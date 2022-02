Откриха 30 мумии в Египет

Скрита в обгорена структура близо до река Нил в Асуан, Египет, археолозите се натъкват на входа на 2000-годишна семейна гробница с 30 мумии в нея. Те били на различна възраст, включително няколко възрастни хора с артрит, деца и новородено бебе, пише сайтът LiveScience.

Въпреки че изследователите все още не са датирали гробницата, те подозират, че едно семейство е погребвало мъртвите си в нея в продължение на векове.

Според Патриция Пиачентини, професор от университета в Милано, египтолог и ръководител на разкопките, погребенията най-вероятно са извършени по време на Птолемеевия и римския период - от първи век преди Христа до втори или трети век след Христа

Тази нова гробница е една от над 300-та наскоро открити около Мавзолея на Ага Хан, структура от розов гранит, построена през 20-ти век, която се намира на върха на хълм по течението на река Нил.