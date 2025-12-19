Даниела Рупецова призна, че има богат мъж до себе си

Една от най-колоритните и обсъждани дами от "Ергенът“ - Даниела Рупецова, призна, че има мъж до себе си. Чаровната брюнетка от Чепеларе отпразнува рождения си ден с екзотична почивка на Малдивите и загатна, че този път не е с приятелки, а с джентълменска компания, пише HotArena.net. Дамата, която написа две книги, включително хитовото заглавие "Момиче за милиони", винаги е признавала, че мъжът до нея трябва да има средства, за да поддържа високия ѝ стандарт на живот.
По този повод неин последовател в социалните мрежи ѝ зададе въпрос: "Искаш ли мъж без пари?“. Провокативната писателка без да се колебае отговори: "Мъжът ми каза, че не искам“, с което потвърди, че е обвързана.
В предпоследния сезон на "Ергенът“ Даниела се "залюби с бизнесмена Мартин Николов-Мартин Елвиса и дори се сгодиха в риалитито.
Елвиса обаче полудя от ревност, когато я видя със скъпо колие на швейцарски бранд. Мачото беше убеден, че бижуто е от любовник, макар самата Даниела да твърдеше, че е подарък от сестра ѝ. Каква е истината, само тя си знае, но след тази интрига връзката им не оцеля. Хубавата родопчанка никога не е крила, че мъжът до нея трябва да я издържа и насърчава всички дами да си търсят заможни партньори.
Преди дни Рупецова участва в подкаста Найкаст, където сподели вижданията си за взаимоотношенията между мъжа и жената. Според нея мъжете са свикнали да не полагат усилия във връзките си, както и в грижата си за половинките, докато жените все по-лесно се хвърлят в обятията на всеки срещнат, заради страха от това да останат сами.
"Една жена, която работи от 8:00 часа до 18:00 вечерта, е уязвима. Тя почти няма време за личен живот. Няма време за духовно развитие, няма време да спортува и оттам самочувствието ѝ спада и става претъпкан коловоз за посредствени мъже“ сподели провокативната авторка.
Тя е гледала и новия формат на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая“ и в социалните мрежи, където гъмжи от нейни последователи, често коментира какво се случва в шоуто, защити хореографката Натали и правото ѝ да търси нов мъж в предаването, въпреки че е във връзка с певеца Орлин. Защити хореографката от нападките на Виктория, които бяха породени от това, че Тихомир призна чувствата си пред Натали, а тя веднага започна да се "колебае“ дали да не смени Орлин с него.
"Омръзна ми от моралистки изказвания - кой какъв пример дава! Виктория с нейното отчаяно поведение и преследване на мъж, съвсем не смятам, че дава добър пример“, каза Даниела, която отдавна се слави с острия си език. За личния си живот обаче тя е доста по-обрана. Не казва кой е джентълменът до сърцето ѝ, но пък изглежда като щастлива и обичана жена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ние си го знаем
10:39 19.12.2025
2 ЗА ПАРИ
10:39 19.12.2025
3 Неизвестна
10:39 19.12.2025
4 Ванга
10:40 19.12.2025
5 Че то вече
10:41 19.12.2025
6 на кака кифла писарката пълнежите
изглежда с няколко добре облечени и обгрижвани господа
10:41 19.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Механик
Къде е новината в случая?
Днес я хавалите, че има богат мъж. Утре ще се окаже, че богатия и е бил шута и си е взел джипа, дето уж и е подарил. А другиден ще я сватосате за поредния богат....
Коментиран от #22
10:47 19.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дедо
10:57 19.12.2025
14 хихи
Баламите край нямат...кат люцерната са искат само поливане и косене..
11:00 19.12.2025
15 След пет-шес дена
11:03 19.12.2025
16 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
Коментиран от #24
11:05 19.12.2025
17 Богат мъж
11:06 19.12.2025
18 ами,
11:08 19.12.2025
19 Удри с лопатата
11:09 19.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Трол
11:13 19.12.2025
22 Един шофьор
До коментар #8 от "Механик":А а а той нашия пътен строител и той има!
11:14 19.12.2025
23 ... глава затрива
11:16 19.12.2025
24 Чобан Иван
До коментар #16 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":Овца...ама с очила...при това черни.
11:17 19.12.2025
25 Стига
11:26 19.12.2025