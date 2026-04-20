Джесика Ланг навърши 77 г.

20 Април, 2026 08:07 10 535 19

Актрисата е родена на 20 Април 1949 г. в малкото дърварско градче Клокет, Минесота

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

От „Кинг-Конг”, „Ах, този джаз”, „Пощальонът звъни винаги два пъти” и „Тутси” до „Синьо небе” и „Трамвай „Желание”- всичките роли на Джесика Ланг са характерни и запомнящи се.

Наричат я “Кралица на класическото кино” и има защо. Тя е носителка на две награди Оскар, две награди Еми, пет Златни глобуса, една награда на Телевизионната гилдия на актьорите (SAG Award) и три награди Дориан, а зрителите наистина я боготворят, пише dariknews.bg.

Джесика Филис Ланг е родена на 20 Април 1949 г. в малкото дърварско градче Клокет, Минесота. Тя е третото от четирите деца на Алл и Дороти Ланг. Майка ѝ е домакиня и отглеждала децата си у дома. Баща ѝ, Тери Кнътсън, е гимназиален учител по драма.

Съвсем млада тя заминава за Париж, където две години се обучава в тънкостите на пантомимата и балета, изкарвайки прехраната си като манекенка.

През 1975 г. продуцентът Дино Дилоренцес търсел неизвестна блондинка да играе главната роля в “Кинг Конг”. Римейкът бил на стойност 25 милиона долара. Дилоренцес бил толкова впечатлен от Джесика Ланг, че ѝ предложил не само главната роля, но и 7 годишен договор за шестцифрена сума.

За момичето от Минесота тази роля се оказва начало на нещо ново и различно, повече от напразна амбиция.

През 1980 г. Джак Никълсън предлага Джесика Ланг за главната роля в римейка на “Пощальонът винаги звъни два пъти”. След заснемането на филма в града се говорело само за чувствената и страстна игра на Ланг.

Две предложения коренно променят представата за русокоса красавица от "Кинг Конг". Джесика Ланг прави най-добрия избор в кариерата си, като приема да играе във филмите "Франсис" и "Тутси". Следва блестяща кариера.

И въпреки че Джесика Ланг изявява желание да слезе от сцената, тя се връща на нея отново и отново. И към сърцата на милионите си фенове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хммм......

    17 1 Отговор
    Ако застане до Гло.....си е направо първа младост

    11:42 20.04.2021

  • 2 Пучо Капучо

    42 1 Отговор
    Тази поне е артистка, не като много от сегашните с.мръдли, жива и здрава да е.

    11:48 20.04.2021

  • 3 Доротея

    15 0 Отговор
    А Божествени тела!?

    11:50 20.04.2021

  • 4 гост

    28 0 Отговор
    Много красива и нежна, на младини бях влюбен в нея !

    12:51 20.04.2021

  • 5 УУУУУУУУУУУУУУУ

    19 0 Отговор
    О НЕБЕСА О НРАВИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НЯМА НЕГАТИВНИ КОМЕНТАРИ БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ ВСИЧКИ В РБ

    19:24 25.04.2021

  • 6 Разревани гербари

    5 7 Отговор
    И тая е за пенсия като бойко

    08:10 20.04.2026

  • 7 Ланг

    3 4 Отговор
    Какви ланги ме търсеха някога! Ланг...

    08:12 20.04.2026

  • 8 ямайка

    2 6 Отговор
    малкото дърварско градче КлозетвМинетота

    08:13 20.04.2026

  • 9 въпросче

    3 0 Отговор
    Баща ѝ кой е? Алл Ланг или Тери Кнътсън?

    08:19 20.04.2026

  • 10 лоза

    1 2 Отговор
    „Ах, този джазтряс-прас!”

    08:22 20.04.2026

  • 11 12340

    3 0 Отговор
    Дини Де Лаурентис(на италиански: Dino De Laurentiis ) е продуцент на "Любовницата на Граминя" с българско участие

    08:26 20.04.2026

  • 12 Запознат

    9 0 Отговор
    Кирил Петков е много дрогиран вмомента 🤭🤣🤭🤣🥳

    08:26 20.04.2026

  • 13 хараре

    2 5 Отговор
    В Щатите за дейност "домакиня и отглеждала децата у дома си" дават ли пенсия?

    Коментиран от #19

    08:27 20.04.2026

  • 14 тралала

    2 3 Отговор
    "Любовницата на " Гръмни я"."

    08:29 20.04.2026

  • 15 Чест и почитания

    14 2 Отговор
    Обаятелна, харизматична, женствена, секси. Времето минава, спомена за младостта остава.

    08:33 20.04.2026

  • 16 Въй

    2 3 Отговор
    "ТутсиПутси"

    08:36 20.04.2026

  • 17 а ти венче кога

    4 2 Отговор
    ще навършиш 77 г.

    09:09 20.04.2026

  • 18 Велика

    8 2 Отговор
    Гледал съм я в няколко филма, но във “Франсис” ме разтърси. Изигра ролята блестящо и се нареди до Джак Никълсън в “Полет над кукувиче гнездо” и Антъни Хопкинс в “Мълчанието на агнетата”. Велика като тях!

    09:27 20.04.2026

  • 19 Другото е по - интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хараре":

    Баща и с заплата на учител по драма обезпечава семейство с 4 деца! И това не е изключение. Това е масово по това време. Сега с два работещи родители и едно дете едва се свързват двата края.

    04:54 21.04.2026