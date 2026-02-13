Рецепта на деня: Романтичен кекс с розово сърце за Св. Валентин

Необходими продукти:

За розовото сърце:

яйца - 2 бр.;

захар - 120 г;

прясно мляко - 80 мл;

олио - 60 мл;

брашно - 160 г;

бакпулвер - 1 ч.л.;

ванилия - 1 ч.л.;

червена сладкарска боя - няколко капки.

За какаовата част:

яйца - 3 бр.;

захар - 180 г;

прясно мляко - 120 мл;

олио или разтопено масло - 100 мл;

брашно - 220 г;

какао - 40 г;

бакпулвер - 1 пакетче (10 г);

ванилия - 1 ч.л.;

щипка сол.

Начин на приготвяне:

Първо се приготвя тестото за вътрешното сърце. Яйцата се разбиват със захарта до светъл и пухкав крем.

Добавят се млякото, олиото и ванилията, след което постепенно се прибавя пресятото брашно с бакпулвера. Накрая се добавя червената боя, докато се получи наситен розов или червен цвят.

Сместа се излива в малка правоъгълна форма, покрита с хартия за печене, и се пече в предварително загрята фурна на 180°C за около 20-25 минути.

Изпеченият блат се оставя да изстине напълно, след което с формичка се изрязва едно голямо или няколко сърца по цялата му дължина.

След това се приготвя шоколадовото тесто. Яйцата се разбиват със захарта до пухкав крем. Добавят се млякото и мазнината и се разбърква добре.

В отделна купа се смесват брашното, какаото, бакпулверът, солта и ванилията, след което сухите съставки се добавят към течните и се разбърква до гладка смес.

В продълговата форма за кекс, покрита с хартия за печене, се излива малко количество от шоколадовото тесто, колкото да покрие дъното. В средата се подреждат плътно едно до друго изрязаните сърца или се поставя цялото, ако е едно. Внимателно се излива останалото тесто, така че да покрие напълно сърцето.

Шоколадовият кекс се пече в предварително загрята фурна на 170-175°C за около 45-50 минути, без да се отваря фурната през първите 30 минути. Проверява се с клечка - тя трябва да излиза суха от шоколадовата част.

След изваждане се оставя да изстине напълно във формата за около 15 минути, след което се изважда и охлажда върху решетка. Реже се едва след пълно изстиване, за да се разкрие красивото сърце във всяко парче, пише gotvach.bg.