Лена Бориславова: След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите парламентарни избори

21 Януари, 2026 14:05 1 862 78

Възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно, написа в социалните мрежи Бориславова

Лена Бориславова: След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите парламентарни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След 4 брутални години на политическия терен, се радвам, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото.
След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Това публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова. Ето и какво още казва тя:

Тези 4 години ме научиха много уроци, сблъскаха ме с успехи и грешки, с предателства и ценни приятелства, с най-хубавото и най-лошото в човешката природа, и ме направиха по-силна и, надявам се, по-мъдра.
След 4 години, възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно.
В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще Ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава!
С дълбока благодарност към всички хора, близки и далечни, с които бяхме заедно през последните 4 години, защото всички сте ценна част от съдбата и силата ми днес и утре.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бихлюл

    62 7 Отговор
    Аааа , що така? Участвай, оше ено чаве да родиш барем. Няма лошо.

    14:07 21.01.2026

  • 2 Точи

    56 7 Отговор
    Абе вземи да участваш в Гърция пак! Там поне си добра…

    Коментиран от #7

    14:08 21.01.2026

  • 3 ха ха хааа

    57 7 Отговор
    След четиригодишно лутане и нодане , казваш , свърши се , а ?🤭😁

    14:09 21.01.2026

  • 4 Пеевски и Борисов

    54 6 Отговор
    ще тъгуват. Заедно променихте конституцията, заедно с мафивта бяхте в сглобка и ковяхте закони. И забогатяхте доста.

    Коментиран от #37

    14:09 21.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    40 3 Отговор
    ИЛИ ТЕ ОТЛЪЧИХА?

    14:09 21.01.2026

  • 6 Дръж яко парапета

    62 4 Отговор
    Дръж парапета Лудо Ленче , там ти е силата. Май,май и юрист си толкова,колкото и политик. Отдавна те прецениха хората, че в мозъка си слаба, а яка в баджаците и до там.

    14:10 21.01.2026

  • 7 Ха..ха..ха

    45 6 Отговор

    До коментар #2 от "Точи":

    Лена се отказва, а мъжът и се натиска за депутат. Паричкиииии и привилегии търси.

    14:10 21.01.2026

  • 8 хихи

    51 4 Отговор
    е кво няма ли повече да ходите с Киро в Дупница

    14:11 21.01.2026

  • 9 Порно

    41 4 Отговор
    Няма място на парапета

    14:11 21.01.2026

  • 10 айде

    31 3 Отговор
    у онлифенсо

    14:11 21.01.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    39 3 Отговор
    Добре Лена,сега можеш да забършеш парапета.💋👩🥳🤣🖕

    14:12 21.01.2026

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    41 2 Отговор
    Малко изгонена ми се вижда..

    14:13 21.01.2026

  • 13 ПараПеткова

    32 3 Отговор
    Крайно време е да си гледаш Кирка и да се реализираш в правото, или каквото е там гугълстването

    14:13 21.01.2026

  • 14 Наигра се Ленчето...

    27 3 Отговор
    Време и е за сериозна връзка!!!

    14:13 21.01.2026

  • 15 Трол

    28 6 Отговор
    Асен се саморазправи с всички шанаджии, наркомани и леки жени в партията.

    14:13 21.01.2026

  • 16 Олеееее....

    30 2 Отговор
    След 4 години в "активната политика" даде фира кардинално

    14:14 21.01.2026

  • 17 Бай Кольо

    37 3 Отговор
    Какво стана сега къзъм.С оня брадатия искахте да пенсионирате Борисов. Сега вас ви пинсионираха.Това да вие за урок.

    Коментиран от #32

    14:14 21.01.2026

  • 18 Асения

    28 2 Отговор
    Вече е единствена господарка на дома.

    14:14 21.01.2026

  • 19 Антипарапет

    26 3 Отговор
    Усещам сълзите и романтиката на един парапет предаден за скрап,затрогващо е но с привкус на веднъж ядено,ядене.Сбогом парапете наш.

    14:14 21.01.2026

  • 20 Оракула от Делфи

    7 30 Отговор
    Браво Лена , затвори устите на тъпанарите от всички кюшета !!!
    Така се прави!!!

    14:15 21.01.2026

  • 21 ?????

    28 2 Отговор
    Що така не я искат вече тая убава мома?

    14:15 21.01.2026

  • 22 Иванов

    30 3 Отговор
    Браво!
    И с теб, и без теб, все тая!

