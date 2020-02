Фики вдигна щур купон за рождения ден на сина си (СНИМКИ)

Честит рожден ден на моят скъп син! Как да опиша с думи колко много значиш за мен! Бъди много щастлив и винаги усмихнат! ❤️Обичаме те,живот мой! Тони стана на 2! ❤️❤️❤️ #happybirthdaymyboy

A post shared by Fiki (@fikistoraro) on Feb 16, 2020 at 9:37am PST