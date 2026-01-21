Норвегия отказва участие в Съвета за мир на Тръмп

Норвегия няма да се присъединява към Съвета за мир, предложен от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на норвежкия премиер. Решението идва на фона на влошените отношения между Осло и Белия дом, след като Тръмп се разгневи, че не е получил Нобеловата награда за мир, предава БТА.

„Американското предложение повдига редица въпроси, които изискват последващ диалог със САЩ“, заяви държавният секретар в кабинета на министър-председателя Кристофер Тонер. Той добави, че Норвегия няма да участва в договореностите за Съвета и в церемонията по подписването на устава в Давос.

Норвегия, като твърд поддръжник на мултилатерализма и структурите на ООН, често играе ролята на посредник в международни конфликти. „За нас е важно предложението да се вписва в съществуващите международни рамки и ангажименти“, подчерта Тонер.

В същото време страната остава привърженик на целите на САЩ за установяване на траен мир в Украйна, Газа и други региони, и ще продължи сътрудничеството си с американските партньори и други държави за постигане на мир. Решението на Норвегия идва след коментарите на Тръмп, че вече не се чувства длъжен да мисли „само за мира“, след като не получи Нобеловата награда за мир.