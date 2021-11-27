Кой има имен ден днес, 27 ноември 2025 г. Честито!

На 27 ноември имен ден празнуват Теодосий, Теодоси, Тео, Теодосия, Досьо, Доско, Доска, Дочо, Дочка.
Преподобният Теодосий Търновски бил ученик на преп. Григорий Синаит, основателят на исихасткото учение. В пост и молитва се подвизавал в Келифарската гора край В. Търново, дето основал манастир и просветна школа. Изобличил ересите при църковните събори при цар Иван Александър. Отишъл да посети съученика си патриарх Калист в Цариград, починал в 1363 година.
† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 22 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КралиМарко
Ако няма кой да ви честити, аз го правя, а с мен и много читатели на Факти.бг. Нали така, братя българи!
09:31 27.11.2021
2 Отново наред е...!
12:06 27.11.2021
3 Мъдрият
Нека и ние се стараем според силите си да подражаваме на този достоен български светец!
Между другото един от неговите ученици е бил последният наш патриах преди(и по време на) турското робство - Св.Евтимий - патриарх Български!
Свети отче, Теодосие, моли Бога за нас!
п.с. Факти - как не можахте да напишете малко по-подробна статия за този достоен светец ?
Коментиран от #4, #8, #10, #11
05:23 27.11.2023
4 Дупничанин
До коментар #3 от "Мъдрият":Не я пишат от "Факти" статията, те само преписват.
Коментиран от #6
05:28 27.11.2023
5 И най-вече..
Коментиран от #13
06:19 27.11.2023
6 Мъдрият
До коментар #4 от "Дупничанин":Да де, имам предвид да я бяха преписали откъдето трябва - тоест от Житията на Светиите!
Коментиран от #9
08:52 27.11.2023
7 123456
09:02 27.11.2023
8 Гост666
До коментар #3 от "Мъдрият":Напиши ти нещо щом това ти е малко. Айде действай хората искат да знаят нещо за този " светец" .
07:33 27.11.2024
9 Гост666
До коментар #6 от "Мъдрият":Къде ще търсят тези приказки толкова рано написано е да се знае кой има празник днес. Това не е църковен сайт . Това е за новини .
07:35 27.11.2024
10 Сатанайл
До коментар #3 от "Мъдрият":ЗДРАСТИ КАК ВЪВЯТ ПОСТИТЕ" мъдрия" . И нещо се помъчи да добавиш щом те малко . Драсни няколко реда за този така наречен светец . Че тука при нас няма нищо за него .
07:37 27.11.2024
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТЕО ЗАХРАНВА С МОЗЪЦИ
До коментар #5 от "И най-вече..":ЗАПАДАЩИЯ ЗАПАД ЗА СМЕТКА НА БЪЛГАРСКИЯ ДАНЪКОПЛАТЕЦ..ТРЯА ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА В РОДОПИТЕ И СТРАНДЖА КАТО ИНО ВРЕМЕ ШОТ ТИЯ ХУБАВЦИ СА ЯЛИ ДОООСТА НАРОДЕН ХЛЯБ ПЕДИ ДА СТАНАТ НА НЕЩО...
11:12 27.11.2024
14 🥓🥓🥓🥓🥓
До коментар #12 от "Абе":И аз също и на цялата твоя фамилия .
13:43 27.11.2024
15 Този коментар е премахнат от модератор.