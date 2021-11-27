Новини
Кой има имен ден днес, 27 ноември 2025 г. Честито!

27 Ноември, 2021 09:12, обновена 27 Ноември, 2025 06:01

Кой има имен ден днес, 27 ноември 2025 г. Честито!

Днес черпят Тео, Теодоси, Теодосия и др.

Кой има имен ден днес, 27 ноември 2025 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 27 ноември имен ден празнуват Теодосий, Теодоси, Тео, Теодосия, Досьо, Доско, Доска, Дочо, Дочка.

Преподобният Теодосий Търновски бил ученик на преп. Григорий Синаит, основателят на исихасткото учение. В пост и молитва се подвизавал в Келифарската гора край В. Търново, дето основал манастир и просветна школа. Изобличил ересите при църковните събори при цар Иван Александър. Отишъл да посети съученика си патриарх Калист в Цариград, починал в 1363 година.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.


  КралиМарко

    22 5 Отговор
    Честит имен ден, хората с имената Теодосий, Теодоси, Тео, Теодосия, Досьо, Доско, Доска, Дочо, Дочка.
    Ако няма кой да ви честити, аз го правя, а с мен и много читатели на Факти.бг. Нали така, братя българи!

    09:31 27.11.2021

  Отново наред е...!

    7 4 Отговор
    В поредицата,, зимни празници, Теодоси Спасов......

    12:06 27.11.2021

  Мъдрият

    19 6 Отговор
    Честит имен ден на всички именици православни християни!

    Нека и ние се стараем според силите си да подражаваме на този достоен български светец!
    Между другото един от неговите ученици е бил последният наш патриах преди(и по време на) турското робство - Св.Евтимий - патриарх Български!

    Свети отче, Теодосие, моли Бога за нас!


    п.с. Факти - как не можахте да напишете малко по-подробна статия за този достоен светец ?

    05:23 27.11.2023

  Дупничанин

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Не я пишат от "Факти" статията, те само преписват.

    05:28 27.11.2023

  И най-вече..

    10 2 Отговор
    ЧИД на Тео - Теодоси Теодосиев от Казанлък,България знае защо..

    06:19 27.11.2023

  Мъдрият

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Дупничанин":

    Да де, имам предвид да я бяха преписали откъдето трябва - тоест от Житията на Светиите!

    08:52 27.11.2023

  123456

    9 1 Отговор
    Да е жив и здрав учителят Тео - истинският Будител ! Честит имен ден и Поклон !

    09:02 27.11.2023

  Гост666

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Напиши ти нещо щом това ти е малко. Айде действай хората искат да знаят нещо за този " светец" .

    07:33 27.11.2024

  Гост666

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдрият":

    Къде ще търсят тези приказки толкова рано написано е да се знае кой има празник днес. Това не е църковен сайт . Това е за новини .

    07:35 27.11.2024

  Сатанайл

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    ЗДРАСТИ КАК ВЪВЯТ ПОСТИТЕ" мъдрия" . И нещо се помъчи да добавиш щом те малко . Драсни няколко реда за този така наречен светец . Че тука при нас няма нищо за него .

    07:37 27.11.2024

  ТЕО ЗАХРАНВА С МОЗЪЦИ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "И най-вече..":

    ЗАПАДАЩИЯ ЗАПАД ЗА СМЕТКА НА БЪЛГАРСКИЯ ДАНЪКОПЛАТЕЦ..ТРЯА ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА В РОДОПИТЕ И СТРАНДЖА КАТО ИНО ВРЕМЕ ШОТ ТИЯ ХУБАВЦИ СА ЯЛИ ДОООСТА НАРОДЕН ХЛЯБ ПЕДИ ДА СТАНАТ НА НЕЩО...

    11:12 27.11.2024

  🥓🥓🥓🥓🥓

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    И аз също и на цялата твоя фамилия .

    13:43 27.11.2024

