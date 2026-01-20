Маймуна с памперс обикаля "Люлин"

Маймуна с памперс беше забелязана на свобода в столичния квартал „Люлин“, като се катереше по жици на жилищна кооперация. Случаят предизвика широк обществен интерес и повдигна сериозни въпроси за отглеждането на екзотични животни в домашни условия. По темата в ефира на bTV говори Явор Гечев – активист за защита правата на животните. По негови думи има информация, че животното е било видяно в осми микрорайон на „Люлин“, а по-късно вероятно е прибрано от собствениците си.

Гечев подчерта, че отглеждането на примати от частни лица е забранено в България. Според законодателството не се допуска домашно отглеждане на диви животни, включително примати и диви котки, тъй като те могат да представляват опасност за хората, а условията в домовете не могат да гарантират тяхното благосъстояние. Тези животни имат специфични изисквания за грижи и среда, които трудно могат да бъдат осигурени извън специализирани обекти.

Според активиста най-вероятно маймуната е внесена от чужбина, тъй като не може да бъде придобита законно от български зоопарк. Той отбеляза, че при липсата на граничен контрол в рамките на Шенген подобен внос може да се осъществи сравнително лесно. Всички екзотични животни, отглеждани в страната, подлежат на задължителна регистрация, каквато в този случай очевидно не е била направена.

Фактът, че животното е било пуснато навън при ниски температури, според Гечев показва, че не са полагани адекватни грижи. По думите му маймуната е можело да не оцелее при минусовите температури.

Контролът върху регистрацията и отглеждането на екзотични животни се осъществява от Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ). Те обаче не извършват проверки по домовете, а разчитат на коректността на собствениците. При подобни публични случаи, според Гечев, е необходима и по-активна роля на МВР, тъй като не става дума за куриоз, а за потенциален риск за общественото здраве.

Активистът обърна специално внимание и на здравните рискове, свързани с приматите. Поради голямата генетична близост с хората, те могат да пренасят вируси и заболявания, които за самите животни не са опасни, но могат да бъдат сериозна заплаха за човека. Особено рискови са макаците, за които се предполага, че е и конкретният вид.

Явор Гечев отправи апел към гражданите да не се опитват сами да хващат подобни животни, тъй като те могат да бъдат агресивни, а вирусите се предават лесно чрез ухапване или одраскване. Най-правилното действие в такива случаи е подаване на сигнал на телефон 112 или на „зелените телефони“ на съответната РИОСВ.