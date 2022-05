Ким Кардашиян облече роклята на Мерилин Монро на Met Gala (СНИМКА)

Ким Кардашиян се възползва от модния архив на Мерилин Монро за дебюта си на Met Gala с Пийт Дейвидсън.

Всички погледи бяха насочени към 41-годишната Кардашиян и 28-годишния Дейвидсън, които излязоха заедно, за да закрият червения килим на Met Gala 2022. Но роклята на модната предприемачка е това, за което всички говорят, пише life.dir.bg.

Кардашиян взе назаем една от най-емблематичните тоалети на Мерилин Монро - роклята, с която изпява "Честит рожден ден, господин президент", която от години е изложена в Орландо, Флорида, в "Ripley's Believe It or Not!". Тя допълни бляскавия стил с диамантени обеци и бяло кожено яке.

"Ами това е роклята на Мерилин Монро и е на 60 години, а тя я носеше, когато изпя "Честит рожден ден" на президента Джон Ф. Кенеди през 1962 г.", каза Кардашиян на кореспондентката на сп. "Vogue" на червения килим.

Но да влезеш в старинната рокля не беше лесно. "Пробвах я и тя не ми пасна. Казах: "Дайте ми три седмици. Трябваше да сваля 7-8 килограма до днес", признава Кардашиян.

"Това беше такова предизвикателство. Беше като за филмова роля. Бях твърдо решена да се вляза в нея. Не съм яла въглехидрати или захар от около три седмици", добави тя.

Роклята, чийто дизайнер е Жан Луи, първоначално струва 12 000 долара и според сведенията е била толкова тясна, че е трябвало да бъде зашита върху Монро преди изпълнението ѝ за президента Кенеди на 19 май 1962 г. на благотворителна вечер в Медисън Скуеър Гардън, само три месеца преди смъртта ѝ. Ripley's закупи роклята от Julien's Auction през ноември 2016 г. за колосалната сума от 4,81 млн. долара, което я прави една от най-скъпите рокли в света.

Кардашиян наистина се превъплъти в образа на Монро, като боядиса косата си в платинено русо, оформена в елегантен кок, за да завърши цялата си визия.