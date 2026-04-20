От „Кинг-Конг”, „Ах, този джаз”, „Пощальонът звъни винаги два пъти” и „Тутси” до „Синьо небе” и „Трамвай „Желание”- всичките роли на Джесика Ланг са характерни и запомнящи се.
Наричат я “Кралица на класическото кино” и има защо. Тя е носителка на две награди Оскар, две награди Еми, пет Златни глобуса, една награда на Телевизионната гилдия на актьорите (SAG Award) и три награди Дориан, а зрителите наистина я боготворят, пише dariknews.bg.
Джесика Филис Ланг е родена на 20 Април 1949 г. в малкото дърварско градче Клокет, Минесота. Тя е третото от четирите деца на Алл и Дороти Ланг. Майка ѝ е домакиня и отглеждала децата си у дома. Баща ѝ, Тери Кнътсън, е гимназиален учител по драма.
Съвсем млада тя заминава за Париж, където две години се обучава в тънкостите на пантомимата и балета, изкарвайки прехраната си като манекенка.
През 1975 г. продуцентът Дино Дилоренцес търсел неизвестна блондинка да играе главната роля в “Кинг Конг”. Римейкът бил на стойност 25 милиона долара. Дилоренцес бил толкова впечатлен от Джесика Ланг, че ѝ предложил не само главната роля, но и 7 годишен договор за шестцифрена сума.
За момичето от Минесота тази роля се оказва начало на нещо ново и различно, повече от напразна амбиция.
През 1980 г. Джак Никълсън предлага Джесика Ланг за главната роля в римейка на “Пощальонът винаги звъни два пъти”. След заснемането на филма в града се говорело само за чувствената и страстна игра на Ланг.
Две предложения коренно променят представата за русокоса красавица от "Кинг Конг". Джесика Ланг прави най-добрия избор в кариерата си, като приема да играе във филмите "Франсис" и "Тутси". Следва блестяща кариера.
И въпреки че Джесика Ланг изявява желание да слезе от сцената, тя се връща на нея отново и отново. И към сърцата на милионите си фенове.
Джесика Ланг навърши 77 г.
До коментар #13 от "хараре":Баща и с заплата на учител по драма обезпечава семейство с 4 деца! И това не е изключение. Това е масово по това време. Сега с два работещи родители и едно дете едва се свързват двата края.
