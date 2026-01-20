Новини
Маймуна с памперс обикаля "Люлин"

20 Януари, 2026 12:53 916 14

Фактът, че животното е било пуснато навън при ниски температури, според Гечев показва, че не са полагани адекватни грижи

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Маймуна с памперс беше забелязана на свобода в столичния квартал „Люлин“, като се катереше по жици на жилищна кооперация. Случаят предизвика широк обществен интерес и повдигна сериозни въпроси за отглеждането на екзотични животни в домашни условия. По темата в ефира на bTV говори Явор Гечев – активист за защита правата на животните. По негови думи има информация, че животното е било видяно в осми микрорайон на „Люлин“, а по-късно вероятно е прибрано от собствениците си.

Гечев подчерта, че отглеждането на примати от частни лица е забранено в България. Според законодателството не се допуска домашно отглеждане на диви животни, включително примати и диви котки, тъй като те могат да представляват опасност за хората, а условията в домовете не могат да гарантират тяхното благосъстояние. Тези животни имат специфични изисквания за грижи и среда, които трудно могат да бъдат осигурени извън специализирани обекти.

Според активиста най-вероятно маймуната е внесена от чужбина, тъй като не може да бъде придобита законно от български зоопарк. Той отбеляза, че при липсата на граничен контрол в рамките на Шенген подобен внос може да се осъществи сравнително лесно. Всички екзотични животни, отглеждани в страната, подлежат на задължителна регистрация, каквато в този случай очевидно не е била направена.

Фактът, че животното е било пуснато навън при ниски температури, според Гечев показва, че не са полагани адекватни грижи. По думите му маймуната е можело да не оцелее при минусовите температури.

Контролът върху регистрацията и отглеждането на екзотични животни се осъществява от Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ). Те обаче не извършват проверки по домовете, а разчитат на коректността на собствениците. При подобни публични случаи, според Гечев, е необходима и по-активна роля на МВР, тъй като не става дума за куриоз, а за потенциален риск за общественото здраве.

Активистът обърна специално внимание и на здравните рискове, свързани с приматите. Поради голямата генетична близост с хората, те могат да пренасят вируси и заболявания, които за самите животни не са опасни, но могат да бъдат сериозна заплаха за човека. Особено рискови са макаците, за които се предполага, че е и конкретният вид.

Явор Гечев отправи апел към гражданите да не се опитват сами да хващат подобни животни, тъй като те могат да бъдат агресивни, а вирусите се предават лесно чрез ухапване или одраскване. Най-правилното действие в такива случаи е подаване на сигнал на телефон 112 или на „зелените телефони“ на съответната РИОСВ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    НЯКОЯ МАЙМУНА
    СИ ИЗТЪРВАЛА МАЙМУНАТА.

    12:55 20.01.2026

  • 2 Хаха

    5 0 Отговор
    Това го чета за 10ти път. Сменете плочата

    12:55 20.01.2026

  • 3 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Оттеглила се е от герб след изявлението на Радев

    Коментиран от #5

    12:56 20.01.2026

  • 4 Тошко Африкански

    13 0 Отговор
    В оставка.

    12:57 20.01.2026

  • 5 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Фен на Радев и ликува!

    12:58 20.01.2026

  • 6 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    8 0 Отговор
    ДЕМЕК
    ПАРЛАМЕНТА Е С ЕДИН
    депутат(....) ПО МАЛКО....

    12:59 20.01.2026

  • 7 Анонимен

    2 1 Отговор
    Този Терзийски още ли никой не го е хванал?

    13:00 20.01.2026

  • 8 Наблюдава от 8 етаж

    3 3 Отговор
    Тръгнала е сред народа да агитира за руснака кРАДЕF !

    13:06 20.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Тошко африкански след изявлението на президента.

    13:08 20.01.2026

  • 10 Това

    3 0 Отговор
    на снимката по-горе от има такива нещастници ли е избягало?

    13:10 20.01.2026

  • 11 Защо

    1 0 Отговор
    хаджитошака обикаля Люлин?

    13:26 20.01.2026

  • 12 Тошко

    0 0 Отговор
    Кво ма гледате бе ,ами на разходка съм

    Коментиран от #13

    13:32 20.01.2026

  • 13 Славо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тошко":

    А бе Тошко прибирай се бе ,ще ти замръзнат тошките бре

    13:33 20.01.2026

  • 14 Роки

    0 0 Отговор
    Росен Плевналиев отрече, да се е разхождал в Люлин!

    13:34 20.01.2026

