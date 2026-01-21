Новини
Норвегия отказва участие в Съвета за мир на Тръмп

Норвегия отказва участие в Съвета за мир на Тръмп

21 Януари, 2026 13:56 999 14

  • норвегия-
  • доналд тръмп-
  • съвет за мир

Страната настоява за съобразяване с международните структури и ангажименти

Норвегия отказва участие в Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Норвегия няма да се присъединява към Съвета за мир, предложен от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на норвежкия премиер. Решението идва на фона на влошените отношения между Осло и Белия дом, след като Тръмп се разгневи, че не е получил Нобеловата награда за мир, предава БТА.

„Американското предложение повдига редица въпроси, които изискват последващ диалог със САЩ“, заяви държавният секретар в кабинета на министър-председателя Кристофер Тонер. Той добави, че Норвегия няма да участва в договореностите за Съвета и в церемонията по подписването на устава в Давос.

Норвегия, като твърд поддръжник на мултилатерализма и структурите на ООН, често играе ролята на посредник в международни конфликти. „За нас е важно предложението да се вписва в съществуващите международни рамки и ангажименти“, подчерта Тонер.

В същото време страната остава привърженик на целите на САЩ за установяване на траен мир в Украйна, Газа и други региони, и ще продължи сътрудничеството си с американските партньори и други държави за постигане на мир. Решението на Норвегия идва след коментарите на Тръмп, че вече не се чувства длъжен да мисли „само за мира“, след като не получи Нобеловата награда за мир.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ е в реален фалит всеки бяга от тях

    7 2 Отговор
    13:59 21.01.2026

  • 2 Дедо ви...

    10 4 Отговор
    Миче ами защо не пишеш, че Тръмп е поканил президента Радев да представлява България в Съвета за мир като е изпратил официално писмо до Българския си колега. И сега кво, двете прасета ще има да грухтят. Какъв по хубав подарък за Радев на новото му поприще.

    Коментиран от #6

    14:09 21.01.2026

  • 3 хаха

    9 7 Отговор
    То остана и да приеме. След като онзи дементирал педофил ревал на министър председателя им защото КОМИТЕТА за нобеловите лауреати не му бил присъдил нобел.

    Къде е "министър председател", къде е "комитет". ХАХАХА!

    Оранжевият педофил трябва да му дадат почетно гражданство в Блатото. Тъп е като заблатените добичета.

    Коментиран от #11

    14:11 21.01.2026

  • 4 дончичо

    4 1 Отговор
    Външно финансиране на вътрешна опозиция какво е!? Спазване на международни норми ли,или намеса във вътрешните работи на ....и т.н. междунардни норми,А!?

    14:15 21.01.2026

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    3 6 Отговор
    БРАВО!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА НОРВЕГИЯ ДА ОКУПИРАТ ЩАТИТЕ.
    🤣😝😆

    14:23 21.01.2026

  • 6 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви...":

    Еееее наведения, написаха го вече във Факти това!

    14:25 21.01.2026

  • 7 Тов. Членин

    0 2 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ..

    Коментиран от #12

    14:28 21.01.2026

  • 8 Алекс

    3 4 Отговор
    "..и ще продължи сътрудничеството си с американските партньори.." Хем не иска да участва в Съвета и да работи с Тръмп, хем ще продължи работа с американските партньори...Кои точно са тези американски партньори?. Идиотски отговор!

    14:29 21.01.2026

  • 9 Хаха

    5 3 Отговор
    Какъв съвет за мир е това. Само разбойници ще се срещат. САЩ, Русия, Китай, Израел. То е голям смях страните, които наоадат други страни, да се борят за мир. Уникална простотия!

    14:37 21.01.2026

  • 10 Хи хи хи

    1 1 Отговор
    Нетаняху прие.
    Русия прие

    Норвегия не ще....

    Не е скъпо, само $1 милиард, ама се вижда кой има пари

    14:42 21.01.2026

  • 11 Мурка

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    ДА ПРОБВАМЕ С БГ ПОСЛОВИЦА -И БЕЗ ГУДЖО БАИРАМ СТАВА

    14:42 21.01.2026

  • 12 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тов. Членин":

    ЧЛЕН ИН

    Коментиран от #13

    14:43 21.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Герге ,

    0 0 Отговор
    Не мога са сдържа , гледам - голодный , да ?

    14:49 21.01.2026

Новини по държави:
