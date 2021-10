Устата: Времето ни тук е подарено

Иван Динев-Устата направи остър завой от пистата на рапа в последните години и лека-полека започна да се изявява като актьор и най-вече комедиант. Той има собствено комедийно шоу "Звездите отзад", което ще се проведе на 15 октомври в "Joy station". Вчера Устата навърши 44 години и вече има покана за роля във филм, каза той за Dir.bg. Ето какво още сподели той пред изданието.

Г-н Динев, имате рожден ден днес, да не използваме думи като "равносметка", но каква беше изминалата година за вас?

Да, хубаво е, че имам рожден ден чисто физически. Беше прекрасна година, не във финансов смисъл, нито за мен, нито за колегите ми. Но това, че съм жив и здрав, осмисля всичко.

А в духовен смисъл?

В духовен смисъл все повече и повече се чувствам смирен, и вярвам, че има сила свише, за някои е Бог, за други - Вселена, важното е че тя се грижи за нас. Погрижи се и за мен тази година.

Катастрофата, при която оцеляхте като Божие чудо ли я приемате и това как ви промени?

Когато преживееш такъв труден момент, като тежка катастрофа, осъзнаваш, че времето ни тук, на земята, е подарено. Ако с нещо съм променен, това е, че всеки ден се старая да се усмихвам все повече и повече. В някои дни не ми се получава, но се утешавам, че ще успея на следващия ден. Правя всичко възможно и да разсмея хората около мен.

Предстои поредното издание на "Звездите отзад" - как се роди спектакъла и как расте?

Преди 2 години реших, че съм пораснал като изпълнител, и трудно ще бъда харесан от тийнейджърите, затова е по-добре да поднеса нещо ново, различно, за почитателите ми, което ми доставя удоволствие. Направих авторско комедийно шоу. То е и автобиографично шоу, в което разказвам забавни случки, свързани с професионалния ми живот, от бекстейджа. Влагам много самоирония в разказите си. Хората се радват, казват ми, че са си излезли от обувките си и са забравили за грижите от деня си.

Доколко е импровизация и доколко текст, предварително написан?

Всяко шоу има импровизация, текст почти няма. То е предварително изживяно. Всичко, за което говоря, колкото абсурдно да звучи, е истина. И най-добрият писател, не може да измисли такива абсурдни ситуации, пред които те поставя живота.

Разкажете истории от спектакъла и около него.

От спектакъла ще ги запазя в тайна, но има такива по време на шоу.

Обикновено аз искам шоуто ми да бъде интерактивно и задавам въпроси на публиката, много контактувам с нея. Веднъж на първия ред имаше човек, стиснал устни и аха да се усмихне, другите се заливат от смях, а той само леко крайчеца повдига нагоре. Какво ли не направих да го разсмея! Пипнах го, погъделичках го, накрая отидох и полюбопитствах защо така. Оказа се, че трябвало зъболекарят да му сложи фасети или коронки, не помня, но се разболял. И човекът се оказал без зъби, на първия ред. Явно от рано си е купил билета. А беше преди пандемията, така че не можеше да разчита и на маска в този случай.

По време на друго представление, стана дума за домашното насилие, тема, с която не бива да се шегуваме, но така се получи, че заговорихме, и аз попитах има ли случаи жени да насилват мъжете си. Един мъж ме повика, приближих го, беше с жена си. Вдигна си крачола и... в един момент се оказах с изкуствен крак в ръцете си! Каза, че това е от съпругата му. Тогава онемях и не знаех какво да отговоря. Той естествено се шегуваше.

Предимно като актьор ли вече ще ви аплодираме?

Може и да ме освиркате. Иначе за актьорството, не зная, но преди два дни получих предложение за не малка роля в предстоящ филм. Ще се радвам да се появя на големия екран и ще дам всичко от себе си.

Софи Маринова какво казва за шоуто?

Още не го е гледала и все се кани, то голяма част от историите са свързани с нея.

Тя още ли вярва, че е вечеряла до Том Круз?

Да, Софи не знае, че не е вечеряла до Том Круз. Тази история от американското ни турне, също я разказвам в "Звездите отзад". Аз се пошегувах, че на съседната маса е той, защото мъжът много приличаше на него, и тя цяла вечер не спря да ме бута да я уча думи на английски. Накрая отиде, бутна го и него, и му каза:"I like you, I like you". Човекът ѝ отвърна "I like you too" и след 30 секунди си тръгна.

На сцената, на която творите - рапа, какво се промени през годините и кое за добро, кое не?

Едно време когато модата беше рапърите да носят широки дънки, беше по-добре-тогава си личеше, че имат кураж. Сега хип хопа е много променен, в сравнение със зората му. И не в положителна насока. В началото парчетата разказваха за отстояване на права, имаха социални послание, мотивиращи текстове. В момента е залято от материална вълна, в която изпълнителите по-скоро се сърдят на себе си. Все едно не са си пили валидола. И американски, и български - все за пари пеят и това колко са велики. А то навежда на мисълта колко са комплексирани.

Какво на вас ви харесва?

Винаги ми е харесвал фънка, като "Kool & the Gang", както и хип-хопа от края на 90-те.

Владеете ли още брейк танците?

Много съм добър, танцувам си пред огледалото всяка сутрин.

Какъв баща сте?

Старая се да бъда и строг, и забавен, и приятел с тях. Надявам се дъщерите ми един ден да кажат, че съм им бил добър пример.

Кой е най-добрия житейски и професионален съвет, който сте получавал?

Бъди смешен на сцената, а не извън нея.

Времената, в които живеем, какво се опитват да кажат на нас като хора, какви да бъдем, да направим, за да оцелеем?

Странни са времената, интересни може би. Смятам, че са спуснати от Бог, с голямата цел да ни правят по-умни, по-доблестни, по-сърдечни и по-силни. И да се усмихваме на важните, наглед малки, неща в живота.