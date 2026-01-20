Русия и Съединените щати поддържат контакти по въпросите на Балканите, като Москва остава отворена за подобни дискусии, заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г., предават ТАСС и Ройтерс, цитирана от БТА.
„Такива контакти съществуват, но все още не са довели до конкретни или положителни резултати“, посочи Лавров. „Ние сме отворени за тези контакти и, доколкото мога да преценя, нашите американски колеги също са готови.“
Руският министър отбеляза, че съществуват възможности за сътрудничество със САЩ по отношение на Босна и Херцеговина и други страни в региона.
На пресконференцията Лавров коментира и ситуацията в Молдова, като подчерта, че курсът на страната към интеграция в Европейския съюз „разрушава молдовската държавност“. Той предупреди, че нарастващите дискусии за възможно обединение с Румъния представляват „поглъщане от ЕС“ и създават впечатлението, че Съюзът е заинтересован от това.
Президентът на Молдова Мая Санду заяви миналата седмица, че при референдум би гласувала за обединение с Румъния, за да защити молдовската демокрация от руския натиск. Санду многократно е обвинявала Москва в намеса във вътрешните работи на страната с население около 2,4 милиона души, в която румънскоезичното мнозинство съжителства с рускоезично малцинство.
От своя страна Кремъл посочи, че обявеното от молдовското правителство изтегляне от доминираната от Русия Общност на независимите държави (ОНД) не е изненада. Президентският прессекретар Дмитрий Песков изрази съжаление за политиката на Молдова, насочена към отрицание на отношенията с Русия. Вчера молдовският външен министър потвърди, че страната е предприела официалните стъпки за завършване на процеса на излизане от ОНД.