    14:18 21.01.2026

  • 23 КИPO ПРO100TO

    30 3 Отговор
    ЛЕHЧE,
    BЪPHИ CE.! 😩
    3AKЪДЕ СЪМ БЕЗ ТЕБ !
    ЛИПСВА МИ ТВОЯ 3ACУKAH MУCTAK. 🥺

    14:20 21.01.2026

  • 24 Механик

    29 3 Отговор
    Ленче, да ти е жива и здрава Парапетката, ама кажи на края кой е таткото. Моля те, момичето ми! Кажи си, да ти олекне. То не е срамота, човештинка е. А и мина време.

    14:20 21.01.2026

  • 25 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    30 1 Отговор
    намазах ѝ парапета с грес!

    14:20 21.01.2026

  • 26 4 години=4поколения

    20 1 Отговор
    Финансово уреди естествено раята ще плати сметка докато политиката НЕ спре да е средство за финансово замогване който и нов да дойде на власт промяна към добро нема да има

    14:21 21.01.2026

  • 27 Хмм

    24 1 Отговор
    по-рано трябваше, отказала се била, не ѝ дават първо място влистите, затова.

    14:22 21.01.2026

  • 28 Българин

    19 0 Отговор
    Монтажиста с пеньоара,грабна флекса и не без помоща на електората скъси дължината на парапета до едноместен.

    14:23 21.01.2026

  • 29 ШЕФА

    15 2 Отговор
    На тази и изпяха песента НЕНУЖНА. Ами няма го тука Другаря Петков да му се сучеш и увърташ хахахахаахаааааааа

    14:28 21.01.2026

  • 30 Точен

    18 2 Отговор
    Добра си, моме, но не в политиката...

    14:28 21.01.2026

  • 31 Все тая

    10 6 Отговор
    И с теб и без теб.
    На прицел са Бойо и свинята.
    От тях искаме да чуем същото.

    14:28 21.01.2026

  • 32 между другото

    9 5 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Кольо":

    Борисов също ще се пенсионира през тази година. Нищо че в последното си интервю каза, че още бил в "младежка възраст" на 66г.😏

    14:28 21.01.2026

  • 33 Асен Василев

    16 0 Отговор
    Ние от ППДБ реших да не допусна Лена Бориславова до избираемо место в листите.

    14:29 21.01.2026

  • 34 Не и берете

    17 2 Отговор
    дерта на Ленчето. Тя си изигра мн точно картите. Натрупа кинти, емоции, любовници, екскурзии, връзки, развръзки и след кратка почивка пак ще яхне Фалконя.

    14:30 21.01.2026

  • 35 Курназ мома ей

    14 0 Отговор
    Найграх са, ама от парапета нема да са пусна.

    14:32 21.01.2026

  • 36 Анонимен

    12 0 Отговор
    Отървахме се

    14:34 21.01.2026

  • 37 Бъш бъш

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пеевски и Борисов":

    Ама таа ша иде да си ги арчи с еленчето, а ония май само с краката напред ша излезнат от политиката.

    14:34 21.01.2026

  • 38 Присмехулник

    11 0 Отговор
    Ленче бе, душо, Ленче бе, сърце, дръж се здраво за парапета и само напред!

    14:35 21.01.2026

  • 39 Чакай де

    10 0 Отговор
    Ще излезеш от политиката, но първо разследвания и затвор за кражба на държавни пари. Тогава на пенсионна възраст ще си ги харчиш

    14:36 21.01.2026

  • 40 Розов пеньоар

    7 0 Отговор
    Намазах и ските...

    14:36 21.01.2026

  • 41 Кики

    7 0 Отговор
    Менчето дълбоооко вярва

    14:37 21.01.2026

  • 42 ППарапетман

    8 0 Отговор
    Основите на парапета подадоха та затова се пуща, как ви Лена😉

    14:38 21.01.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Кокор и наназа ските. И нейните, и тези на евреина.

    14:39 21.01.2026

  • 44 Опс

    8 0 Отговор
    Е,хубава работа...къде ще се подпира сега кирето....на стъпалите ли...

    14:41 21.01.2026

  • 45 Защо така

    7 0 Отговор
    Нов парапет ли търси?

    14:42 21.01.2026

  • 46 Тити на Кака

    7 0 Отговор
    Лена слиза от парламентарния парапет?
    Уаууууу, кака загуба за българския парламентаризъм - кой сега ще ни захранва с американски газ на четворно по-ниска цена от руския???
    Обедняваме рязко без Лена...
    Ленаааа, качи се обратно там, на парапета! Умиргаме без тебе!

    14:42 21.01.2026

  • 47 Тулуп

    9 1 Отговор
    Ленче,колкото и да се напъваш,не можеш да стигнеш кака си Рая,флейтистка номер едно на републиката!

    14:46 21.01.2026

  • 48 меки сте напуска ви кака Лена

    6 0 Отговор
    Няма ги вече като Киро в днешния парламент да те раздруса здраво на парапета.Ще се търсят по други место...

