Мария Цънцарова има повод за празнуване днес

13 Януари, 2026 21:20 1 589 28

Журналистката навърши 40 г.

Мария Цънцарова има повод за празнуване днес - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес, 13 януари, известната българска журналистка и телевизионна водеща Мария Цънцарова отбелязва своя рожден ден. Родена на тази дата през 1986 г. в Карлово, тя навършва 40 години и продължава да бъде едно от разпознаваемите лица в медийния свят на страната.

Цънцарова e завършила журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистратура по мениджмънт в Нов български университет. От 2013 г. е част от екипа на bTV, където се утвърждава като разследващ журналист и водещ на актуални предавания.

През годините тя се отличава с поредица значими репортажи и публицистични материали, както и със силно присъствие в телевизионния ефир. За своя професионален принос получава редица награди и признания в журналистическите среди.

През последните седмици Цънцарова попадна във фокуса на медиите заради прекратяването на участието ѝ в сутрешния блок на bTV, както и предстоящото прекратяване на трудовите ѝ отношения с телевизията. Решението на медията предизвика серия от реакции — от журналистическата общност, граждански групи и регулаторни институции. Съветът за електронни медии дори обяви, че разглежда случая, за да прецени дали освобождаването на журналистката е съобразено със законодателната рамка.

Паралелно с това част от колегите ѝ публично изразиха солидарност, а зрители и професионални наблюдатели поставиха въпроси за редакционната независимост и границите на журналистическата свобода. Някои анализатори определиха случая като показателен тест за медийната среда у нас.

Въпреки сложния медиен контекст около името ѝ, Цънцарова продължава да бъде една от най-разпознаваемите личности в разследващата журналистика и фигура, която през годините е спечелила внимание и доверие чрез критични интервюта, анализи и публицистични материали.


  • 1 Спецназ

    18 4 Отговор
    СКРИЙСЕВАМПИРТАКЪВ!

    21:23 13.01.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    22 7 Отговор
    40 години, 40 дни... се тая. През шпека ми е за тая противна особа.

    21:23 13.01.2026

  • 3 Налудник

    18 6 Отговор
    Минавам само за да гласувам с най-ниската оценка за тази...хм..."статия".

    21:25 13.01.2026

  • 4 Сандо

    21 4 Отговор
    Е,какво - сега да обявим всенародни тържества заради тая сороска подлога?Макар,че и с нейното изгонване медийната среда изобщо не е почистена.

    21:26 13.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    Мислех , че "известната българска журналистка и телевизионна водеща" е разкрила аферата Козлодуйска поляна

    ""Може ли 68 декара земя в землището на българско село да струва близо 100 млн. евро или около

    3 хил. лева на квадратен метър?

    Оказва се, че може, ако:

    купувачът е държавата,
    продавачът не е случаен,
    теренът попада там, където ще се строят нови мощности към действащата ядрена централа.
    Въпреки че

    съседни имоти вече са купени на 1000 пъти по-ниска цена със същата цел"❗
    😡😡😡

    21:27 13.01.2026

  • 6 Да е жива и здрава!

    8 19 Отговор
    Да продължава все така непримиримо и безстрашно да търси истината и да я оповестява!

    Коментиран от #16

    21:27 13.01.2026

  • 7 Куха лейка

    19 5 Отговор
    Подготвят я за листите за изборите ...велика биография ...няма що...продажна провинциалистка с амбиции ..най жалката комбинация

    Коментиран от #8

    21:29 13.01.2026

  • 8 Нашийник

    16 6 Отговор

    До коментар #7 от "Куха лейка":

    Абсолютна смотла. Че и нагла.

    21:34 13.01.2026

  • 9 Коня Солтуклиева

    13 5 Отговор
    40,ама червива като за 140г

    21:35 13.01.2026

  • 10 Голееем

    12 4 Отговор
    Прааааззззз

    21:35 13.01.2026

  • 11 Стенли

    10 3 Отговор
    Тази псевдо журналистка и посредствена водеща не се харесваше от осемдесет процента от хората като мен които си причиняват мазохизъм да гледат бтв едно хубаво нещо че я махнаха дано не я видим повече на екрана

    Коментиран от #14

    21:42 13.01.2026

  • 12 Ей,кво нещо!

    10 3 Отговор
    Едно време, журналистическата професия, беше една от най-уважаваните,защото достойни и умни хора я практикуваха,а сега...един 🎺 на когото трябва, няколко лъжи и две три провокации и са те направили топ журналист...ей, кво нещо!

    21:46 13.01.2026

  • 13 Гост

    5 2 Отговор
    За продажника и роба възраст няма. Той цял живот е такъв! Иначе, да е жира и здрава Госпожата!

    21:46 13.01.2026

  • 14 Стенли

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стенли":

    Послепис и както казва професор Огнян Герджиков какви български телевизии са това като логото на всички е на латиница 🤔😕🤨

    21:46 13.01.2026

  • 15 нема подмладее

    9 2 Отговор
    тая перхидролената копанарка

    21:47 13.01.2026

  • 16 Брачед

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да е жива и здрава!":

    Коя истина? На господарите ли?

    21:47 13.01.2026

  • 17 Удри с лопатата

    10 2 Отговор
    Двамата с оня де6ил, бяха доста противни на екран.

    21:48 13.01.2026

  • 18 13 аркан

    1 2 Отговор
    Интерес буди фактът, че е родена на 13-то число, явно за това и тв кариерата й приключи фатално с гръм и трясък. Всички ,които са родени на 13-та дата трябва да се замсилят.13 аркан в нумерологията означава Смърт, но не физическа ,а по-скоро трансформация от нещо старо изчерпано от към съдържание и смисъл и преход към нещо ново.

    21:59 13.01.2026

  • 19 Гризли

    7 0 Отговор
    Как няма да е една от най-разпознаваемите водещи, като е втръснала на цял народ. Изключително неп.рия.на и ан.ипати.на.

    22:01 13.01.2026

  • 20 ?????

    2 0 Отговор
    Да и́ пожелаем семейно щастие.
    Дано.

    22:06 13.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чиърз

    1 1 Отговор
    Да и е честит банго васил, както и на всички като нея

    22:13 13.01.2026

  • 24 Голям

    5 2 Отговор
    То хубаво, ама как можа да се подведе по тези баш боклуци от ПП ДБ... някои жени просто не умеят да разсъждават нормално, Цънцарова в момента разсъждава с оня си работа... все едно, че ще зачева от Кирил Петков или младежа който е след него...

    22:15 13.01.2026

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Б.Х.

    22:26 13.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ванков

    1 0 Отговор
    Коя беше тая кукумявка?

    22:42 13.01.2026