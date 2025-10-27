Зловещият клоун на Стивън Кинг, Пениуайз, възкръсва в сериала на НВО „То: Добре дошли в Дери“

През 2017 г. се състоя премиерата на филмовата адаптация на романа на Стивън Кинг „То“, разказваща историята на борбата на тийнейджърите от Дери с клоуна Пениуайз.
Две години по-късно излезе пълнометражното продължение „То: Част втора“, в което участват вече възрастните герои. През 2025 г. ще се появи премиерата на сериал-предистория от създателите на дуологията.
Стивън Кинг не е участвал в създаването на сериала.
„Няма да се върна към „То“. Това е в ръцете на хората, които го правят“, каза Кинг в интервю, но отбеляза, че намира предисторията на основната сюжетна линия за интересна.
Сериалът се състои от девет епизода, които ще се пускат всяка седмица по HBO и стрийминг услугата HBO Max. Първият епизод ще се излъчи премиерно на 26 октомври 2025 г., а последният - на 21 декември.
Създаването на сериала започна през 2022 г., а премиерата беше планирана за Хелоуин 2024 г. Излизането на сериала обаче беше отложено заради стачките на сценаристите в Холивуд по това време.
Датите са базирани на времето на излъчване на епизодите в Съединените щати. Поради разликите във часовите зони, всеки епизод ще се излъчи премиерно на следващия ден.
Сериалът се развива 27 години преди събитията от първия филм. Според създателите му, Андрес и Барбара Мускети, разказът е базиран на бележките на Майк Ханлон, главният герой на оригиналния роман и син на Уил.
„Докосваме обичайните теми, които бяха изследвани във филма – приятелството, загубата, силата на споделената вяра. Но тази история е и за използването на страха като оръжие, което е актуално и в наше време“, споделиха авторите пред американското списание Entertainment Weekly.
САЩ. 1962 г. Семейство Ханлон - Шарлот (Тейлър Пейдж), Лерой (Джован Адепо) и техният син тийнейджър Уил (Блейк Камерън Джеймс) - се местят в Дери, Мейн. По същото време в града изчезва момче. Ханлон научават, че това не е първият случай на мистериозно изчезване на деца.
Клоунът Пениуайз отново ще бъде изигран от Бил Скарсгард, който игра злодея във филмите „То“ (2017) и „То: Част втора“ (2019). Завръщането на актьора към ролята беше обявено едва през 2024 г., когато работата по сериала беше в разгара си.
Първият трейлър започва със сцена, показваща семейна двойка, която шофира кола и среща самотно момче на магистралата. Възрастните обещават да му помогнат и предлагат да го закарат у дома, на което той отговаря: „Навсякъде, но не и в Дери“. След това сцената се променя, представяйки семейство Ханлон, което току-що се е преместило в Дери.
Вторият трейлър показва как семейство Ханлон се установява в новия си дом в Дери. Междувременно местни деца разследват изчезванията на свои връстници. Трейлърът завършва със зловещ образ на Пениуайз, обгърнат в пламъци.
Андрес Мускиети, който е режисьор и на двата филма, се завърна на режисьорския стол. Мускиети е съавтор на сценария със сестра си Барбара и Джейсън Фукс („Ла Ла Ленд“)].
Източник: rbclifetime.ru
