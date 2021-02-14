Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 14 февруари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 14 февруари 2026 г. Честито!

14 Февруари, 2021 08:29, обновена 14 Февруари, 2026 03:14 9 545 71

  • св. валентин-
  • ден на влюбените-
  • трифон зарезан-
  • ден на лозаря-
  • имен ден

Трифон Зарезан е посветен на грижата и любовта на българите към лозата, гроздето и виното

Кой има имен ден днес, 14 февруари 2026 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Православната църква чества днес Успението на Св. Кирил Славянобългарски, по стар стил се празнува Св. Трифон Зарезан, а влюбените си разменят подаръци за Св. Валентин.

За имен ден черпи за втори път тази седмица Валентина, Валентин и Вальо също слагат масата за гости днес, пише offnews.bg.

Константин Философ, наречен Кирил, произхождал от семейството на знатните солунски славяни - Лъв и Мария. Учил е в Магнаурската школа в Цариград. Завършил образованието си с прозвището "философ" и бил назначен за патриаршески библиотекар и преподавател по философия. Константин избягал тайно в манастира на малоазийския Олимп при своя брат Методий, където създали славянската азбука и превели свещените книги на Православната църква на езика на солунските българи. Кирил починал в Рим на 14 февруари 869 г. и бил погребан в църквата "Свети Климент Римски".

Трифон Зарезан е посветен на грижата и любовта на българите към лозата, гроздето и виното. За първи път този празник започва да се чества официално у нас през 1962 г. в деня на Свети мъченик Трифон. Тогава с постановление на Министерския съвет е обявен за професионален празник на лозаря. С въвеждането през 1968 г. на Григорианския календар от Българската православна църква църковният празник на Свети Трифон Зарезан започва да се отбелязва на 1 февруари, а Денят на лозаря - на 14 февруари.

Смята се, че Свети Валентин е роден в Италия и е бил християнски епископ. Живял е по времето на император Марк Аврелий Клавдий Втори. Когато императорът забранил на войниците си да се женят с идеята, че като нямат семейство, ще са по-самопожертвователни в битките, войниците християни тайно били венчавани от епископ Валентин. Заради това впоследствие той е обявен за закрилник на влюбените. Обезглавен е през 270 г. заради непреклонната си вяра в Бога, а много скоро след това е канонизиран.

Празникът 14 февруари, посветен на Свети Валентин, започва да се чества през XIV век.

Дотогава той бил почитан като покровител на младежите, пътешествениците, пчеларите и болните от епилепсия. Като покровител на страдащите от тази болест, както и на душевноболните, той е почитан и днес.

За житието му не се знае много, а голяма част от това, което се знае, е объркано. С името Валентин има няколко светци. В римския списък на мъчениците от 1584 г. се споменава за трима – единият бил епископ на град Интерамн, другият – свещеник в Рим, а третият – игумен и епископ от Реция. Освен това, поради отдалечеността на времето, образът му бил украсен с митове и легенди.

Някои православни и католически справочници посочват римския презвитер и интерамнския епископ като едно и също лице, като се уточнява, че тернийският епископ Валентин е загинал мъченически в Рим на 14 февруари. Други авторитетни източници, като напр.”Пълен месецослов на Изтока” на архиепископ Сергий считат, че няма достатъчно основание да бъдат считани за идентични, но без да отхвърлят категорично такава възможност.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 32 Отговор
    Глупости за вярващи в измислени светии . Пиянско любовен празник за алкохолици и загубени в любовта.

    Коментиран от #3, #4, #15, #69

    08:33 14.02.2021

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РАДИО ЕЛТО

    13 27 Отговор
    честит празник на влюбените ОБИЧАЙТЕ СЕ и бъдете ОБИЧАНИ

    Коментиран от #8, #10, #13, #56

    08:37 14.02.2021

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    29 13 Отговор

    До коментар #5 от "РАДИО ЕЛТО":

    Днес е Трифон Зарезан . Не сме католици да им празнуваме идиотските празници . Да не празнуваш и Свети Патрик , Хелоуин - Саурин, келтската нова година , вси светии е измислен да прикрие езическия Хелоуин . А днес се радваме на некъв светия . Женил римски войници , не пише да ли става въпрос за гейчета , а после му резнали тиквата , а след време когато тъпите римляни станали християни госветнали за светец.

    08:44 14.02.2021

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Рошко

    12 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Точно, краварските католически традиции отдавна са ни завладели,

    08:52 14.02.2021

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Георгиев

    30 14 Отговор
    Истината отново се променя. В римската армия е бил разпространен педерастията и защото войниците били изолирани в казармите им с години . Да правилно бил е обезглавен защото тайно е венчавал войниците помежду им. Така и така празнуваме чуждите празници да си пожелаем и Честита Нова Година. Китайската година на вола. До кога ще бъдем чуждопоклонници. Преди празнувахме 7 ноември ,а сега 4 юли и денят на благодарността. Затова и сме на това положение защото винаги лижем на някого за....снимка. Ето затова се срамим да се наречем българин , отговарям на Паисий.

    Коментиран от #26

    09:17 14.02.2021

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Масон

    14 9 Отговор

    До коментар #24 от "Георгиев":

    Браво много точно , и смислено изказване . Отвори и очите на заблудените .

