Маймуна с памперс обикаля "Люлин"

Маймуна с памперс беше забелязана на свобода в столичния квартал „Люлин“, като се катереше по жици на жилищна кооперация. Случаят предизвика широк обществен интерес и повдигна сериозни въпроси за отглеждането на екзотични животни в домашни условия. По темата в ефира на bTV говори Явор Гечев – активист за защита правата на животните. По негови думи има информация, че животното е било видяно в осми микрорайон на „Люлин“, а по-късно вероятно е прибрано от собствениците си.
Гечев подчерта, че отглеждането на примати от частни лица е забранено в България. Според законодателството не се допуска домашно отглеждане на диви животни, включително примати и диви котки, тъй като те могат да представляват опасност за хората, а условията в домовете не могат да гарантират тяхното благосъстояние. Тези животни имат специфични изисквания за грижи и среда, които трудно могат да бъдат осигурени извън специализирани обекти.
Според активиста най-вероятно маймуната е внесена от чужбина, тъй като не може да бъде придобита законно от български зоопарк. Той отбеляза, че при липсата на граничен контрол в рамките на Шенген подобен внос може да се осъществи сравнително лесно. Всички екзотични животни, отглеждани в страната, подлежат на задължителна регистрация, каквато в този случай очевидно не е била направена.
Фактът, че животното е било пуснато навън при ниски температури, според Гечев показва, че не са полагани адекватни грижи. По думите му маймуната е можело да не оцелее при минусовите температури.
Контролът върху регистрацията и отглеждането на екзотични животни се осъществява от Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ). Те обаче не извършват проверки по домовете, а разчитат на коректността на собствениците. При подобни публични случаи, според Гечев, е необходима и по-активна роля на МВР, тъй като не става дума за куриоз, а за потенциален риск за общественото здраве.
Активистът обърна специално внимание и на здравните рискове, свързани с приматите. Поради голямата генетична близост с хората, те могат да пренасят вируси и заболявания, които за самите животни не са опасни, но могат да бъдат сериозна заплаха за човека. Особено рискови са макаците, за които се предполага, че е и конкретният вид.
Явор Гечев отправи апел към гражданите да не се опитват сами да хващат подобни животни, тъй като те могат да бъдат агресивни, а вирусите се предават лесно чрез ухапване или одраскване. Най-правилното действие в такива случаи е подаване на сигнал на телефон 112 или на „зелените телефони“ на съответната РИОСВ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СИ ИЗТЪРВАЛА МАЙМУНАТА.
12:55 20.01.2026
2 Хаха
12:55 20.01.2026
3 ООрана държава
Коментиран от #5
12:56 20.01.2026
4 Тошко Африкански
12:57 20.01.2026
5 Анонимен
До коментар #3 от "ООрана държава":Фен на Радев и ликува!
12:58 20.01.2026
6 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ПАРЛАМЕНТА Е С ЕДИН
депутат(....) ПО МАЛКО....
12:59 20.01.2026
7 Анонимен
13:00 20.01.2026
8 Наблюдава от 8 етаж
13:06 20.01.2026
9 Последния Софиянец
13:08 20.01.2026
10 Това
13:10 20.01.2026
11 Защо
13:26 20.01.2026
12 Тошко
Коментиран от #13
13:32 20.01.2026
13 Славо
До коментар #12 от "Тошко":А бе Тошко прибирай се бе ,ще ти замръзнат тошките бре
13:33 20.01.2026
14 Роки
13:34 20.01.2026