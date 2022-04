Съпругата на Уил Смит: Майка ми ме принуди да се омъжа за него

Съпругата на актьора Уил Смит - актрисата Джейда Пинкет-Смит призна, че не е искала да се омъжва. Актрисата сподели, че дори е плакала, докато върви по пътя към олтара, съобщи New York Post.

“Бях под огромно напрежение”, каза Пинкет-Смит. “Бях млада и прохождаща актриса, но бременна. Не знаех какво да правя”, призна 50-годишната Джейда и заяви: “никога не съм искала да се омъжвам".

На фона на разигралата се сцена по време на тазгодишната церемония по връчване на наградите "Оскар", когато Уил Смит удари шамар на комика Крис Рок, се появи признанието на Джейда, направено преди 4 години.

