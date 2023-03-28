Кой има имен ден днес, 28 март 2026 г. Честито!

Православната църква днес чества паметта на Св. Мъченик Боян – княз Български.
Пророчеството на свети мъченик Боян, княз Български според българската православна църква е свързано с покръстването на българите. Легендата разказва, че по времето на хан Крум (802-814) веднъж сред пленници попадна и ученият византиец Кинамон. Синът на Крум - Омуртаг (814-831 г.) забелязал влиянието му върху синове му или просто от неприязън към християнството го застави да вземе участие в една идоложертвена трапеза.
Когато се възцарил наследникът на Омуртаг, най-малкият му син Маламир (831-836 г.), по молба на своя по-голям брат Енравота извел Кинамон от затвора и го подарил на брат си като роб, така княз Енравота под влиянието на Кинамон тайно приел християнско кръщение и бил наречен Боян.
Няма никакви фактологически сведения за него: нито къде е гробницата му, нито къде са мощите му, нито дали е съставяна служба в негова чест. Паметта му се празнува на 28 март със споменаване на името му в денонощното богослужебно последование. Княз Боян Български е познат като първия български мъченик, умрял за християнската вяра.
На 28 март имен ден празнуват всички, които носят името Боян (означава - маг, лечител), Боянка, Бойко, Бойка, Албена.
Православната църква днес чества паметта на Св. Мъченик Боян – княз Български
Православната църква днес чества паметта на Св. Мъченик Боян – княз Български.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:15 28.03.2022
3 Да, обаче
Коментиран от #30
08:18 28.03.2023
4 Пийпинг ТОМ
08:31 28.03.2023
5 ПЪГУОШ
08:34 28.03.2023
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:32 28.03.2023
7 Гацо
13:05 28.03.2023
8 Мъдрият
В статията не е включена най-важната част от житието на първия български мъченик за Христа: Боян-Енравота, затова го допълвам:
Княз Енравота-Боян тайно приел християнско кръщение под влиянието на Кинам.
Като узнал това Маламир опитал да застави брат си да се откаже от "чуждия Бог". Но князът решително заявил:
- Аз се гнуся от езическите идоли и почитам Христа, истинския Бог и никой не ще може да ме отлъчи от любовта ми към Христа!
Тогава Маламир произнесъл над него смъртна присъда. Преди да бъде посечен, мъченикът произнесъл вдъхновена пророческа реч:
- Тази вяра, заради която аз сега умирам, ще се преумножи на българска земя. Напразно се надявате вие да я ограничите с моята смърт. Кръстният знак ще бъде на почит навсякъде, ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог. А идолите и техните скверни жертвеници ще бъдат разорени така, като че ли не са съществували. Но и ти самият – обръща се към брат си Маламир – подир няколко години зле ще изхвърлиш своята злочестива душа, без да получиш никаква полза от своята жестокост!
След това Христовият мъченик преклонил глава под меча и приел мъченически венец около 833 година.
Скоро умрял и Маламир и понеже нямал наследник, наследил го Пресиян (836–852 г.), син на княз Звиница, втория му по-голям брат. А синът и наследникът на Пресиян, Борис (852–889 г.) приел християнството (856 г.) с името Михаил и покр
Коментиран от #12, #15, #16, #25
07:21 28.03.2024
9 Мъдрият
Изпълнило се пророчеството на св. мъченик Енравота-Боян, княз български.
По светите му молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #17, #18
07:23 28.03.2024
10 Боян, баян, банан, Бибиян
08:11 28.03.2024
11 Мъдрият
И името Боян - означава воин!
Коментиран от #13
08:28 28.03.2024
13 Бай Ху (By Who)
До коментар #11 от "Мъдрият":Много благодаря за уточненията господин Мъдур!
18:13 28.03.2024
14 ГРАД КОЗЛОДУЙ
18:15 28.03.2024
15 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #8 от "Мъдрият":1. В България, след археологически проучвания, са разкрити останки от християнски църкви 3 века преди 865г. - официалната дата на покръстването.
2. За християнското богослужение, във всяка черква е необходимо да има Свети Книги по които да се извършва службата. Книгите са правени от пергамент – специално обработена фина кожа от чифтокопитно домашно животно. За обширната, по това време, територия на България са били необходими над 10 000 комплекта Християнски книги. За да се изготвят са нужни няколко милиона животни. По това време няма сведения за такива масови „хекатомби”.
3. В сведенията се посочва, че Българската Църква по времето на архонт Михаил-Борис става самостоятелна, за този акт е необходимо Църквата ни да е съществувала дълги години преди да бъде призната за автокефална.
4. Колкото е вярно, че Българската държава е основана едва през 681г., толкова е вярно и че сме приели християнството чак през 863-865 г.
5. Наглата фалшификация на Българската История е много добре стъкмена и споена.
18:42 28.03.2024
16 Гост666
До коментар #8 от "Мъдрият":Важно е кой да поздравим днес . Не е важно как човека станал после светец е живял. Който го интересува ще намери сведения за така наречения светец .
07:04 28.03.2025
18 Хейт
До коментар #9 от "Мъдрият":Излишно се мъчиш това го Петър само религиозните и вярващите . Най важно е да знаеш кой да поздравиш . Другото е излишно и досадно.
07:08 28.03.2025
19 ИВАН
Коментиран от #20
07:33 28.03.2025
21 Име
07:46 28.03.2025
22 Факт
07:49 28.03.2025
23 Вървете
09:17 28.03.2025
24 Бойко Разбойко
05:37 28.03.2026
25 Гост666
До коментар #8 от "Мъдрият":Защо се мъчиш да пишеш добавки . Кой ще чете освен някой вярващ в тези неща , или вманиачен по религията и светците заблуден човечец. Бог и светци няма били са хора и такива ще бъдат.
08:12 28.03.2026
26 Татра
Коментиран от #31, #32
08:17 28.03.2026
29 кой мy дpeмe
09:12 28.03.2026
30 Един
До коментар #3 от "Да, обаче":И на 1-ви април празнува.
09:17 28.03.2026
31 патологичен комунизъм
До коментар #26 от "Татра":Да знаеш Ϭ@й.Ӿуйх откога се опитва да ви приучи само на него да вярате...
09:34 28.03.2026
32 да уточним
До коментар #26 от "Татра":Атеизмът също е вяра.Когато всички възможности са изчерпани- няма атеисти.Вярата в Бог е и вярата в религията са две съвсем различни неща.Днес се почита паметта на канонизирания мъченик и НЕ Е празник.Боян е войн- т.е. децата да са силни и да побеждават.
13:02 28.03.2026