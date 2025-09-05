Новини
Любопитно »
Стивън Кинг нарече насилието във филмите за супергерои "порнографско" (ВИДЕО)

5 Септември, 2025 18:31 392 4

  • стивън кинг-
  • насилие-
  • супергерои-
  • смърт-
  • хорър-
  • дългата разходка-
  • адаптация-
  • екранизация

Очаква се адаптацията на хитовия му роман "Дългата разходка", където насилието и смъртта ще бъдат реалистични

Стивън Кинг нарече насилието във филмите за супергерои "порнографско" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Стивън Кинг заяви в интервю за The Times UK, че голяма част от холивудските супергеройски продукции представят насилието по изкривен начин, лишено от реални последствия. По думите му в редица филми на Marvel и DC цели градове биват унищожавани, без зрителят да види как това засяга човешкия живот.

„Ако погледнете тези супергеройски филми, ще видите как някой суперзлодей разрушава цели квартали, но никога не се вижда кръв. И това е грешно. Почти е порнографско“, казва Кинг. „Казах за "Дългата разходка", ако няма да покажете реалността, по-добре изобщо не се захващайте. И така направиха доста брутален филм.“

Новата адаптация на романа "Дългата разходка" (1979) излиза този месец. Режисьор е Франсис Лорънс, известен с работата си по "Игрите на глада", а сценарият е дело на режисьора на Strange Darling Джей Ти Молнър. Действието се развива в дистопични Съединени щати и проследява група тийнейджъри, принудени да участват в състезание, в което трябва да вървят с определено темпо, иначе ги грози смърт. В края на "Дългата разходка" оцелява само един.

Във филма участват Купър Хофман, Дейвид Джонсън, Джуди Гриър, Марк Хамил и други. В интервю за Variety Хофман разкри, че актьорите често е трябвало да изминават по „15 мили на ден при температури над 38 градуса“ по време на снимките.

„Има моменти, в които сме принудени да бъдем метод актьори. Каквото и да значи това за хората. Но ние наистина вървим, никой не се преструва. И е изтощително“, казва актьорът.

"Дългата разходка" ще бъде разпространен от Lionsgate и тръгва по кината на 12 септември.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Достоевски

    2 1 Отговор
    Кой гледа филми бе?

    18:34 05.09.2025

  • 2 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴

    1 1 Отговор
    B клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee!

    Коментиран от #4

    18:41 05.09.2025

  • 3 Мдааааа...

    0 0 Отговор
    Има аналогия на Squid Game.

    18:46 05.09.2025

  • 4 От оня свят

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴":

    Кво правиш тука бе

    18:50 05.09.2025