Рецепта на деня: Романтичен кекс с розово сърце за Св. Валентин
Рецепта на деня: Романтичен кекс с розово сърце за Св. Валентин

13 Февруари, 2026 10:05 276 0

Нежен, ароматен и ефектен десерт

Рецепта на деня: Романтичен кекс с розово сърце за Св. Валентин - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За розовото сърце:

  • яйца - 2 бр.;
  • захар - 120 г;
  • прясно мляко - 80 мл;
  • олио - 60 мл;
  • брашно - 160 г;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • червена сладкарска боя - няколко капки.

За какаовата част:

  • яйца - 3 бр.;
  • захар - 180 г;
  • прясно мляко - 120 мл;
  • олио или разтопено масло - 100 мл;
  • брашно - 220 г;
  • какао - 40 г;
  • бакпулвер - 1 пакетче (10 г);
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • щипка сол.

Начин на приготвяне:

Първо се приготвя тестото за вътрешното сърце. Яйцата се разбиват със захарта до светъл и пухкав крем.

Добавят се млякото, олиото и ванилията, след което постепенно се прибавя пресятото брашно с бакпулвера. Накрая се добавя червената боя, докато се получи наситен розов или червен цвят.

Сместа се излива в малка правоъгълна форма, покрита с хартия за печене, и се пече в предварително загрята фурна на 180°C за около 20-25 минути.

Изпеченият блат се оставя да изстине напълно, след което с формичка се изрязва едно голямо или няколко сърца по цялата му дължина.

След това се приготвя шоколадовото тесто. Яйцата се разбиват със захарта до пухкав крем. Добавят се млякото и мазнината и се разбърква добре.

В отделна купа се смесват брашното, какаото, бакпулверът, солта и ванилията, след което сухите съставки се добавят към течните и се разбърква до гладка смес.

В продълговата форма за кекс, покрита с хартия за печене, се излива малко количество от шоколадовото тесто, колкото да покрие дъното. В средата се подреждат плътно едно до друго изрязаните сърца или се поставя цялото, ако е едно. Внимателно се излива останалото тесто, така че да покрие напълно сърцето.

Шоколадовият кекс се пече в предварително загрята фурна на 170-175°C за около 45-50 минути, без да се отваря фурната през първите 30 минути. Проверява се с клечка - тя трябва да излиза суха от шоколадовата част.

След изваждане се оставя да изстине напълно във формата за около 15 минути, след което се изважда и охлажда върху решетка. Реже се едва след пълно изстиване, за да се разкрие красивото сърце във всяко парче, пише gotvach.bg.


