Кой има имен ден днес, 28 март 2026 г. Честито!

28 Март, 2023 08:13, обновена 25 Март, 2026 19:16

Православната църква днес чества паметта на Св. Мъченик Боян – княз Български.

Пророчеството на свети мъченик Боян, княз Български според българската православна църква е свързано с покръстването на българите. Легендата разказва, че по времето на хан Крум (802-814) веднъж сред пленници попадна и ученият византиец Кинамон. Синът на Крум - Омуртаг (814-831 г.) забелязал влиянието му върху синове му или просто от неприязън към християнството го застави да вземе участие в една идоложертвена трапеза.

Когато се възцарил наследникът на Омуртаг, най-малкият му син Маламир (831-836 г.), по молба на своя по-голям брат Енравота извел Кинамон от затвора и го подарил на брат си като роб, така княз Енравота под влиянието на Кинамон тайно приел християнско кръщение и бил наречен Боян.

Няма никакви фактологически сведения за него: нито къде е гробницата му, нито къде са мощите му, нито дали е съставяна служба в негова чест. Паметта му се празнува на 28 март със споменаване на името му в денонощното богослужебно последование. Княз Боян Български е познат като първия български мъченик, умрял за християнската вяра.

На 28 март имен ден празнуват всички, които носят името Боян (означава - маг, лечител), Боянка, Бойко, Бойка, Албена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    31 7 Отговор
    ЧИД на ХОРАТА имащи ПРАЗНИК

    08:15 28.03.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да, обаче

    31 12 Отговор
    Боко празнува само на Хелоуин и преди Коледа, когато герп/дъпъсъ са на власт и разпределят излишъците в бюджета

    Коментиран от #30

    08:18 28.03.2023

  • 4 Пийпинг ТОМ

    28 11 Отговор
    Това значи , че днес имен ден има съвременното нашенско БОЖЕСТВО Бойко от Банкя ! Ура и да живее ! Толкова много обикновени и нормални хора биха искали да му пратят своите по-здрави поздрави ! И ще го направят на идващите избори !

    08:31 28.03.2023

  • 5 ПЪГУОШ

    32 13 Отговор
    От написаното излиза , че този празник идва от Боян - княз Български ! А в настоящето се е прехвърлил към Бойко - простак Банкянски !

    08:34 28.03.2023

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    24 13 Отговор
    По изключение, банкянския тулуп празнува имен ден на хелоуин - празника на тиквените фенери 🎃

    09:32 28.03.2023

  • 7 Гацо

    5 8 Отговор
    Язе имаам всекой ден имен ден...Сите овци у кошарата носат имена на некой...За туй почвам от сабахлем с пиене ама първо доим стоката и я пускам на паша с Доньо лудио...

    13:05 28.03.2023

  • 8 Мъдрият

    15 10 Отговор
    Честит празник и честит имен ден на имениците!

    В статията не е включена най-важната част от житието на първия български мъченик за Христа: Боян-Енравота, затова го допълвам:


    Княз Енравота-Боян тайно приел християнско кръщение под влиянието на Кинам.

    Като узнал това Маламир опитал да застави брат си да се откаже от "чуждия Бог". Но князът решително заявил:

    - Аз се гнуся от езическите идоли и почитам Христа, истинския Бог и никой не ще може да ме отлъчи от любовта ми към Христа!

    Тогава Маламир произнесъл над него смъртна присъда. Преди да бъде посечен, мъченикът произнесъл вдъхновена пророческа реч:

    - Тази вяра, заради която аз сега умирам, ще се преумножи на българска земя. Напразно се надявате вие да я ограничите с моята смърт. Кръстният знак ще бъде на почит навсякъде, ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог. А идолите и техните скверни жертвеници ще бъдат разорени така, като че ли не са съществували. Но и ти самият – обръща се към брат си Маламир – подир няколко години зле ще изхвърлиш своята злочестива душа, без да получиш никаква полза от своята жестокост!

    След това Христовият мъченик преклонил глава под меча и приел мъченически венец около 833 година.

    Скоро умрял и Маламир и понеже нямал наследник, наследил го Пресиян (836–852 г.), син на княз Звиница, втория му по-голям брат. А синът и наследникът на Пресиян, Борис (852–889 г.) приел християнството (856 г.) с името Михаил и покр

    Коментиран от #12, #15, #16, #25

    07:21 28.03.2024

  • 9 Мъдрият

    14 10 Отговор
    Скоро умрял и Маламир и понеже нямал наследник, наследил го Пресиян (836–852 г.), син на княз Звиница, втория му по-голям брат. А синът и наследникът на Пресиян, Борис (852–889 г.) приел християнството (856 г.) с името Михаил и покръстил целия български народ.

