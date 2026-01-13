Мария Цънцарова има повод за празнуване днес

Днес, 13 януари, известната българска журналистка и телевизионна водеща Мария Цънцарова отбелязва своя рожден ден. Родена на тази дата през 1986 г. в Карлово, тя навършва 40 години и продължава да бъде едно от разпознаваемите лица в медийния свят на страната.

Цънцарова e завършила журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистратура по мениджмънт в Нов български университет. От 2013 г. е част от екипа на bTV, където се утвърждава като разследващ журналист и водещ на актуални предавания.

През годините тя се отличава с поредица значими репортажи и публицистични материали, както и със силно присъствие в телевизионния ефир. За своя професионален принос получава редица награди и признания в журналистическите среди.

През последните седмици Цънцарова попадна във фокуса на медиите заради прекратяването на участието ѝ в сутрешния блок на bTV, както и предстоящото прекратяване на трудовите ѝ отношения с телевизията. Решението на медията предизвика серия от реакции — от журналистическата общност, граждански групи и регулаторни институции. Съветът за електронни медии дори обяви, че разглежда случая, за да прецени дали освобождаването на журналистката е съобразено със законодателната рамка.

Паралелно с това част от колегите ѝ публично изразиха солидарност, а зрители и професионални наблюдатели поставиха въпроси за редакционната независимост и границите на журналистическата свобода. Някои анализатори определиха случая като показателен тест за медийната среда у нас.

Въпреки сложния медиен контекст около името ѝ, Цънцарова продължава да бъде една от най-разпознаваемите личности в разследващата журналистика и фигура, която през годините е спечелила внимание и доверие чрез критични интервюта, анализи и публицистични материали.