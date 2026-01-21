Лена Бориславова: След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите парламентарни избори

След 4 брутални години на политическия терен, се радвам, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото.
След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори.
Това публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова. Ето и какво още казва тя:
Тези 4 години ме научиха много уроци, сблъскаха ме с успехи и грешки, с предателства и ценни приятелства, с най-хубавото и най-лошото в човешката природа, и ме направиха по-силна и, надявам се, по-мъдра.
След 4 години, възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно.
В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще Ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава!
С дълбока благодарност към всички хора, близки и далечни, с които бяхме заедно през последните 4 години, защото всички сте ценна част от съдбата и силата ми днес и утре.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бихлюл
14:07 21.01.2026
2 Точи
Коментиран от #7
14:08 21.01.2026
3 ха ха хааа
14:09 21.01.2026
4 Пеевски и Борисов
Коментиран от #37
14:09 21.01.2026
5 Боруна Лом
14:09 21.01.2026
6 Дръж яко парапета
14:10 21.01.2026
7 Ха..ха..ха
До коментар #2 от "Точи":Лена се отказва, а мъжът и се натиска за депутат. Паричкиииии и привилегии търси.
14:10 21.01.2026
8 хихи
14:11 21.01.2026
9 Порно
14:11 21.01.2026
10 айде
14:11 21.01.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
14:12 21.01.2026
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
14:13 21.01.2026
13 ПараПеткова
14:13 21.01.2026
14 Наигра се Ленчето...
14:13 21.01.2026
15 Трол
14:13 21.01.2026
16 Олеееее....
14:14 21.01.2026
17 Бай Кольо
Коментиран от #32
14:14 21.01.2026
18 Асения
14:14 21.01.2026
19 Антипарапет
14:14 21.01.2026
20 Оракула от Делфи
Така се прави!!!
14:15 21.01.2026
21 ?????
14:15 21.01.2026
22 Иванов
И с теб, и без теб, все тая!
14:18 21.01.2026
23 КИPO ПРO100TO
BЪPHИ CE.! 😩
3AKЪДЕ СЪМ БЕЗ ТЕБ !
ЛИПСВА МИ ТВОЯ 3ACУKAH MУCTAK. 🥺
14:20 21.01.2026
24 Механик
14:20 21.01.2026
25 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
14:20 21.01.2026
26 4 години=4поколения
14:21 21.01.2026
27 Хмм
14:22 21.01.2026
28 Българин
14:23 21.01.2026
29 ШЕФА
14:28 21.01.2026
30 Точен
14:28 21.01.2026
31 Все тая
На прицел са Бойо и свинята.
От тях искаме да чуем същото.
14:28 21.01.2026
32 между другото
До коментар #17 от "Бай Кольо":Борисов също ще се пенсионира през тази година. Нищо че в последното си интервю каза, че още бил в "младежка възраст" на 66г.😏
14:28 21.01.2026
33 Асен Василев
14:29 21.01.2026
34 Не и берете
14:30 21.01.2026
35 Курназ мома ей
14:32 21.01.2026
36 Анонимен
14:34 21.01.2026
37 Бъш бъш
До коментар #4 от "Пеевски и Борисов":Ама таа ша иде да си ги арчи с еленчето, а ония май само с краката напред ша излезнат от политиката.
14:34 21.01.2026
38 Присмехулник
14:35 21.01.2026
39 Чакай де
14:36 21.01.2026
40 Розов пеньоар
14:36 21.01.2026
41 Кики
14:37 21.01.2026
42 ППарапетман
14:38 21.01.2026
43 Данко Харсъзина
14:39 21.01.2026
44 Опс
14:41 21.01.2026
45 Защо така
14:42 21.01.2026
46 Тити на Кака
Уаууууу, кака загуба за българския парламентаризъм - кой сега ще ни захранва с американски газ на четворно по-ниска цена от руския???
Обедняваме рязко без Лена...
Ленаааа, качи се обратно там, на парапета! Умиргаме без тебе!
14:42 21.01.2026
47 Тулуп
14:46 21.01.2026
48 меки сте напуска ви кака Лена
14:46 21.01.2026
49 явер
Коментиран от #53, #62
14:48 21.01.2026
50 Няма да ти се молиме я за политиката,
14:48 21.01.2026
51 Абитуриент
14:48 21.01.2026
52 ах твоето ...............
14:49 21.01.2026
53 жалка, но дашна и трудолюбива
До коментар #49 от "явер":първа на пързалката.
14:50 21.01.2026
54 Дудов
14:52 21.01.2026
55 важното е да ръфаш
14:52 21.01.2026
56 А БЕВСИЧКИ ОТ ПП СТЕ
14:54 21.01.2026
57 ПараПетка - секстрасенс
14:58 21.01.2026
58 Приказката "или добро, или нищо"
15:00 21.01.2026
59 Радев
15:04 21.01.2026
60 Бойко Българоубиец
15:04 21.01.2026
61 Ивелин Михайлов
15:05 21.01.2026
62 Петкан дивака
До коментар #49 от "явер":Ти верно си тъпо парче
15:06 21.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Исторически парк
15:09 21.01.2026
65 активно работя по два нови проекта
15:10 21.01.2026
66 Истината
15:11 21.01.2026
67 Програмист
15:11 21.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Киро
15:14 21.01.2026
70 На Дедо
15:15 21.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 и ние
15:17 21.01.2026
73 Град Симитли
Къде е Боко?! :))
15:23 21.01.2026
74 Сатана Z
15:24 21.01.2026
75 Мимч
15:25 21.01.2026
76 Ивелин Михайлов
15:26 21.01.2026
77 Дръта чанта
15:26 21.01.2026
78 Ивелин Михайлов
15:27 21.01.2026