Мария Цънцарова има повод за празнуване днес

Днес, 13 януари, известната българска журналистка и телевизионна водеща Мария Цънцарова отбелязва своя рожден ден. Родена на тази дата през 1986 г. в Карлово, тя навършва 40 години и продължава да бъде едно от разпознаваемите лица в медийния свят на страната.
Цънцарова e завършила журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистратура по мениджмънт в Нов български университет. От 2013 г. е част от екипа на bTV, където се утвърждава като разследващ журналист и водещ на актуални предавания.
През годините тя се отличава с поредица значими репортажи и публицистични материали, както и със силно присъствие в телевизионния ефир. За своя професионален принос получава редица награди и признания в журналистическите среди.
През последните седмици Цънцарова попадна във фокуса на медиите заради прекратяването на участието ѝ в сутрешния блок на bTV, както и предстоящото прекратяване на трудовите ѝ отношения с телевизията. Решението на медията предизвика серия от реакции — от журналистическата общност, граждански групи и регулаторни институции. Съветът за електронни медии дори обяви, че разглежда случая, за да прецени дали освобождаването на журналистката е съобразено със законодателната рамка.
Паралелно с това част от колегите ѝ публично изразиха солидарност, а зрители и професионални наблюдатели поставиха въпроси за редакционната независимост и границите на журналистическата свобода. Някои анализатори определиха случая като показателен тест за медийната среда у нас.
Въпреки сложния медиен контекст около името ѝ, Цънцарова продължава да бъде една от най-разпознаваемите личности в разследващата журналистика и фигура, която през годините е спечелила внимание и доверие чрез критични интервюта, анализи и публицистични материали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
21:23 13.01.2026
2 Евгени от Алфапласт
21:23 13.01.2026
3 Налудник
21:25 13.01.2026
4 Сандо
21:26 13.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
""Може ли 68 декара земя в землището на българско село да струва близо 100 млн. евро или около
3 хил. лева на квадратен метър?
Оказва се, че може, ако:
купувачът е държавата,
продавачът не е случаен,
теренът попада там, където ще се строят нови мощности към действащата ядрена централа.
Въпреки че
съседни имоти вече са купени на 1000 пъти по-ниска цена със същата цел"❗
😡😡😡
21:27 13.01.2026
6 Да е жива и здрава!
Коментиран от #16
21:27 13.01.2026
7 Куха лейка
Коментиран от #8
21:29 13.01.2026
8 Нашийник
До коментар #7 от "Куха лейка":Абсолютна смотла. Че и нагла.
21:34 13.01.2026
9 Коня Солтуклиева
21:35 13.01.2026
10 Голееем
21:35 13.01.2026
11 Стенли
Коментиран от #14
21:42 13.01.2026
12 Ей,кво нещо!
21:46 13.01.2026
13 Гост
21:46 13.01.2026
14 Стенли
До коментар #11 от "Стенли":Послепис и както казва професор Огнян Герджиков какви български телевизии са това като логото на всички е на латиница 🤔😕🤨
21:46 13.01.2026
15 нема подмладее
21:47 13.01.2026
16 Брачед
До коментар #6 от "Да е жива и здрава!":Коя истина? На господарите ли?
21:47 13.01.2026
17 Удри с лопатата
21:48 13.01.2026
18 13 аркан
21:59 13.01.2026
19 Гризли
22:01 13.01.2026
20 ?????
Дано.
22:06 13.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Чиърз
22:13 13.01.2026
24 Голям
22:15 13.01.2026
25 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
22:26 13.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ванков
22:42 13.01.2026