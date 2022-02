Ким изброи причините за развода с Кание

Ким Кардашиян разкри причините за раздялата си с Кание Уест. 41-годишната риалити легенда подаде молба за развод с 44-годишния рапър през февруари 2021 г. след почти седемгодишен брак.

През последните седмици двойката използва социалните медии, за да се обръща един към друг с въпроси за живота си след раздялата, но първоначалните причини за предстоящия развод никога досега не са били разкривани.

След като запази достойно мълчание през изминалата година, Ким, която има четири общи деца с артиста, който смени името си на просто Ye, сега обясни защо точно се е разпаднала връзката им.

В ново интервю за последното американско издание на Vogue звездата от Keeping Up With The Kardashians призна, че преди се е фокусирала върху това, което прави другите хора щастливи.

"Толкова дълго време правех това, което правеше другите хора щастливи. И мисля, че през последните две години реших, че ще направя себе си щастлива", признава пред изданието майката на четири деца.

"И се чувствам наистина добре. И макар че това доведе до промени и предизвика развода ми, мисля, че е важно да бъдеш честен със себе си за това какво наистина те прави щастлив." Тя добави: "Аз избрах себе си. Мисля, че е нормално да избереш себе си."

След като се раздели с рапъра, Ким започна романс с 27-годишния комик от Saturday Night Live Пийт Дейвидсън.

Изглежда, че Кание, който в момента се среща с Джулия Фокс, не е приел добре новата връзка на Кардашиян - миналия месец той взе на прицел новия партньор на Ким в една от новите си песни.

Въпреки постоянните публични подмятания на бившия ѝ по адрес на нея и Пит, Ким подчерта, че никога няма да критикува Кание пред четирите им деца: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

Майката на четири деца също така привидно намекна, че занапред ще игнорира тирадите на Кание в социалните мрежи.

"Ще се храня добре. Ще тренирам. Ще се забавлявам повече, ще прекарвам повече време с децата си и с хората, които ме правят щастлива", заяви тя по време на последното си интервю.

"Ще оставя телефона си настрани. Дори ще блокирам хора, ако не искам да виждам нещо в Instagram."

През последните седмици Кание често се нахвърляше върху Ким в социалните мрежи - особено по отношение на начина, по който двамата заедно отглеждат четирите си деца.

След като носителят на "Грами" се включи в Instagram, за да разкритикува майката на децата си за това, че е позволила на най-голямата им дъщеря да използва TikTok, Ким наруши мълчанието си онлайн и сама публикува изявление в Instagram.



На 4 февруари Ким написа: "Разводът е достатъчно труден за децата ни и манията на Кание да се опитва да контролира и манипулира ситуацията толкова негативно и публично, само причинява допълнителна болка на всички.

Тъжно ми е, че Кание продължава да усложнява всичко на всяка крачка от пътя.