    14:46 21.01.2026

  • 49 явер

    3 11 Отговор
    Тази жена е умна, образована и красива, не я познавам, но на хубавото трябва да си сляп да кажеш, че е лошо. Нейната кариера ще продължи и ние българите пак ще казваме, че изтървахме поредният свестен българин. Българина не харесва собствените си добри хора, а обича лъжците и крадците, за него те са идоли. Жалка нация, а после иска да се сравнява с напредналите държави.

    Коментиран от #53, #62

    14:48 21.01.2026

  • 50 Няма да ти се молиме я за политиката,

    3 0 Отговор
    ВАЖНОТО Е ЧЕ НЯМА ДА СЛИЗАШ ОТ ПАРАПЕТА.

    14:48 21.01.2026

  • 51 Абитуриент

    6 0 Отговор
    Кой бал,бал.

    14:48 21.01.2026

  • 52 ах твоето ...............

    2 0 Отговор
    ти ли ве боклучец неземен

    14:49 21.01.2026

  • 53 жалка, но дашна и трудолюбива

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "явер":

    първа на пързалката.

    14:50 21.01.2026

  • 54 Дудов

    4 1 Отговор
    Решила е да упражнява официално найлюбимата и и дремна професия

    14:52 21.01.2026

  • 55 важното е да ръфаш

    4 1 Отговор
    канадскио биберон.

    14:52 21.01.2026

  • 56 А БЕВСИЧКИ ОТ ПП СТЕ

    3 0 Отговор
    ЕНДИ И СЪЩИ БОКЛУЦИ НА БРЕНДО ПАРТИЯТА НАРКОМАНИ.

    14:54 21.01.2026

  • 57 ПараПетка - секстрасенс

    3 1 Отговор
    Усещам много силни вибрации, сега вече за разлика отпреди, ще имам време да покоря много нови парапети.

    14:58 21.01.2026

  • 58 Приказката "или добро, или нищо"

    4 0 Отговор
    За тая - НИЩО!

    15:00 21.01.2026

  • 59 Радев

    3 1 Отговор
    Мшките напускат кораба 😏

    15:04 21.01.2026

  • 60 Бойко Българоубиец

    3 2 Отговор
    Напарапетихме я достатъчно

    15:04 21.01.2026

  • 61 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    К ви сбогом! Няма вече джипове парапетове!

    15:05 21.01.2026

  • 62 Петкан дивака

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "явер":

    Ти верно си тъпо парче

    15:06 21.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Демек ше стаам инфлуенсърка 😅🤣😂😂😂

    15:09 21.01.2026

  • 65 активно работя по два нови проекта

    2 0 Отговор
    Ама якуу съм се разработила ....

    15:10 21.01.2026

  • 66 Истината

    4 1 Отговор
    ...че ти за 4 години, освен парапета, какво друго смислено нещо направи?...че не се сещам

    15:11 21.01.2026

  • 67 Програмист

    3 1 Отговор
    И таа ще прави нпо хранилка да ци ца от дедо со шорош

    15:11 21.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Киро

    2 0 Отговор
    А на парапета ще продължим ли с нови сили?

    15:14 21.01.2026

  • 70 На Дедо

    4 1 Отговор
    Ето, че и Мустакеса Парапетова е пенсионираха!? За Лорер не е сигурно, зад гърба си има амбициозна жена. Но това е друга тема. Та да си дойда на темата. Някой от тях са били /завърши ли /в Харвард, няма значение. Та нали са били в Щатите, та се сещам за един стар Сръбски виц!!! Отишъл един Сърбин в Чикаго. И както си вървял, от един небостъргач, скочила една гола прости... ка! Погледнал Сърбина нагоре, после надолу към проститутки.. та. И казал. Ово е стандарт, еб.ш и хвърляш. Та така!? Съдбата има странно чувство за хумор.

    15:15 21.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 и ние

    4 1 Отговор
    сърдечно ти благодарич, че няма да се налага да те гледаме! Благодаря!

    15:17 21.01.2026

  • 73 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Абе,
    Къде е Боко?! :))

    15:23 21.01.2026

  • 74 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Кака Лена и Просто Кирчо управляваха България като Клавдий и Месалина РимЩе ми липсва.Беше весело покрай нея.

    15:24 21.01.2026

  • 75 Мимч

    1 0 Отговор
    С това признание,явно се оказва,че си била голям боклук и по добре,че се махаш....

    15:25 21.01.2026

  • 76 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Таз пък, общата..

    15:26 21.01.2026

  • 77 Дръта чанта

    0 0 Отговор
    На кой му пука за теб

    15:26 21.01.2026

  • 78 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Кръгом към Ало-то и да те няма, фaкин бич!

    15:27 21.01.2026

