант Сайкс е известен оперен певец. Роден в Лос Анджелис през 1954 г., той започва да пее сопран още като дете. По-късно пее баритон, а също така изпълнява джаз и госпъл. През 2009–2010 г. изпълнението му на Свещеника в „Mass“ на Ленард Бърнстейн носи на Сайкс номинация за Грами за най-добър класически албум.

По време на кариерата си той е свирил на престижни места като Метрополитън опера, Дойче опера Берлин, Карнеги хол, Барбикан център в Лондон, Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, театър „Аполо“ и Холивуд боул, концертна зала в стил амфитеатър.