Стивън Кинг разтърси мрежата с кулинарна рецепта

Стивън Кинг разтърси социалните мрежи, след като сподели "ужасяваща" рецепта за сьомга, приготвена в микровълнова фурна. Повечето потребители в Twitter я определиха единодушно като "най-страшното му произведение досега". Краткото кулинарно шоу на ужасите до момента може да се похвали с хиляди гледания в Twitter.



Ето и самата рецепта на писателя: "Вечеря: Вземете хубаво филе от сьомга от супермаркета, не прекалено голямо", пише 74-годишният автор на "Сиянието" до своите 6,6 милиона последователи в Twitter.



"Сложете малко зехтин и лимонов сок върху него. Увийте го във влажни хартиени кърпи", продължава Кинг. "Затоплете го в микровълновата фурна за около 3 минути. Изяжте го. Може да добавите и някаква салата".





This is the scariest shit Stephen King has ever written. 😱 pic.twitter.com/xbD8cAO3fx