    Изпълнило се пророчеството на св. мъченик Енравота-Боян, княз български.

    По светите му молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #17, #18

    07:23 28.03.2024

  • 10 Боян, баян, банан, Бибиян

    3 11 Отговор
    и сичкото брааат’чеТ от маалата ше прайм на него имен ден.

    08:11 28.03.2024

  • 11 Мъдрият

    16 6 Отговор
    Още една корекция по статията:

    И името Боян - означава воин!

    Коментиран от #13

    08:28 28.03.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай Ху (By Who)

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "Мъдрият":

    Много благодаря за уточненията господин Мъдур!

    18:13 28.03.2024

  • 14 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 6 Отговор
    ЧИД на ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ бойко борисов

    18:15 28.03.2024

  • 15 ИМПЕРИАЛИСТ

    12 8 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    1. В България, след археологически проучвания, са разкрити останки от християнски църкви 3 века преди 865г. - официалната дата на покръстването.
    2. За християнското богослужение, във всяка черква е необходимо да има Свети Книги по които да се извършва службата. Книгите са правени от пергамент – специално обработена фина кожа от чифтокопитно домашно животно. За обширната, по това време, територия на България са били необходими над 10 000 комплекта Християнски книги. За да се изготвят са нужни няколко милиона животни. По това време няма сведения за такива масови „хекатомби”.
    3. В сведенията се посочва, че Българската Църква по времето на архонт Михаил-Борис става самостоятелна, за този акт е необходимо Църквата ни да е съществувала дълги години преди да бъде призната за автокефална.
    4. Колкото е вярно, че Българската държава е основана едва през 681г., толкова е вярно и че сме приели християнството чак през 863-865 г.
    5. Наглата фалшификация на Българската История е много добре стъкмена и споена.

    18:42 28.03.2024

  • 16 Гост666

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Важно е кой да поздравим днес . Не е важно как човека станал после светец е живял. Който го интересува ще намери сведения за така наречения светец .

    07:04 28.03.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хейт

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Излишно се мъчиш това го Петър само религиозните и вярващите . Най важно е да знаеш кой да поздравиш . Другото е излишно и досадно.

    07:08 28.03.2025

  • 19 ИВАН

    5 1 Отговор
    Статията е непълна и сигурно неточна.

    Коментиран от #20

    07:33 28.03.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Име

    2 2 Отговор
    Бойко!

    07:46 28.03.2025

  • 22 Факт

    6 1 Отговор
    Да са живи и здрави!

    07:49 28.03.2025

  • 23 Вървете

    2 1 Отговор
    Да целувате ръка и си носете по петстотин .

    09:17 28.03.2025

  • 24 Бойко Разбойко

    1 2 Отговор
    Ще черпя кебапчета за изборите.

    05:37 28.03.2026

  • 25 Гост666

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Защо се мъчиш да пишеш добавки . Кой ще чете освен някой вярващ в тези неща , или вманиачен по религията и светците заблуден човечец. Бог и светци няма били са хора и такива ще бъдат.

    08:12 28.03.2026

  • 26 Татра

    1 5 Отговор
    Вече не вярвам в приказки и легенди за такива неща . Спрях и да празнувам религиозните празници . Имимените дни също . Оказа се полезно да не вярваш вече в нищо . Атеизма било хубаво нещо.

    Коментиран от #31, #32

    08:17 28.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    честито на всички с името Кой Коя Ко и т н

    09:12 28.03.2026

  • 30 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да, обаче":

    И на 1-ви април празнува.

    09:17 28.03.2026

  • 31 патологичен комунизъм

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Татра":

    Да знаеш Ϭ@й.Ӿуйх откога се опитва да ви приучи само на него да вярате...

    09:34 28.03.2026

  • 32 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Татра":

    Атеизмът също е вяра.Когато всички възможности са изчерпани- няма атеисти.Вярата в Бог е и вярата в религията са две съвсем различни неща.Днес се почита паметта на канонизирания мъченик и НЕ Е празник.Боян е войн- т.е. децата да са силни и да побеждават.

    13:02 28.03.2026