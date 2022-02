Спасиха крокодил, живял с автомобилна гума на врата 6 години (ВИДЕО)

Крокодил, живял в продължение на шест години с употребявана автомобилна гума на врата, е бил спасен. С риск за живота си, индонезийски ловец на птици успял да освободи животното за радост на множество природозащитници.

4,5-метровият соленоводен женски крокодил се превърна в икона за хората в Палу, столицата на Сулавеси, централен индонезийски остров. Крокодилът бе забелязан за първи път в градска река с гумата около врата му, но с напредване на времето допълнителният аксесоар е заплашвал да удуши животното.

Природозащитници шест години се опитваха да освободят животното. От 2016 г. насам случаят му придоби световна популярност, предизвиквайки съчувствие сред местните жители и по целия свят. През 2020 г. австралийският ловец на крокодили Матю Райт и американският биолог по дивата природа Форест Галант се опитаха и не успяха да освободят влечугото.

Crikey! This crocodile lived with a tire around its neck for six years — watch the moment it was finally freed 💚 pic.twitter.com/e3zXuCw4G0