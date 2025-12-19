Даниела Рупецова призна, че има богат мъж до себе си

Новини
19 Декември, 2025

Не казва кой е джентълменът до сърцето ѝ, но пък изглежда като щастлива и обичана жена

Една от най-колоритните и обсъждани дами от "Ергенът“ - Даниела Рупецова, призна, че има мъж до себе си. Чаровната брюнетка от Чепеларе отпразнува рождения си ден с екзотична почивка на Малдивите и загатна, че този път не е с приятелки, а с джентълменска компания, пише HotArena.net. Дамата, която написа две книги, включително хитовото заглавие "Момиче за милиони", винаги е признавала, че мъжът до нея трябва да има средства, за да поддържа високия ѝ стандарт на живот.

По този повод неин последовател в социалните мрежи ѝ зададе въпрос: "Искаш ли мъж без пари?“. Провокативната писателка без да се колебае отговори: "Мъжът ми каза, че не искам“, с което потвърди, че е обвързана.

В предпоследния сезон на "Ергенът“ Даниела се "залюби с бизнесмена Мартин Николов-Мартин Елвиса и дори се сгодиха в риалитито.

Елвиса обаче полудя от ревност, когато я видя със скъпо колие на швейцарски бранд. Мачото беше убеден, че бижуто е от любовник, макар самата Даниела да твърдеше, че е подарък от сестра ѝ. Каква е истината, само тя си знае, но след тази интрига връзката им не оцеля. Хубавата родопчанка никога не е крила, че мъжът до нея трябва да я издържа и насърчава всички дами да си търсят заможни партньори.

Преди дни Рупецова участва в подкаста Найкаст, където сподели вижданията си за взаимоотношенията между мъжа и жената. Според нея мъжете са свикнали да не полагат усилия във връзките си, както и в грижата си за половинките, докато жените все по-лесно се хвърлят в обятията на всеки срещнат, заради страха от това да останат сами.

"Една жена, която работи от 8:00 часа до 18:00 вечерта, е уязвима. Тя почти няма време за личен живот. Няма време за духовно развитие, няма време да спортува и оттам самочувствието ѝ спада и става претъпкан коловоз за посредствени мъже“ сподели провокативната авторка.

Тя е гледала и новия формат на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая“ и в социалните мрежи, където гъмжи от нейни последователи, често коментира какво се случва в шоуто, защити хореографката Натали и правото ѝ да търси нов мъж в предаването, въпреки че е във връзка с певеца Орлин. Защити хореографката от нападките на Виктория, които бяха породени от това, че Тихомир призна чувствата си пред Натали, а тя веднага започна да се "колебае“ дали да не смени Орлин с него.

"Омръзна ми от моралистки изказвания - кой какъв пример дава! Виктория с нейното отчаяно поведение и преследване на мъж, съвсем не смятам, че дава добър пример“, каза Даниела, която отдавна се слави с острия си език. За личния си живот обаче тя е доста по-обрана. Не казва кой е джентълменът до сърцето ѝ, но пък изглежда като щастлива и обичана жена.


  • 1 Ние си го знаем

    4 0 Отговор
    Ха, имеетси хасссс!

    10:39 19.12.2025

  • 2 ЗА ПАРИ

    9 0 Отговор
    И ОТ ЗАД ЩЕ ДАВА /ТУРСКОТО ПОСОЛСТВО/.

    10:39 19.12.2025

  • 3 Неизвестна

    8 0 Отговор
    някоя се захвалила ?!

    10:39 19.12.2025

  • 4 Ванга

    7 0 Отговор
    А коя е тая???

    10:40 19.12.2025

  • 5 Че то вече

    7 0 Отговор
    Народът се замогна, богати мъже има под път и над път. И глупави такива да тръгват с подобни.

    10:41 19.12.2025

  • 6 на кака кифла писарката пълнежите

    2 1 Отговор
    а с джентълменска компания
    изглежда с няколко добре облечени и обгрижвани господа

    10:41 19.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    8 0 Отговор
    Как па една от тия дзвизди не се омъжи за стругар или пътен строител??
    Къде е новината в случая?
    Днес я хавалите, че има богат мъж. Утре ще се окаже, че богатия и е бил шута и си е взел джипа, дето уж и е подарил. А другиден ще я сватосате за поредния богат....

    Коментиран от #22

    10:47 19.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дедо

    4 0 Отговор
    Вероятно някой от приятелите на Байрям Байрям или Гюнай Далоолу от ДъПъСъ

    10:57 19.12.2025

  • 14 хихи

    1 0 Отговор
    мъжът до нея трябва да има средства

    Баламите край нямат...кат люцерната са искат само поливане и косене..

    11:00 19.12.2025

  • 15 След пет-шес дена

    2 0 Отговор
    Дай си ми мерцедеса, взимай си парцалите, с които дойде.

    11:03 19.12.2025

  • 16 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    4 1 Отговор
    Ей,Венелиноооо,...къде я видя тази "чаровна брюнетка," ма, фца проста.

    Коментиран от #24

    11:05 19.12.2025

  • 17 Богат мъж

    3 0 Отговор
    Аа, това ни арсенал от номерата. Даваш и джип, малко по островите, и на зелената еуглена вече и се приженило. Като ни писне да ги бъхтим си вземаме джипа, и пряк свободен за засилка. А те остават да мигат на парцали и да дават интервюта как са предпочели да са самотни. Защото били силни жени. Ако искаш да ги доподиграеш, отново показваш пак показваш пачката и дотичват на бегом без никакво самоуважение.

    11:06 19.12.2025

  • 18 ами,

    2 0 Отговор
    Като има такова криене или ,,джентълмена,, е женен или го е срам от връзката си с държанката.

    11:08 19.12.2025

  • 19 Удри с лопатата

    1 0 Отговор
    Тали6ани си поръчали нашенска к0рва и топ новина от мисирките на сайта

    11:09 19.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Трол

    0 1 Отговор
    Няма лошо, важното е че се развива и израства в кариерата.

    11:13 19.12.2025

  • 22 Един шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    А а а той нашия пътен строител и той има!

    11:14 19.12.2025

  • 23 ... глава затрива

    1 0 Отговор
    Да му е честита на този все още богат мъж! Кърлеж можеш да си хванеш и на поляна, инак носи същите болести.

    11:16 19.12.2025

  • 24 Чобан Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    Овца...ама с очила...при това черни.

    11:17 19.12.2025

  • 25 Стига

    1 0 Отговор
    Стига с тези.......Народа протестира,а вие......

    11:26 19.12.2025