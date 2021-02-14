Кой има имен ден днес, 14 февруари 2026 г. Честито!

Православната църква чества днес Успението на Св. Кирил Славянобългарски, по стар стил се празнува Св. Трифон Зарезан, а влюбените си разменят подаръци за Св. Валентин.
За имен ден черпи за втори път тази седмица Валентина, Валентин и Вальо също слагат масата за гости днес, пише offnews.bg.
Константин Философ, наречен Кирил, произхождал от семейството на знатните солунски славяни - Лъв и Мария. Учил е в Магнаурската школа в Цариград. Завършил образованието си с прозвището "философ" и бил назначен за патриаршески библиотекар и преподавател по философия. Константин избягал тайно в манастира на малоазийския Олимп при своя брат Методий, където създали славянската азбука и превели свещените книги на Православната църква на езика на солунските българи. Кирил починал в Рим на 14 февруари 869 г. и бил погребан в църквата "Свети Климент Римски".
Трифон Зарезан е посветен на грижата и любовта на българите към лозата, гроздето и виното. За първи път този празник започва да се чества официално у нас през 1962 г. в деня на Свети мъченик Трифон. Тогава с постановление на Министерския съвет е обявен за професионален празник на лозаря. С въвеждането през 1968 г. на Григорианския календар от Българската православна църква църковният празник на Свети Трифон Зарезан започва да се отбелязва на 1 февруари, а Денят на лозаря - на 14 февруари.
Смята се, че Свети Валентин е роден в Италия и е бил християнски епископ. Живял е по времето на император Марк Аврелий Клавдий Втори. Когато императорът забранил на войниците си да се женят с идеята, че като нямат семейство, ще са по-самопожертвователни в битките, войниците християни тайно били венчавани от епископ Валентин. Заради това впоследствие той е обявен за закрилник на влюбените. Обезглавен е през 270 г. заради непреклонната си вяра в Бога, а много скоро след това е канонизиран.
Празникът 14 февруари, посветен на Свети Валентин, започва да се чества през XIV век.
Дотогава той бил почитан като покровител на младежите, пътешествениците, пчеларите и болните от епилепсия. Като покровител на страдащите от тази болест, както и на душевноболните, той е почитан и днес.
За житието му не се знае много, а голяма част от това, което се знае, е объркано. С името Валентин има няколко светци. В римския списък на мъчениците от 1584 г. се споменава за трима – единият бил епископ на град Интерамн, другият – свещеник в Рим, а третият – игумен и епископ от Реция. Освен това, поради отдалечеността на времето, образът му бил украсен с митове и легенди.
Някои православни и католически справочници посочват римския презвитер и интерамнския епископ като едно и също лице, като се уточнява, че тернийският епископ Валентин е загинал мъченически в Рим на 14 февруари. Други авторитетни източници, като напр.”Пълен месецослов на Изтока” на архиепископ Сергий считат, че няма достатъчно основание да бъдат считани за идентични, но без да отхвърлят категорично такава възможност.
Днес е Трифон Зарезан . Не сме католици да им празнуваме идиотските празници . Да не празнуваш и Свети Патрик , Хелоуин - Саурин, келтската нова година , вси светии е измислен да прикрие езическия Хелоуин . А днес се радваме на некъв светия . Женил римски войници , не пише да ли става въпрос за гейчета , а после му резнали тиквата , а след време когато тъпите римляни станали християни госветнали за светец.
Точно, краварските католически традиции отдавна са ни завладели,
Браво много точно , и смислено изказване . Отвори и очите на заблудените .
Честит Празник и Бъдете Хора
Мъдрият
Статията, макар и стара е сравнително добра!
Днес се празнува Свети Кирил(Константин Кирил Философ) - създателят на славянската азбука - един от най-великите християнски светци!
Свети Трифон - по нов стил се празнува на 1 февруари. Но който иска - може да си го отбележи и днес!
На 14 февруари - само католиците празнуват Свети Валентин. А ние не сме католици да го празнуваме тогава!
Иначе такъв светец има(дори трима светци има с това име) и той се признава и от православната църква, защото е древен светец от 4-ти век, много преди католиците да се отделят и отчеснат от клона на църквата.
Ние сме православни християни - поне 83% от българите и празнуваме Свети Валентин на 30 юли - по руски стил. Който иска да прочете житието му на руски да напише в Гугъл: Страдание святого священномученика Валентина Память 30 июля
По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Вие сте най-големите разпространители на заблуди за "профаните"!
55 фанарски антихрист
Преди няколко години Ватикана официално излезе с информация, че въпреки 12-годишното им проучване не са намерили никакви доказателства за съществуването на такъв светец Свети Валентин.
Деди, сипи ако нема, донеси!!
58 плюс минус
На няколко пъти посетихме римската базилика "Сан Клементе", където има кът със стенописи с успението на свети Кирил Философ, а в подземията, където е бил гробът му, много плочи с надписи от славянските народи.
Извинявай но празнувай каквото искаш . Не ни интересува ,че тоя Валентин го празнуват в Русия и днес католиците . Нали православните го празнуват на 10 . Днес е Трифон зарезан . А наздраве .
Що не престанеш да добавяш нещо, пиши честит празник и точно кой празнуваш и точка .
68 Салмонела
Добре ще празнуваме Трифон зарезан и Кирил . А светнат Валентин не не е нал празник . А статията е добра нищо ,че е стара а вие да добави нещо .
Невярващите в нищо са най-загубените индивиди.
Всеки ръкопляска на негови отбор.