    Коментиран от #54, #70

    09:20 14.02.2021

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 АТИЛА

    4 9 Отговор
    Честит Празник

    04:56 14.02.2024

  • 47 Акула

    10 7 Отговор
    Обичайте и Бъдете Обичани
    Честит Празник и Бъдете Хора

    Коментиран от #52

    07:09 14.02.2024

  • 48 по Чудомир

    15 3 Отговор
    Едно време свети Трифон зарезан е бил голям празник,който се празнувал в лозята край селото.Първо поповете отслужвали молебена и символично зарязвали лозите,после се слагал курбана за хапване и започвало голямото пиене с бъклици,дамаджани и калайдисани медници.Следвали игри,борби и песни и танци на народите. Такъв ден веднъж в годината бива може би по голям отИвановден.

    07:12 14.02.2024

  • 49 Гост

    9 6 Отговор
    Весело посрещане на Трифон зарезан . А тоя Валентин е го празнувам.

    07:51 14.02.2024

  • 50 Гост666

    12 6 Отговор
    Днес празнувам ТРИФОН ЗАРЕЗАН . Друг празник за мен няма .

    07:55 14.02.2024

  • 51 Име

    6 5 Отговор
    Хубав ден!

    08:00 14.02.2024

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мъдрият

    13 9 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Статията, макар и стара е сравнително добра!

    Днес се празнува Свети Кирил(Константин Кирил Философ) - създателят на славянската азбука - един от най-великите християнски светци!

    Свети Трифон - по нов стил се празнува на 1 февруари. Но който иска - може да си го отбележи и днес!

    На 14 февруари - само католиците празнуват Свети Валентин. А ние не сме католици да го празнуваме тогава!

    Иначе такъв светец има(дори трима светци има с това име) и той се признава и от православната църква, защото е древен светец от 4-ти век, много преди католиците да се отделят и отчеснат от клона на църквата.

    Ние сме православни християни - поне 83% от българите и празнуваме Свети Валентин на 30 юли - по руски стил. Който иска да прочете житието му на руски да напише в Гугъл: Страдание святого священномученика Валентина Память 30 июля

    По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #55, #61, #62, #67, #68

    08:39 14.02.2024

  • 54 не думай

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Масон":

    Вие сте най-големите разпространители на заблуди за "профаните"!

    15:23 14.02.2024

  • 55 фанарски антихрист

    4 5 Отговор

    До коментар #53 от "Мъдрият":

    Преди няколко години Ватикана официално излезе с информация, че въпреки 12-годишното им проучване не са намерени никакви доказателства за съществуването на такъв светец Свети Валентин.

    21:31 14.02.2024

  • 56 Асма

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "РАДИО ЕЛТО":

    Деди, сипи ако нема, донеси!!

    05:41 14.02.2025

  • 57 Име

    7 2 Отговор
    Най-големият подарък е да знаят, че са обичани!

    05:52 14.02.2025

  • 58 плюс минус

    4 1 Отговор
    По времето на соца на празника на Св. Трифон бяхме в русенското село Пепелина, където ни качиха на магарешка каручка, за да отидем до лозята. Беше хубав празник.
    На няколко пъти посетихме римската базилика "Сан Клементе", където има кът със стенописи с успението на свети Кирил Философ, а в подземията, където е бил гробът му, много плочи с надписи от славянските народи.

    05:55 14.02.2025

  • 59 Гост666

    3 5 Отговор
    Трифон Зарезан другото е глупост католическа .

    06:23 14.02.2025

  • 60 Балънтайнс

    0 7 Отговор
    Честват се св. Кирилиметодий и брат му, както и Трифон Иванов.

    06:25 14.02.2025

  • 61 Гост666

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Мъдрият":

    Извинявай но празнувай каквото искаш . Не ни интересува ,че тоя Валентин го празнуват в Русия и днес католиците . Нали православните го празнуват на 10 . Днес е Трифон зарезан . А наздраве .

    06:27 14.02.2025

  • 62 Хейт

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "Мъдрият":

    Що не престанеш да добавяш нещо, пиши честит празник и точно кой празнуваш и точка .

    06:28 14.02.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Платформа

    2 2 Отговор
    Виц по темата каво ще правиш на Свети Валентин е как какво ще работя на работа съм и е петък.

    06:36 14.02.2025

  • 65 Сатанайл

    2 1 Отговор
    Честит Трифон зарезан .

    09:00 14.02.2025

  • 66 Зик

    2 0 Отговор
    Днес е Трифон Зарезан това свети ВАЗ.......ин по точно католически Валентин светец който е венчавал еднополови .

    09:01 14.02.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Салмонела

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Мъдрият":

    Добре ще празнуваме Трифон зарезан и Кирил . А светнат Валентин не не е нал празник . А статията е добра нищо ,че е стара а вие да добави нещо .

    09:05 14.02.2025

  • 69 между другото

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Невярващите в нищо са най-загубените индивиди.

    12:42 14.02.2025

  • 70 Ама разбира се!

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Масон":

    Всеки ръкопляска на негови отбор.

    12:45 14.02.2025

  • 71 ПроСтачка

    0 0 Отговор
    Имаме богат избор поне! Ако Трифон не върши работа, го зарезваме за някой Вальо, а още по-добре за някой Константин. Честит празник на всички празнуващи. На рождениците също! Наздраве ни!

    15:48 14.02.2025