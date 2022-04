Най-възрастната горила на света навърши 65 г.

Горилата Фату, за която се смята, че е най-старата представителка на вида си в света, отпразнува 65-ия си рожден ден в Берлинския зоопарк.





Фату отбеляза важния ден с торта с плодове и зеленчуци, приготвена от служителите на зоопарка, пише БГНЕС.



Животното е родено през 1957 г. в дивата природа и е пренесено във Франция от Западна Африка от моряк през 1959 г. Същата година я купува Берлинския зоопарк.

